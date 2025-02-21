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Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа

Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа - 21.02.2025 Украина.ру

Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа

На фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил в своих соцсетях, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель

2025-02-21T11:47

2025-02-21T11:47

2025-02-21T11:47

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Аалтола также возмутился, что в ситуации с Украиной американский президент переложить всю ответственность на Европу."Я недоумеваю от формулировки финского депутата Аалтола, что за капитуляцию от Европы якобы требует Трамп. Складывается ощущение, что в Европарламенте решили говорить что угодно, лишь бы жаловаться на Трампа", - прокомментировал странное высказывание представителя Европарламента политолог Василий Стоякин.Параллельно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что США не ставили перед Европой никаких жестких сроков, а также не упоминал слово "капитуляция", и отметил, что перед ЕС, наоборот, стоит задача "как можно скорее выработать общий голос, четкую позицию и мощный пакет военной помощи для Украины".Между тем, Европа, кажется, и не думает ни о какой капитуляции своего "террористического воспитанника". Подтверждение тому - свежее высказывание премьера Польши Дональда Туска о том, что нужно срочно профинансировать европейскую помощь Украине за счет замороженных российских активов, усилить воздушную охрану границ ЕС с Россией и пересмотреть финансирование обороны ЕС.Кстати, накануне Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.Президент США Дональд Трамп уже много раз негативно высказывался в сторону Европы насчет того, что ЕС предпочитает помогать киевскому режиму "чужими руками", то есть деньгами США. Однако, уверен американский лидер, это противоречит банальной географической логике, так как украинский конфликт угрожает безопасности в первую очередь самой Европы, а значит именно она должна предпринимать львиные усилия по его разрешению.Накануне Трамп во время беседы с пулом репортеров Белого дома отметил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий.Ранее администрация США также заявляла о необходимости поиска дипломатического пути к урегулированию конфликта, а Трамп подчеркивал, что именно его команда способна добиться мирного соглашения.Об этом говорилось в том числе и на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Там стороны пришли к предварительному заключению, что для завершения конфликта нужен трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.Также представители Москвы и Вашингтона согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед: Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.

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новости, сша, европа, украина, дональд трамп, владимир жириновский, ес, европарламент, нато, капитуляция