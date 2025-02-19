Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции - 19.02.2025 Украина.ру
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Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции
Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции - 19.02.2025 Украина.ру
Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции
Совещание с лидерами французских партий проведёт 20 февраля в Елисейском дворце президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщают французские СМИ.
2025-02-19T19:23
2025-02-19T19:23
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О запланированной на утро четверга 20 февраля встрече уведомлены не только лидеры партий, но и пресса. Ожидается, что после совещания Эммануэль Макрон выступит перед прессой с итоговым заявлением.Урегулирование конфликта на Украине – один из двух ключевых вопросов, которые президент Франции намерен обсудить на совещании с партийными лидерами. Второй вопрос касается "безопасности Европы", уточняет BFMTV.Вероятно, речь идёт о месте Евросоюза в контексте инициированного президентом США Дональдом Трампом переговорного процесса по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.До этого, 17 февраля в Париже был собран экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждалось место европейской дипломатии в переговорном процессе по Украине. Участие в заседании приняли представители далеко не всех стран Евросоюза. По итогам политики не выработали решений ни по украинскому, ни по другим актуальным вопросам.Москва и Вашингтон накануне встречи в Эр-Рияде заявили о намерении обсуждать ключевые международные проблемы напрямую, без участия других сторон – будь то Брюссель, Киев или кто-либо ещё. Такое положение дел возмущает Лондон, Брюссель и другие западноевропейские столицы. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно занимает сторону президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что у лидеров Европы было три года на реализацию своих дипломатических потенциалов.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела ситуацию в публикации Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике
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новости, украина, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, виктор орбан, ес, украина.ру, переговоры, партия, политика
Новости, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ЕС, Украина.ру, переговоры, партия, политика

Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции

19:23 19.02.2025
 
Макрон и Наполеон
Макрон и Наполеон
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Совещание с лидерами французских партий проведёт 20 февраля в Елисейском дворце президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщают французские СМИ.
О запланированной на утро четверга 20 февраля встрече уведомлены не только лидеры партий, но и пресса. Ожидается, что после совещания Эммануэль Макрон выступит перед прессой с итоговым заявлением.

"Встреча в формате Сен-Дени будет посвящена ситуации на Украине и вопросам безопасности, сообщили агентству AFP в среду несколько сторон, приглашенных администрацией президента республики", - сообщает французская газета Le Figaro.

Урегулирование конфликта на Украине – один из двух ключевых вопросов, которые президент Франции намерен обсудить на совещании с партийными лидерами. Второй вопрос касается "безопасности Европы", уточняет BFMTV.
Вероятно, речь идёт о месте Евросоюза в контексте инициированного президентом США Дональдом Трампом переговорного процесса по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.
Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.
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Лавров рассказал об особом внимании к теме Украины на переговорах с США в Эр-РиядеУкраинской проблеме делегации России и США уделили особое внимание на переговорах в столице Саудовской Аравии. Об этом 19 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
До этого, 17 февраля в Париже был собран экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждалось место европейской дипломатии в переговорном процессе по Украине. Участие в заседании приняли представители далеко не всех стран Евросоюза. По итогам политики не выработали решений ни по украинскому, ни по другим актуальным вопросам.
Москва и Вашингтон накануне встречи в Эр-Рияде заявили о намерении обсуждать ключевые международные проблемы напрямую, без участия других сторон – будь то Брюссель, Киев или кто-либо ещё. Такое положение дел возмущает Лондон, Брюссель и другие западноевропейские столицы. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно занимает сторону президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что у лидеров Европы было три года на реализацию своих дипломатических потенциалов.
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела ситуацию в публикации Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике
 
НовостиУкраинаСШАФранцияЭммануэль МакронДональд ТрампВиктор ОрбанЕСУкраина.рупереговорыпартияполитика
 
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