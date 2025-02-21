https://ukraina.ru/20250221/1061234555.html

От стагнации к эволюции. Киселев о том, почему в будущем российские БПЛА будут работать по принципу ВКС

От стагнации к эволюции. Киселев о том, почему в будущем российские БПЛА будут работать по принципу ВКС - 21.02.2025 Украина.ру

От стагнации к эволюции. Киселев о том, почему в будущем российские БПЛА будут работать по принципу ВКС

Сейчас преимущество в БПЛА — на стороне России, хотя Запад старается не отставать. На территории стран НАТО шесть предприятий работают в этом направлении. Поэтому поставки беспилотников на Украину будут увеличиваться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-21T03:30

2025-02-21T03:30

2025-02-21T10:44

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По мнению эксперта, развитие российской беспилотной авиации прошло стагнацию и сейчас переходит к эволюции. Есть большое количество новейших разработок и модификаций. Очень многое производится и изобретается "народным ВПК", указал он.Он добавил, что сейчас преимущество в БПЛА — на стороне России, хотя Запад старается не отставать. На территории стран НАТО шесть предприятий работают в этом направлении, которое они рассматривают как перспективное, указал полковник запаса.Поэтому поставки беспилотников на Украину со временем будут увеличиваться, добавил он.Украина может сколько угодно давать беспилотникам свои названия, но собираются они полностью из западных комплектующих и материалов с учетом технологии малозаметности Стелс. В России тоже работает такая система, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какую важную задачу на фронте решают накопители — в материале Игоря Гомольского "Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061223260.html

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