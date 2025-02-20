https://ukraina.ru/20250220/1061201285.html

"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине

"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине - 20.02.2025 Украина.ру

"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине

Если возникнет серьезная угроза доминирования России в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Потому что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: " Европа была гарантом безопасности США. А он ее просто подарил России". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-20T04:30

2025-02-20T04:30

2025-02-20T04:30

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Америка может сколько угодно твердить Европе: "Вы там как хотите воюйте с Россией, но учтите, что пятая статья НАТО применяться не будет", сообщил эксперт.Но если возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия "просто пришла и забрала Европу под крыло", отметил Ищенко."Забрать под крыло" – это восстановить с Европой нормальные отношения и запустить интеграцию экономик, уточнил политолог, отметив, что для США это неприемлемо. Но не потому, что оставшиеся европейские технологии усилят Россию. И даже не потому, что это завершит создание большого евразийского кластера "Китай-Россия-Европа", сказал он.После этого никакой республиканец к власти уже точно не придет. И хорошо, если в этом случае Дональд Трамп обойдется без импичмента, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.

https://ukraina.ru/20250219/1061199434.html

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новости, европа, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, кризис, ес, китай, республиканцы, конфликт, война, сво