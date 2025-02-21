Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта - 21.02.2025 Украина.ру
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Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта - 21.02.2025 Украина.ру
Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
2025-02-21T12:42
2025-02-21T12:58
новости
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
часов яр
владимир путин
вооруженные силы украины
европарламент
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Военные эксперты отмечают, что освобождение города позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. А вместе с зачисткой Дзержинска, уточнил глава Донецкой Народной Республики (ДНР), открываются и перспективы продвижения к Константиновке.Параллельно российские военные зашли в ранее захваченное ВСУ село Пятихатки в Запорожской области. После того, как российские воска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала, остальные продолжают оказывать сопротивление.Также российские вооруженные силы начали бои за освобождение Мирного в ДНР. Сообщается и о том, что ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику.Военкор Евгений Лисицын уточнил, что на Красноармейском направлении ВС РФ вплотную приблизились к административным границам Днепропетровской области, а на Купянском - продвинулись на 700 метров в направлении Новоплатоновки, расширяя зону контроля вдоль реки Оскол.Тем временем, финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева, а американская газета Associated Press (AP) написал, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
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новости, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, часов яр, владимир путин, вооруженные силы украины, европарламент, ес, фронт, сво
Новости, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Европарламент, ЕС, фронт, СВО

Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта

12:42 21.02.2025 (обновлено: 12:58 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
"Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города", - уточнили военные.
Военные эксперты отмечают, что освобождение города позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. А вместе с зачисткой Дзержинска, уточнил глава Донецкой Народной Республики (ДНР), открываются и перспективы продвижения к Константиновке.
Параллельно российские военные зашли в ранее захваченное ВСУ село Пятихатки в Запорожской области. После того, как российские воска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала, остальные продолжают оказывать сопротивление.
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
11:28
ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" ВС РФ зашли в ранее захваченное украинскими военными село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. После того, как российские войска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала. Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости, а также написали военкоры Телеграм-канал "Русская весна"
Также российские вооруженные силы начали бои за освобождение Мирного в ДНР. Сообщается и о том, что ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику.
Военкор Евгений Лисицын уточнил, что на Красноармейском направлении ВС РФ вплотную приблизились к административным границам Днепропетровской области, а на Купянском - продвинулись на 700 метров в направлении Новоплатоновки, расширяя зону контроля вдоль реки Оскол.
"Курская область - наши парни продвинулись юго-восточнее Свердликово, расширяя зону контроля в районе Гуево. В Погребках продолжаются боестолкновения, основные очаги противостояния сосредоточены у церкви", - уточнил военный журналист.
Тем временем, финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева, а американская газета Associated Press (AP) написал, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
НовостиДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвропарламентЕСфронтСВО
 
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