"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром" - 19.02.2025 Украина.ру
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"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром" - 19.02.2025 Украина.ру
"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
Когда в последнем выступлении Зеленский сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем США, отчасти он был отчасти прав. На поддержке ЕС киевский режим точно протянет еще годика полтора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-19T05:30
2025-02-19T05:30
новости
европа
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
военная помощь
киевский режим
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По мнению журналиста, активные боевые действия продлятся еще минимум два года. Даже если США полностью перекроют военную помощь Украине, Европа, несмотря на все разговоры о том, что она "разваливается", сможет поддержать киевский режим, указал он.Потому что в Европе еще сильна группировка политиков, готовых действовать в этом направлении, отметил военкор.Более того, даже если Трамп решит пойти России навстречу, не нужно забывать о том, что его избрали на четыре года, а не навсегда, добавил журналист. Даже если сейчас боевые действия закончатся, после него демократы снова могут прийти к власти и снова их возобновить, указал он."Я уже не говорю о том, что даже о сокращении военной помощи из США пока еще ничего не слышно. Так что не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, военная помощь, киевский режим, ес, евросоюз, сво, спецоперация, мир
Новости, Европа, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, военная помощь, киевский режим, ЕС, Евросоюз, СВО, Спецоперация, мир

"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"

05:30 19.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Когда в последнем выступлении Зеленский сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем США, отчасти он был отчасти прав. На поддержке ЕС киевский режим точно протянет еще годика полтора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По мнению журналиста, активные боевые действия продлятся еще минимум два года. Даже если США полностью перекроют военную помощь Украине, Европа, несмотря на все разговоры о том, что она "разваливается", сможет поддержать киевский режим, указал он.
Потому что в Европе еще сильна группировка политиков, готовых действовать в этом направлении, отметил военкор.
"Когда [Владимир] Зеленский в последнем выступлении сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем Америка, он был отчасти прав. И на европейской поддержке этот нацистский режим еще точно протянет годика полтора", — подчеркнул Ермаков.
Более того, даже если Трамп решит пойти России навстречу, не нужно забывать о том, что его избрали на четыре года, а не навсегда, добавил журналист. Даже если сейчас боевые действия закончатся, после него демократы снова могут прийти к власти и снова их возобновить, указал он.
"Я уже не говорю о том, что даже о сокращении военной помощи из США пока еще ничего не слышно. Так что не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
04:00Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
03:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
03:30Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
03:15Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
03:00"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
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