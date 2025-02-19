"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Когда в последнем выступлении Зеленский сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем США, отчасти он был отчасти прав. На поддержке ЕС киевский режим точно протянет еще годика полтора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По мнению журналиста, активные боевые действия продлятся еще минимум два года. Даже если США полностью перекроют военную помощь Украине, Европа, несмотря на все разговоры о том, что она "разваливается", сможет поддержать киевский режим, указал он.
Потому что в Европе еще сильна группировка политиков, готовых действовать в этом направлении, отметил военкор.
"Когда [Владимир] Зеленский в последнем выступлении сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем Америка, он был отчасти прав. И на европейской поддержке этот нацистский режим еще точно протянет годика полтора", — подчеркнул Ермаков.
"Я уже не говорю о том, что даже о сокращении военной помощи из США пока еще ничего не слышно. Так что не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
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