"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 февраля во время рабочей поездки в Минскую область прокомментировал российско-американские переговоры, передает belta.by
"Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - предупредил Лукашенко.
Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация меняется.
Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация меняется.
В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.
При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
Подробнее о переговорах - в материале Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко на сайте Украина.ру.