"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине - 20.02.2025 Украина.ру
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"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине
"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине - 20.02.2025 Украина.ру
"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине
Если возникнет серьезная угроза доминирования России в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Потому что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: " Европа была гарантом безопасности США. А он ее просто подарил России". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-20T04:30
2025-02-20T04:30
новости
европа
россия
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
кризис
ес
китай
республиканцы
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Америка может сколько угодно твердить Европе: "Вы там как хотите воюйте с Россией, но учтите, что пятая статья НАТО применяться не будет", сообщил эксперт.Но если возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия "просто пришла и забрала Европу под крыло", отметил Ищенко."Забрать под крыло" – это восстановить с Европой нормальные отношения и запустить интеграцию экономик, уточнил политолог, отметив, что для США это неприемлемо. Но не потому, что оставшиеся европейские технологии усилят Россию. И даже не потому, что это завершит создание большого евразийского кластера "Китай-Россия-Европа", сказал он.После этого никакой республиканец к власти уже точно не придет. И хорошо, если в этом случае Дональд Трамп обойдется без импичмента, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.
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новости, европа, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, кризис, ес, китай, республиканцы, конфликт, война, сво
Новости, Европа, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, кризис, ЕС, Китай, республиканцы, конфликт, война, СВО

"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине

04:30 20.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Если возникнет серьезная угроза доминирования России в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Потому что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: " Европа была гарантом безопасности США. А он ее просто подарил России". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Америка может сколько угодно твердить Европе: "Вы там как хотите воюйте с Россией, но учтите, что пятая статья НАТО применяться не будет", сообщил эксперт.
Но если возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, Соединенные Штаты снова втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия "просто пришла и забрала Европу под крыло", отметил Ищенко.
"Забрать под крыло" – это восстановить с Европой нормальные отношения и запустить интеграцию экономик, уточнил политолог, отметив, что для США это неприемлемо. Но не потому, что оставшиеся европейские технологии усилят Россию. И даже не потому, что это завершит создание большого евразийского кластера "Китай-Россия-Европа", сказал он.
"А потому, что противники Трампа внутри Америки сразу скажут: "Посмотрите, что этот идиот сделал. Европа была гарантом безопасности США. Она контролировала ту сторону Атлантики. Она была нашим буфером. А он ее просто подарил России. Он за Украину требовал полмиллиарда, а Европу просто подарил России", — подчеркнул Ищенко.
После этого никакой республиканец к власти уже точно не придет. И хорошо, если в этом случае Дональд Трамп обойдется без импичмента, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 15:30
"Тупой, но полезный". Михаил Павлив о том, зачем Трампу нужен ястреб на переговорах с Россией по УкраинеБританское лобби на европейском континенте уже считало, что получило Украину на блюдечке. Вспомним недавно подписанное "столетнее соглашение" между Украиной и Британией, эксклюзивные права поляков занимать должности на госслужбе, присутствие турок в украинской экономике тоже существенное. И это блюдечко с голубой каемочкой сейчас уплывает.
 
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