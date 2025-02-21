Результат переговоров России и США зависит от того, как будут развиваться события на Украине — Ищенко
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады в Киеве
Нельзя сказать, что у России обязательно будут успешные переговоры с США. Также нельзя утверждать, что с Вашингтоном вообще не будет никаких переговоров. Вопрос состоит в том, как будут развиваться события на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению политолога, каждый гражданин России по-своему трактует то, что президент Владимир Путин говорил за последние три года. Потому что цели спецоперации – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех, указал он.
"Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы? "Вы что, не знаете, как идут эти процессы?". То есть никто ничего не знает, но все считают, что "все цели СВО должны быть достигнуты", — подчеркнул Ищенко.
Хотя даже Стамбульские соглашения не предполагали достижение всех целей СВО, потому что Россия подписывала договор с режимом, который мы называли нацистским и который совершенно не собирался уходить, отметил эксперт.
Да, в соглашениях было предусмотрено сокращение украинской армии и заявления о том, что Украина будет нейтральной. Но нельзя же было ожидать, что "нацистский режим сам себя денацифицирует", констатировал Ищенко.
"Поэтому сейчас ничего нельзя сказать наверняка. Нельзя сказать, что у нас обязательно будут успешные переговоры с США. Нельзя сказать, что с США вообще не будет никаких переговоров. Вопрос в том, как будут развиваться события на Украине", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты переговоров по Украине — в материале "Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины" на сайте Украина.ру.
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