"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине
Если возникнет серьезная угроза доминирования России в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Потому что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: " Европа была гарантом безопасности США. А он ее просто подарил России". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Америка может сколько угодно твердить Европе: "Вы там как хотите воюйте с Россией, но учтите, что пятая статья НАТО применяться не будет", сообщил эксперт.
Но если возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия "просто пришла и забрала Европу под крыло", отметил Ищенко.
"Забрать под крыло" – это восстановить с Европой нормальные отношения и запустить интеграцию экономик, уточнил политолог, отметив, что для США это неприемлемо. Но не потому, что оставшиеся европейские технологии усилят Россию. И даже не потому, что это завершит создание большого евразийского кластера "Китай-Россия-Европа", сказал он.
"А потому, что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: "Посмотрите, что этот идиот сделал. Европа была гарантом безопасности США. Она контролировала ту сторону Атлантики. Она была нашим буфером. А он ее просто подарил России. Он за Украину требовал полмиллиарда, а Европу просто подарил России", — подчеркнул Ищенко.
После этого никакой республиканец к власти уже точно не придет. И хорошо, если в этом случае Дональд Трамп обойдется без импичмента, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:30"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по УкраинеБританское лобби на европейском континенте уже считало, что получило Украину на блюдечке. Вспомним недавно подписанное "столетнее соглашение" между Украиной и Британией, эксклюзивные права поляков занимать должности на госслужбе, присутствие турок в украинской экономике тоже существенное. И это блюдечко с голубой каемочкой сейчас уплывает.