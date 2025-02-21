https://ukraina.ru/20250221/1061225096.html
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины - 21.02.2025 Украина.ру
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
Каждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-21T03:00
2025-02-21T03:00
2025-02-21T10:25
новости
политика
россия
украина
владимир путин
сша
ростислав ищенко
дональд трамп
денацификация
демилитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_aed00c936e442028d455fda7c4d70fa7.jpg
В целом, сейчас российское общество поддерживает проведение специальной военной операции, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет, рассказал эксперт.При этом, между этими основными точками зрения есть еще множество промежуточных вариантов, отметил политолог.То есть все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели. Каждый по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО, уточнил обозреватель."Но цели СВО – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250220/1061221049.html
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da2fe5841aec27eefc3a7428ed302614.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политика, россия, украина, владимир путин, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, денацификация, демилитаризация, сво, спецоперация, общество
Новости, политика, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, денацификация, демилитаризация, СВО, Спецоперация, Общество
"Цели СВО – это не Десять заповедей": Ищенко о том, почему в России нет единого мнения по поводу Украины
03:00 21.02.2025 (обновлено: 10:25 21.02.2025)
Каждый житель России по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом, сейчас российское общество поддерживает проведение специальной военной операции, но поводу решения украинской проблемы единого подхода в нем нет, рассказал эксперт.
"Одни говорят: "Хватит нам шести регионов, это уже хорошая победа. А все остальное пусть подыхает на болотах. Помирились и забыли". Другие говорят: "Подождите. Надо, чтобы Украина полностью капитулировала. А потом будем решать, какие регионы присоединять, а какие – нет", — указал Ищенко.
При этом, между этими основными точками зрения есть еще множество промежуточных вариантов, отметил политолог.
То есть все считают, что цели СВО должны быть достигнуты, но каждый по-своему видит эти цели. Каждый по-своему трактует то, что говорил президент РФ Владимир Путин за последние три года. И каждый из этого "лепит" свой взгляд по поводу того, как должна закончиться СВО, уточнил обозреватель.
"Но цели СВО – это не Десять заповедей, которые одинаковы для всех. Какие они конкретно? В лучшем случае скажут, что денацификация и демилитаризация Украины. А как должны идти эти процессы?" — подытожил собеседник издания.