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Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях

Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях - 21.02.2025 Украина.ру

Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван сообщил о том, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице. Это заявление может быть сигналом к тому, что Сырским планируют заменить Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук

2025-02-21T14:53

2025-02-21T14:53

2025-02-21T15:02

эксклюзив

украина

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

главкомы

евгений ющук

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Заявления Ивана Сырского опубликовало издание "АиФ" в пятницу, 21 февраля. В нем пасынок главкома выразил сомнения в том, что родившийся в России Сырский стал "патриотом Украины". По мнению Ивана, главком ВСУ является карьеристом, так как всегда пытался продвигаться по службе. Иван отметил, что в его случае становление "украинским националистом - это просто смешно".В качестве одного из доказательств своих слов Сырский-младший назвал тот факт, что главком "очень плохо владеет украинским языком, несмотря на занятия с репетиторами". Издание уточнило, что Иван Сырский жил в семье генерала до 19 лет, а впоследствии переехал в Австралию.Александр Сырский действительно родился в СССР на территории современной России - родился в селе Новинки Владимирской области в семье военного. Первое высшее образование Сырский получил в Москве - окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год. После с отличием окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) в 1996 году и Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) в 2005 году.В феврале 2024 года Владимир Зеленский назначил Сырского на пост главкома ВСУ, и тогда его начали обвинять в недостаточной лояльности киевскому режиму. Другие подробности биографии Сырского - в публикации Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоРовно год назад Генштаб ВСУ оправдывался, пытаясь восстановить репутацию Сырского. Подробности - в материале Генштаб ВСУ оправдался за биографию СырскогоВ комментарии изданию Украина.ру политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук подчеркнул, что люди, которые знают Сырского лично, гораздо лучше осведомлены, что именно он из себя представляет. Эксперт уточнил, что даже, если слова пасынка главкома ВСУ "немного приукрашены", доверять им можно. Политтехнолог уверен, что "мова" для Сырского является некой интеграцией в украинское общество, а актуализация разговоров о нем может быть связана с тем, что главкома могут рассматривать на место Зеленского.Отвечая на вопрос, могут ли подобные слова каким-либо образом сказаться на самом Сырском, Ющук отметил, что у украинских спецслужб есть свое мнение по подобным вопросам, так что высказывания его пасынка никак не повлияют на судьбу отчима.Тем временем, в западных и украинских СМИ обсуждают информацию о том, что Трамп "хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее": "С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху. Все чаще пресса пишет о том, что Зеленского с большой долей вероятности в скором времени заменят на кого-то другого, кому нынешняя администрация США доверяет: военный лидер или бизнесмен.

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эксклюзив, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, главкомы, евгений ющук