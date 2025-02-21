https://ukraina.ru/20250221/1061225096.html

"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины

"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины - 21.02.2025 Украина.ру

"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины

Каждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-21T03:00

2025-02-21T03:00

2025-02-21T10:25

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демилитаризация

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В целом, сейчас российское общество поддерживает проведение специальной военной операции, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет, рассказал эксперт.При этом, между этими основными точками зрения есть еще множество промежуточных вариантов, отметил политолог.То есть все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели. Каждый по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО, уточнил обозреватель."Но цели СВО – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061221049.html

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