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"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР

"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР - 21.02.2025 Украина.ру

"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля во время рабочей поездки в Минскую область прокомментировал российско-американские переговоры, передает belta.by

2025-02-21T12:34

2025-02-21T12:34

2025-02-21T12:34

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"Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - предупредил Лукашенко.Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация меняется.В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Подробнее о переговорах - в материале Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, александр лукашенко, владимир путин, украина, дональд трамп