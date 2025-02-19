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Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции

Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции - 19.02.2025 Украина.ру

Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции

Совещание с лидерами французских партий проведёт 20 февраля в Елисейском дворце президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщают французские СМИ.

2025-02-19T19:23

2025-02-19T19:23

2025-02-19T19:23

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О запланированной на утро четверга 20 февраля встрече уведомлены не только лидеры партий, но и пресса. Ожидается, что после совещания Эммануэль Макрон выступит перед прессой с итоговым заявлением.Урегулирование конфликта на Украине – один из двух ключевых вопросов, которые президент Франции намерен обсудить на совещании с партийными лидерами. Второй вопрос касается "безопасности Европы", уточняет BFMTV.Вероятно, речь идёт о месте Евросоюза в контексте инициированного президентом США Дональдом Трампом переговорного процесса по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.До этого, 17 февраля в Париже был собран экстренный неформальный саммит ЕС. На нём обсуждалось место европейской дипломатии в переговорном процессе по Украине. Участие в заседании приняли представители далеко не всех стран Евросоюза. По итогам политики не выработали решений ни по украинскому, ни по другим актуальным вопросам.Москва и Вашингтон накануне встречи в Эр-Рияде заявили о намерении обсуждать ключевые международные проблемы напрямую, без участия других сторон – будь то Брюссель, Киев или кто-либо ещё. Такое положение дел возмущает Лондон, Брюссель и другие западноевропейские столицы. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстративно занимает сторону президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что у лидеров Европы было три года на реализацию своих дипломатических потенциалов.Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела ситуацию в публикации Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике

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новости, украина, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, виктор орбан, ес, украина.ру, переговоры, партия, политика