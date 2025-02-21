Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву - 21.02.2025 Украина.ру
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Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву - 21.02.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву, передает РИА Новости
2025-02-21T12:54
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Он назвал Россию самым справедливым и "дипломатически взвешенным государством" на сегодняшний день, которое выстраивает уважительные отношения со всеми народами мира. По его мнению, ООН должна остаться международной площадкой, выступающей в качестве арбитра."Такие структуры нужны и необходимы. ООН должна вернуть себе статус независимого и справедливого рупора нашей планеты, структуры, которая будет международным арбитром, а не защитником и проводником геополитических интересов исключительно западных стран", - сказал Шеремет.Депутат также призвал США не спешить с выходом из ООН, так как "голос каждого важен в поисках компромиссов и выстраивания новых парадигм международных отношений".Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.Подробнее об этом решении - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, нью-йорк, шеремет, дональд трамп, оон, госдума
Новости, США, Москва, Нью-Йорк, Шеремет, Дональд Трамп, ООН, Госдума

Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

12:54 21.02.2025 (обновлено: 12:56 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву, передает РИА Новости
Он назвал Россию самым справедливым и "дипломатически взвешенным государством" на сегодняшний день, которое выстраивает уважительные отношения со всеми народами мира.

"Поэтому уверен, что именно Москва может стать и имеет полное право быть новой штаб-квартирой ООН", - объяснил Шеремет.

По его мнению, ООН должна остаться международной площадкой, выступающей в качестве арбитра.
"Такие структуры нужны и необходимы. ООН должна вернуть себе статус независимого и справедливого рупора нашей планеты, структуры, которая будет международным арбитром, а не защитником и проводником геополитических интересов исключительно западных стран", - сказал Шеремет.
Депутат также призвал США не спешить с выходом из ООН, так как "голос каждого важен в поисках компромиссов и выстраивания новых парадигм международных отношений".
Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
Подробнее об этом решении - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.
 
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