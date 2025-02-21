"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины - 21.02.2025 Украина.ру
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"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины - 21.02.2025 Украина.ру
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
Каждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-21T03:00
2025-02-21T10:25
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дональд трамп
денацификация
демилитаризация
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В целом, сейчас российское общество поддерживает проведение специальной военной операции, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет, рассказал эксперт.При этом, между этими основными точками зрения есть еще множество промежуточных вариантов, отметил политолог.То есть все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели. Каждый по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО, уточнил обозреватель."Но цели СВО – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
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новости, политика, россия, украина, владимир путин, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, денацификация, демилитаризация, сво, спецоперация, общество
Новости, политика, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, денацификация, демилитаризация, СВО, Спецоперация, Общество

"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины

03:00 21.02.2025 (обновлено: 10:25 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Каждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом, сейчас российское общество поддерживает проведение специальной военной операции, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет, рассказал эксперт.
"Одни говорят: "Хватит нам шести регионов, это уже хорошая победа. А все остальное пусть подыхает на болотах. Помирились и забыли". Другие говорят: "Подождите. Надо, чтобы Украина полностью капитулировала. А потом будем решать, какие регионы присоединять, а какие – нет", — указал Ищенко.
При этом, между этими основными точками зрения есть еще множество промежуточных вариантов, отметил политолог.
То есть все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели. Каждый по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО, уточнил обозреватель.
"Но цели СВО – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
20 февраля, 12:02
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