https://ukraina.ru/20250219/1061158000.html

"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"

"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром" - 19.02.2025 Украина.ру

"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"

Когда в последнем выступлении Зеленский сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем США, отчасти он был отчасти прав. На поддержке ЕС киевский режим точно протянет еще годика полтора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-19T05:30

2025-02-19T05:30

2025-02-19T05:30

новости

европа

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

военная помощь

киевский режим

ес

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По мнению журналиста, активные боевые действия продлятся еще минимум два года. Даже если США полностью перекроют военную помощь Украине, Европа, несмотря на все разговоры о том, что она "разваливается", сможет поддержать киевский режим, указал он.Потому что в Европе еще сильна группировка политиков, готовых действовать в этом направлении, отметил военкор.Более того, даже если Трамп решит пойти России навстречу, не нужно забывать о том, что его избрали на четыре года, а не навсегда, добавил журналист. Даже если сейчас боевые действия закончатся, после него демократы снова могут прийти к власти и снова их возобновить, указал он."Я уже не говорю о том, что даже о сокращении военной помощи из США пока еще ничего не слышно. Так что не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061142626.html

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новости, европа, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, военная помощь, киевский режим, ес, евросоюз, сво, спецоперация, мир