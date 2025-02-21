От стагнации к эволюции. Киселев о том, почему в будущем российские БПЛА будут работать по принципу ВКС
03:30 21.02.2025 (обновлено: 10:44 21.02.2025)
Сейчас преимущество в БПЛА — на стороне России, хотя Запад старается не отставать. На территории стран НАТО шесть предприятий работают в этом направлении. Поэтому поставки беспилотников на Украину будут увеличиваться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
По мнению эксперта, развитие российской беспилотной авиации прошло стагнацию и сейчас переходит к эволюции. Есть большое количество новейших разработок и модификаций. Очень многое производится и изобретается "народным ВПК", указал он.
"Более того, в дальнейшем наши БПЛА будут работать по принципу наших ВКС: возможность отстреливаться от ПВО, РЭБ, а также управление с помощью спутниковой группировки войск", — подчеркнул Киселев.
Он добавил, что сейчас преимущество в БПЛА — на стороне России, хотя Запад старается не отставать. На территории стран НАТО шесть предприятий работают в этом направлении, которое они рассматривают как перспективное, указал полковник запаса.
Поэтому поставки беспилотников на Украину со временем будут увеличиваться, добавил он.
Украина может сколько угодно давать беспилотникам свои названия, но собираются они полностью из западных комплектующих и материалов с учетом технологии малозаметности Стелс. В России тоже работает такая система, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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