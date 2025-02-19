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"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров

"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров - 19.02.2025 Украина.ру

"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров

18 февраля 1980 года на советские киноэкраны вышел один из самых необычайных и запоминающихся советских фильмов о войне "Аллегро с огнем" снятый в Одессе. По сюжету в 1941 году советские минёры и водолазы Черноморского флота бьются над разгадкой секрета вражеской подводной мины. Фильм полностью основан на реальных событиях

2025-02-19T16:00

2025-02-19T16:00

2025-02-19T16:00

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В 1978 году в Одессу из Казани приехал 40-летний режиссер-постановщик Владимир Вячеславович Стрелков. До этого он занимался исключительно созданием документального кино, но теперь устроился работать на Одесскую киностудию художественных фильмов. В качестве первой работы ему доверили экранизацию сценария уроженца Винницкой области Александра Ефимовича Молдавского. Инженер-капитан I ранга, до 1973 года он служил на военном флоте, и незадолго до выхода на пенсию стал писать киносценарии.Дебют оказался впечатляющим – снятая на Мосфильме кинолента "Командир счастливой "Щуки" собрала 31 млн. зрителей. Снятая затем на Молдова-фильме производственная драма "Что человеку надо?" (1975) подобного успеха не добилась. И вот Одесская киностудия в 1978 году получила для экранизации его третий сценарий "Аллегро с огнём".Как военно-морской инженер-радиотехник Молдавский хорошо знал историю противостояния немецких инженеров, конструировавших всё новые и новые хитроумные морские мины, и советских морских минёров. Оно началось сразу 22 июня 1941 года, когда немецкие самолеты заминировали рейды Севастополя. Уже 1 июля на одной из мин подорвался эсминец "Быстрый", причём до него над минами прошли несколько кораблей и судов. Чтобы разгадать такую избирательность мины, нужно было её найти и разобрать, и желательно под водой. Однако советские водолазы не обладали навыками минеров, а минеры – водолазов.Помог случай. Однажды при минировании Очаковского рейда вражеские самолеты по ошибке одну из мин сбросили на мелководье, и она не взорвалась. Со всеми предосторожностями мину разобрали. Работали бронзовыми гаечными ключами, чтобы не сработал магнитный взрыватель, если он там был. После каждой проделанной операции минёр от мины шёл в вырытый рядом блиндаж и записывал, что сделал – в случае его гибели боевые товарищи знали бы, с чего начинать дальше. Но в этот раз обошлось – мину разобрали.У неё оказалось три взрывателя. Инерционный срабатывал при ударе о твердую поверхность и уничтожал мину, если её сбросили не туда. Под Очаковом он не сработал, поскольку мина ударилась не о землю, а о воду. Второй взрыватель – гидростат, инициировал взрыв, если мину с глубины поднимали на поверхность. Третий взрыватель срабатывал при воздействии на него магнитного поля проходящих на поверхности кораблей.На помощь флоту из Ленинграда прибыли учёные-физики: будущий президент академии наук Анатолий Петрович Александров и будущий создатель советской ядерной бомбы Игорь Васильевич Курчатов. Они помогли разработать применявшиеся против новых мин электромагнитные тралы, а на корабли стали устанавливать системы размагничивания, которые убирали их магнитное поле. Они представляли собой километры специальным образом проложенного на корабле кабеля, по которому пускали определённой силы ток.Однако 14 сентября 1941 года на рейде Новороссийского порта на 11-метровой глубине была обнаружена донная неконтактная мина, против которой электромагнитный трал не помогал. Ее вытащили на берег, но, когда два минера подошли к ней, она взорвалась и убила их.В первых числах октября 1941 года такие же мины враг сбросил на Севастопольский рейд. Разоружением занялись капитан-лейтенанты Иван Васильевич Щепаченко, Иосиф Александрович Ефременко и Иван Иванович Иванов. Мину под водой обнаружили довольно быстро, соорудили специальный захват и вытащили на берег – она не взорвалась. Минеры извлекли инерционный взрыватель, за ним электрический, затем сняли детонатор. После короткого отдыха принялись снимать с приборного отсека крышку, и тут раздался взрыв – работавшие у мины Ефременко и Иванов погибли.На место взрыва срочно направили помощника флагманского минёра Черноморского флота уроженца Черниговской области капитан-лейтенанта Григория Николаевича Охрименко. Он тщательно изучил обломки взорвавшейся мины. Несколько деталей, осколки каких-то пластин, показались ему очень знакомыми, но он никак не мог вспомнить, где он их видел.Григорий Николаевич был заядлым меломаном, любил слушать купленный когда-то на премию патефон. Он поставил одну из любимых пластинок, и тут его осенило – пластины из взорвавшейся мины были точно такими же, какие устанавливались на головке патефона – немцы снабдили свои новые мины ещё одним взрывателем – акустическим. Именно эта связанная с патефоном гениальная находка и положена в основу сюжета "Аллегро с огнем". Но в реальной жизни у этой истории было продолжение.Акустические мины стали уничтожать взрывами глубинных бомб или проходом над ними торпедных катеров. Из-за их стремительной скорости мины срабатывали, когда катера уже были вне опасности. Момент определения оптимального режима скорости катеров также драматически, с гибелью командира подорвавшегося катера, показан в фильме. Но в начале апреля 1942 года у Севастополя появились новые мины, которые не взрывались при воздействии магнитных тралов, ни детонировали от взрывов глубинных бомб и шума торпедных катеров. При попытках подъема мин на поверхность они взрывались на глубине 5 метров, погибли несколько минеров. Капитан-лейтенант Охрименко предложил разбираться с ними под водой, чего до этого никто не делал.Охрименко за пару дней прошел ускоренные курсы водолазного дела, и спустился на дно к первой мине. В первое погружение он снял слепки с болтов и гаек, по которым на берегу за ночь изготовили латунные гаечные ключи – сталь не годилась, так как минный взрыватель мог среагировать на их магнитное поле. Во второе погружение довольно быстро минёр снял гидростат (он отвечал за взрыв при попытке поднять мину на поверхность) и детонатор. Пришлось повозиться с инерционным взрывателем – мешал громоздкий водолазный костюм. Но вскоре и эта задача была решена. Однако при подъеме мина всё равно взорвалась (этот момент красочно показан в фильме). Пришлось начинать все сначала. Работа осложнялась постоянными артобстрелами находившихся недалеко от Севастополя немецких орудий. В третье погружение снаряд разорвался совсем рядом с водолазным ботом, когда Охрименко был под водой. Оглушенного, потерявшего сознание, его вытащили на поверхность – очнулся он в медсанбате.В помощь контуженному капитан-лейтенанту выделили опытного водолаза из Севастопольского аварийного спасательного отряда ЭПРОН старшину 1-й статьи Леонида Павловича Викулова – это он 31 марта нашёл мину. По указаниям Охрименко водолаз под водой извлек у неё запальный стакан, взрыв которого инициировал остальную взрывчатку. Взрыватели же в день своей контузии успел извлечь сам капитан-лейтенант. После этого мину подняли на поверхность и на специальном плотике стали буксировать в Песчаную бухту подальше от вражеских снарядов. По дороге бот попал под артобстрел. Несколько моряков получили осколочные ранения, но судно и буксируемый ценный груз остались целы. В фильме артобстрел заменила более драматичная воздушная атака вражеских истребителей.На берегу за работу снова принялся Охрименко. В корпусе мины мог быть реагирующий на свет взрыватель с фотоэлементом, поэтому работу с миной он начал ночью. Идея была просверлить в корпусе мины отверстие и обезвредить ловушки изнутри. Однако шум при сверлении мог активировать акустический взрыватель. На помощь вновь пришел патефон. Убедившись, что мина не реагирует на его звук, Григорий продолжил ее разбирать.В темноте он приступил к демонтажу механизма, как вдруг раздался неожиданный хлопок – воспламенился капсюль, но так как запальный стакан отсутствовал (спасибо водолазу Викулову) взрыва не последовало. К концу второй ночи на 9 апреля 1942 года сюрприз новой мины удалось разгадать. Немецкие конструкторы снабдили её синхронным магнитно-акустическим взрывателем, который срабатывал только, если магнитное поле воздействовало на него одновременно с шумом винтов. Поэтому и не помогали электромагнитные тралы, фанерные торпедные катера и глубинные бомбы. В результате при тралении стали использовать специальные магнитно-акустические тралы. За проявленный героизм капитан-лейтенанта Охрименко наградили орденом Красного Знамени, а старшину 1-й статьи Викулова – орденом Красной Звезды.В фильме "Аллегро с огнем" роль командира особой группы минеров военного инженера 2-го ранга Михаила Ивановича Иванкова, прообраз капитан-лейтенанта Охрименко, сыграл киевлянин Владимир Петрович Заманский. К тому времени в его карьере было уже много выдающихся ролей, но самая известная на сегодня, пожалуй – это роль власовца в "Проверке на дорогах" (1971). Другой прообраз Охрименко (хотя, возможно, тут есть и отсылка к физикам Курчатову и Александрову) – главный герой фильма аспирант ЛФТИ, специалист по электромагнитным и физическим полям лейтенант Юлий Сергеевич Макарин. Эту роль сыграл Виктор Михайлов – для него она стала первой значимой в кино, и самой известной. Впоследствии, когда в 1985 году режиссер Владимир Стрелков снял уже по своему собственному сценарию фильм "Подвиг Одессы", он снова пригласил Михайлова на съёмки на одну из главных ролей.Водолаз Викулов стал прообразом для третьего героя фильма водолаза лейтенанта Степана Твердохлиба. Его изобразил мощный и по своим физическим, и по актёрским данным днепропетровчанин Валентин Алексеевич Голубенко – актёр московского Центрального академического театра Советской армии. Это одна из его самых знаковых ролей в кино. Минёра старшего лейтенанта Бориса Семеновича Рашевского, который погибает вместе с Твердохлибом при разминировании, сыграл известный ленинградский актер Сергей Васильевич Лосев.Снимали "Аллегро с огнем" летом 1979 года в Крыму, под Севастополем, в Северной бухте у городка Кача. Актёры и члены съёмочной группы жили в разных местах, и на съёмочную площадку их привозил автобус. В свободное время они купались и ходили за виноградом на заброшенный виноградник.Фильм получился очень бюджетным, так как локаций было фактически только две – небольшой пляж в бухте и предоставленный Черноморским флотом боевой катер. При этом напряжённость сюжета все равно нешуточно "цепляет", в чем немаловажная заслуга художника-постановщика картины Галины Щербины. Она создала главного антагониста героев картины – зловещую вражескую мину:"Мне пришлось изучить много материалов, чтобы создать её внешний вид, ведь советские воины не могли до конца разгадать секрет мины, которая раз за разом уничтожала наши подлодки. В общем, я придумала такую длинную и вытянутую, как морское чудовище, мину с глазом, как у рыбы или у дельфина, который мигал. Глазом было зеркальце, которое мигало при освещении. В общем, все было натурально и мина как живая. Потом, когда уже настал ноябрь, то мне приходилось по колени стоять в холодной воде и цеплять водоросли или ракушки, как это бывает на живом организме. Вот я целый день, стоя в воде, украшала её, как новогоднюю елку. В итоге всё получилось убедительно и действительно, на экране мина выглядела очень страшненькой".Кассу фильм "Аллегро с огнем" собрал небольшую – всего 10,8 млн. зрителей. Тем не менее, этого вполне хватило и чтобы отбить расходы на съёмки и прокат, и чтобы студия что-то заработала. А популярности фильм потом набрал, и регулярно до сих пор транслируется по телевидению и набирает просмотры в интернете. Если Вы его ещё его не видели – обязательно посмотрите, он того стоит.

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Алексей Стаценко

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