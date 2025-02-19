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Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике

Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике - 19.02.2025 Украина.ру

Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике

Высокопоставленные чиновники России и США только сверили часы и наметили план дальнейшей работы, а геополитические изменения уже на лицо

2025-02-19T18:37

2025-02-19T18:37

2025-02-19T18:37

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Первые более чем за три года консультации российской и американской сторон, состоявшиеся в Саудовской Аравии 18 февраля, стали большим шагом к восстановлению двусторонних отношений и совместной работе по урегулированию украинского кризиса.На пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" эксперты объяснили, в чём истинный смысл состоявшейся встречи, и оценили перспективы достижения договорённостей.Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров обратил внимание на тот факт, что в отличие от переговоров президента РФ Владимира Путина и его уже бывшего американского коллеги Джо Байдена в Женеве, после консультаций в Эр-Рияде говорили не о проблемах, а о направлениях дальнейшей работы."Позитивное начало, которое дала эта встреча, открывает возможность того, что мы можем договориться по ряду существенных вопросов. Украина – это некая пробка, которая блокирует российско-американские отношения в настоящее время, и, если удастся разрешить этот вопрос в относительной перспективе, встают ещё более серьёзные вопросы, связанные со стратегической стабильностью, контролем над вооружениями. Необходимо увязывать вопросы неделимости безопасности с глобальными вопросами", – сказал он.Впрочем, обсуждения делегаций не сводились только лишь к делам политическим, речь шла и об экономическом сотрудничестве стран. Большим откровением для высокопоставленных чиновников из США стали масштабы потерь американских компаний от ухода с российского рынка, представленные генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. И в сети одна за одной появились новости, что крупные корпорации изучают возможности для возобновления бизнеса в РФ на фоне наметившегося потепления отношений.По словам Сидорова, этот трек переговоров – серьёзный ход, который говорит о том, что Россия понимает, с кем имеет дело, ведь нынешняя администрация наиболее связана с экономикой, поскольку её возглавляет бизнесмен. Это важно для российско-американских переговоров, так как нам есть что друг другу предложить."Я считаю, что нынешние переговоры – это успех российской дипломатии не только на самих переговорах, но и то, что они смогли состояться: выдержанная линия Российской Федерации, те успехи в противостоянии санкциям, успехи наших войск на фронте – это всё создаёт общую картину, которая способствовала успеху этих переговоров. Не надо отрицать и роль нашей дипломатии. Так что это хорошее начало, можно испытывать умеренный оптимизм, но не надо полагаться, что всё пойдёт скоро и приведёт к тому, что мы будем друзьями и братьями на век", – подчеркнул политолог.К тому же, против сближения двух держав играет достаточно много акторов.Украина предчувствует приближение тупикаПрежде всего Владимир Зеленский, которого до глубины души оскорбило, что президент США Дональд Трамппозвонил ему уже после разговора с Путиным, а теперь ещё американцы с россиянами обсуждают будущее Украины без самой Украины. Предметная работа на этом треке начнётся после назначения членов переговорной группы, но и 18 февраля, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Украине уделили особое внимание.На этом фоне Зеленский перенёс визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться на следующий день после российско-американских консультаций, почти на месяц вперёд, а своими жалобами на отсутствие приглашения на переговоры вывел Трампа из себя, и тот в очередной раз призвал к проведению выборов на Украине, заявив, что Зеленский не пользуется доверием населения со своим рейтингом в 4%. Дальше последовала эмоциональная реакция из Киева: "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет!".По оценке директора Института новейших государств, доцента Финансового университета при правительстве РФ Алексея Мартынова, украинский вопрос, который вписан в решение более глобальных процессов, не сильно-то интересен Трампу, но раз он достался по наследству от предыдущей администрации, то с этим нужно что-то делать.А вот что делать, предположил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев: "Вся эта нервозность со стороны и ЕС, и Украины связана с пониманием, что впереди тупик. Развязывание этого тупика, скорее всего, будет идти через попытку проведения выборов на Украине, восстановления некой видимости легитимности. Я не случайно говорю о видимости легитимности, потому пока на Украине будет сохраняться политическая система, возникшая после госпереворота 2014 года, эта система не сможет быть даже воспринята Россией в качестве легитимной. Соответственно, выборы, основанные на использовании старой колоды карт, приведут к коллапсу. А когда это случится, тогда придётся разбирать Украину в буквальном смысле этого слова. Возможно, к этому процессу присоединятся европейские соседи Украины".О территориальных претензиях к Украине со стороны Румынии и ещё нескольких стран Евросоюза, кстати, говорил Лавров на итоговой пресс-конференции в Саудовской Аравии.Пока переговоры ещё шли, телеканал Fox News сообщил о договорённостях делегаций по трёхступенчатому плану, предусматривающему прекращение огня, затем проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Однако министр иностранных дел РФ опроверг эту информацию. И всё же, в последние дни Трамп неоднократно повторял о необходимости проведения выборов, причём подчёркивая, что человек с таким рейтингом, как у Зеленского, победить не сможет.На вопрос корреспондента издания Украина.ру о том, какой президент Украины выгоден Трампу, эксперты, участвующие в мероприятии, ответили однозначно: любой, только не Зеленский.В свою очередь Сидоров подчеркнул, что для Трампа на земле есть всего два человека, с которыми он может поговорить: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а все остальные – хорошие парни."Зеленский – это грязная ветошь Байдена с точки зрения Трампа. Именно так он его и воспринимает, это отыгранный продукт. Здесь есть и чисто психологический момент: никто сегодня не будет всерьёз рассматривать эту персону, которая для России абсолютно нелегитимна, просрочена и мешает переговорам. В этом и определение дальнейшей судьбы данного персонажа", – заявил Пантелеев.Европа осталась не у делСтремление Белого дома лучше понять позицию России понимания у ЕС не встретило, и европейские страны, традиционно действовавшие в фарватере Вашингтона, резко встали в оппозицию к нему."Главные враги Трампа – это глобалисты, в том числе европейские, глобальные элиты, которые доминируют в большинстве европейских стран, и олицетворением которых во многом является брюссельская бюрократия, поэтому мы видим эту линию противостояния", – отметил старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин.Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля собрал коллег из нескольких государств-членов и руководителей Евросоюза на срочное заседание в Париже, чтобы понять, как им действовать дальше в свете резко контрастирующей Байдену позиции Трампа. В Елисейском дворце обсуждали возможность введения войск на территорию Украины, главными лоббистами этой идеи выступили сам Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Стоило России озвучить свою позицию на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии о неприемлемости любых европейских вооружённых сил на Украине, с чем согласились обе стороны, Макрон тут же отказывается от любых своих поползновений, "нет-нет, вы неправильно поняли, я не собирался ничего никуда посылать!". И в том же интервью попросился на переговоры в Москву. Это вообще удивительно. Такое ощущение, что это совсем другой человек. Вот что Эр-Рияд животворящий делает!" – иронично прокомментировал такое переобувание президента Франции Мартынов.А партия войны меняет лидераОтдельного внимания в контексте происходящих процессов заслуживают отношения Великобритании и США."Великобритания в моменте была смотрящим за Евросоюзом, потом внутри Евросоюза, рядом стояла с Соединёнными Штатами со второй половины 1980-х годов, такая роль у них была. В силу кризисных явлений внутри страны на протяжении десятилетия США лихорадит, и британцы решили, что могут себе вернуть ряд внешних позиций – взяли на себя функцию проектирования, где-то даже реализации, – и в этом плане были в хорошем понимании с демократами и Байденом. Проектирование украинской химеры – это же их рук дело. Понятно, что это длилось не один десяток лет, но конечная форма, которую мы наблюдаем последние три года, – это чисто британский проект и продолжается как британский", – заявил Мартынов.Даже на встрече Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре присутствовал глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур."Гадости оттуда будет ещё много и разнообразных. Это благостное ощущение старта переговоров британцы попытаются испортить, безусловно, не только информационно, но и действиями. Когда за несколько часов до начала встречи происходит атака на трубопровод, который находится в американской собственности (нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого компании из США и Европы – Ред.), послушайте, нет у Зеленского таких мозгов, чтобы выстраивать такую комбинацию – за ним стоит британская история товарища Мура", - уверен Мартынов.Великобритания выступает главой партии войны, отметил Пантелеев.Она же после смены власти в Америке заняла кресло председателя контактной группы по вооружению Украины ("Рамштайн").Так что, понятие "англосаксы" пора разделять на две части: "англо" и "саксы". США и Великобритания становятся, как английский язык: английский английский и американский английский – язык один, акценты разные.Вот так консультации высокопоставленных чиновников – даже не переговоры президентов – взбудоражили всю систему международных отношений: давние союзники США в Европе начали противодействовать Трампу в тесной связке с Украиной, пока Москва и Вашингтон, чьи отношения последние годы находили на уровне хуже некуда, пытаются восстановить доверие и перейти к решению глобальных проблем сообща.Читайте также Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский

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эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог), владимир путин, великобритания, ес