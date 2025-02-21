https://ukraina.ru/20250221/1061259040.html

Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта

Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта - 21.02.2025 Украина.ру

Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"

2025-02-21T12:42

2025-02-21T12:42

2025-02-21T12:58

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Военные эксперты отмечают, что освобождение города позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. А вместе с зачисткой Дзержинска, уточнил глава Донецкой Народной Республики (ДНР), открываются и перспективы продвижения к Константиновке.Параллельно российские военные зашли в ранее захваченное ВСУ село Пятихатки в Запорожской области. После того, как российские воска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала, остальные продолжают оказывать сопротивление.Также российские вооруженные силы начали бои за освобождение Мирного в ДНР. Сообщается и о том, что ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику.Военкор Евгений Лисицын уточнил, что на Красноармейском направлении ВС РФ вплотную приблизились к административным границам Днепропетровской области, а на Купянском - продвинулись на 700 метров в направлении Новоплатоновки, расширяя зону контроля вдоль реки Оскол.Тем временем, финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева, а американская газета Associated Press (AP) написал, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.

https://ukraina.ru/20250221/1061254190.html

дзержинск (торецк)

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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, часов яр, владимир путин, вооруженные силы украины, европарламент, ес, фронт, сво