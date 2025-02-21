Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
12:42 21.02.2025 (обновлено: 12:58 21.02.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
"Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города", - уточнили военные.
Военные эксперты отмечают, что освобождение города позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации. А вместе с зачисткой Дзержинска, уточнил глава Донецкой Народной Республики (ДНР), открываются и перспективы продвижения к Константиновке.
Параллельно российские военные зашли в ранее захваченное ВСУ село Пятихатки в Запорожской области. После того, как российские воска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала, остальные продолжают оказывать сопротивление.
11:28ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" ВС РФ зашли в ранее захваченное украинскими военными село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. После того, как российские войска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала. Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости, а также написали военкоры Телеграм-канал "Русская весна"
Также российские вооруженные силы начали бои за освобождение Мирного в ДНР. Сообщается и о том, что ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику.
Военкор Евгений Лисицын уточнил, что на Красноармейском направлении ВС РФ вплотную приблизились к административным границам Днепропетровской области, а на Купянском - продвинулись на 700 метров в направлении Новоплатоновки, расширяя зону контроля вдоль реки Оскол.
"Курская область - наши парни продвинулись юго-восточнее Свердликово, расширяя зону контроля в районе Гуево. В Погребках продолжаются боестолкновения, основные очаги противостояния сосредоточены у церкви", - уточнил военный журналист.
Тем временем, финский депутат Европарламента Мика Аалтола пожаловался, что США ультимативно требуют от Евросоюза срочно согласовать условия капитуляции Киева, а американская газета Associated Press (AP) написал, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.