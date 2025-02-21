https://ukraina.ru/20250221/1061227700.html

Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко

Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко - 21.02.2025 Украина.ру

Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко

Нельзя сказать, что у России обязательно будут успешные переговоры с США. Также нельзя утверждать, что с Вашингтоном вообще не будет никаких переговоров. Вопрос состоит в том, как будут развиваться события на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-21T03:45

2025-02-21T03:45

2025-02-21T03:45

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переговоры

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По мнению политолога, каждый гражданин России по-своему трактует то, что президент Владимир Путин говорил за последние три года. Потому что цели спецоперации – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех, указал он.Хотя даже Стамбульские соглашения не предполагали достижение всех целей СВО, потому что Россия подписывала договор с режимом, который мы называли нацистским и который совершенно не собирался уходить, отметил эксперт.Да, в соглашениях было предусмотрено сокращение украинской армии и заявления о том, что Украина будет нейтральной. Но нельзя же было ожидать, что "нацистский режим сам себя денацифицирует", констатировал Ищенко."Поэтому сейчас ничего нельзя сказать наверняка. Нельзя сказать, что у нас обязательно будут успешные переговоры с США. Нельзя сказать, что с США вообще не будет никаких переговоров. Вопрос в том, как будут развиваться события на Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Про другие аспекты переговоров по Украине — в материале "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061223569.html

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новости, политика, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, ростислав ищенко, нацизм, переговоры, сво, спецоперация