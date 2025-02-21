"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР - 21.02.2025 Украина.ру
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"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР - 21.02.2025 Украина.ру
"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля во время рабочей поездки в Минскую область прокомментировал российско-американские переговоры, передает belta.by
2025-02-21T12:34
2025-02-21T12:34
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"Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - предупредил Лукашенко.Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация меняется.В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.Подробнее о переговорах - в материале Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, александр лукашенко, владимир путин, украина, дональд трамп
Новости, Россия, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп

"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР

12:34 21.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля во время рабочей поездки в Минскую область прокомментировал российско-американские переговоры, передает belta.by
"Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - предупредил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация меняется.
"Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если (договорятся Путин и Трамп) туда вернутся все эти иностранные компании - вначале американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем," - сказал Лукашенко.
В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Подробнее о переговорах - в материале Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШААлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаДональд Трамп
 
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