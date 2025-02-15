https://ukraina.ru/20250215/1061093321.html

Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа

Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа - 15.02.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа

Не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром. Чем бы ни закончились переговоры между Путиным и Трампом, боевые действия на Украине продлятся еще минимум два года, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-15T06:50

2025-02-15T06:50

2025-02-15T06:50

интервью

россия

иран

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

беспилотники

днепропетровская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, вы только что вернулись из поездки в Иран. Удалось ли вам договориться с Тегераном о крупных поставках беспилотных и ракетных систем для нужд СВО? Отправит ли Корпус стражей исламской революции (КСИР) на фронт хотя бы бригаду добровольцев, желательно со своей бронетехникой и артиллерией?- Шутки шутками, но "КСИРовцы" и в целом иранский народ рвутся в бой. Их напрягает ситуация, что Йемен как прокси-государство может сбивать беспилотники и запускать ракеты, а они – нет. Но я им на это отвечал: "Друзья, поверьте нам, что вести затяжную войну – это не так весело, как кажется на начальном этапе" (смеется).Что касается ракетных и беспилотных систем, то этого у Ирана в избытке. Я посетил выставочный Центр ВКС КСИР. Хотя там представлены устаревшие экспонаты, которые разрабатывались пять-семь лет назад и которые уже можно показать, надо признать, что у армии России и такого нет. Особенно на ребят на фронте произвел впечатление большой черный беспилотник-РЭБ, который все глушит в радиусе 4 километров. "Если бы они у нас были, мы бы быстрее пошли вперед".Тем не менее, учитывая, что на выставке была представлена одна гиперзвуковая ракета, которая явно появилась у Ирана не просто так, там и без меня идут переговоры о том, чтобы мы дальше применяли на СВО иранские технологии.- Как иранцы относятся к переговорам между Путиным и Трампом? Не пытаются ли они склонить Россию к срочной заморозке украинского конфликта? Понимают ли они, за что мы воюем?- Им достаточно объяснений, что мы воюем против американского империализма и западной гегемонии. Да, иранцы понимают, что 11 лет войны и 3 года СВО – это долгий срок, но они желают нам разгромить украинские силы. Мы тоже на это надеемся.Надо понимать, что никакие переговоры пока не начались. Да, поговорили две лидера. Да, это уникальный случай за эти три года. Но Путин неоднократно говорил, что нас не устроит перемирие или заморозка, потому что предыдущие договоренности Украина выполнять не собиралась. То же самое мы видим сейчас по выступлениям Зеленского.Великобритания явно настроила его на то, чтобы он борзел в отношении США. Посмотрим, как Трамп на это отреагировал.Единственное, что меня радует, так это то, что если при Байдене у киевского режима прокатывали все их провокации и рукотворные теракты с обвинениями в адрес России, то в случае с Трампом это не проходит. Тот же удар украинского дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС не произвел на новую американскую администрацию никакого впечатления.Более того, я бы на месте Трампа наказал за это киевский режим, потому что эта провокация могла бы привести к многочисленным жертвам во всей Европе.- Насчет "наказать" не знаю. Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах вице-президента Вэнса по поводу "военных рычагов" давления на Москву, если мы откажемся пойти на заморозку конфликта.- Мне бы тоже хотелось прояснить, что имел в виду Вэнс. Разве вам недостаточно того, что вы три года снабжаете огромным количеством вооружений киевский режим, но ситуацию на поле боя это никак не повлияло.То, что мы на СВО не только держимся, но и наступаем - это действительно большой успех России. Потому что количество денег и оружия, которое получает Украина – просто беспрецедентно. Цифры Трампа в 300 миллиардов долларов военной помощи Киеву – чудовищны. Но, повторюсь, это не может нас остановить. Темпы нашего наступления не снижаются уже больше года. Это круто.Поставки нового западного оружия тоже ничего не изменят. Сколько было воя по поводу "Хаймарсов", "Байрактаров" и "Джавелинов", но ничего не получилось. Особенно много воя было про применение F-16. И где они? Про них уже все давно забыли. Чуть-чуть дали и все. Может быть, в каких-то ракетных обстрелах они участвуют, но мы их на фронте так и не зафиксировали.И потом, за счет чего Запад может увеличить эту военную помощь? Европа даже при поддержке США не может произвести то количество снарядов, которое производим мы. Да, для нас эта цифра тоже недостаточная, но на Западе с этим еще хуже.Так что военные рычаги давления – это как санкции. Запад ввел их на все, что только можно, но ничего это не поменяло.- Выходит, у нас есть надежда разгромить украинскую армию в какой-то обозримой перспективе?- Смотря что считать обозримой перспективой. Десять лет в исторической перспективе – это миг, а когда ты эти десять лет переживаешь – это очень долго.Я считаю, что активные боевые действия продлятся еще минимум два года. Даже если США полностью обрубят военную помощь Украине, Европа, несмотря на все разговоры о том, что она разваливается, сможет поддержать киевский режим. В Европе еще сильна группировка политиков, готовых действовать в этом направлении.Когда Зеленский в последнем выступлении сказал, что Европа поучаствовала в поддержке Украины посерьезнее, чем Америка, он был отчасти прав. И на европейской поддержке этот нацистский режим еще точно протянет годика полтора.Более того, даже если Трамп решит пойти России навстречу, то я напомню, что его избрали на четыре года, а не навсегда. Даже если сейчас боевые действия закончатся, после него демократы снова могут прийти к власти и снова их возобновить.Я уже не говорю о том, что даже о сокращении военной помощи из США пока еще ничего не слышно.Так что не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром.- Тогда вернемся к текущим потребностям фронта. Были ли у нас попытки изготовить аналог вот этого иранского беспилотника-РЭБа, способного заглушить вражеские дроны в радиусе 4 километров?- Я об этом ничего не слышал. Но я уже неоднократно говорил, что в моей родной Коломне еще в 2008 году на базе закрытого артиллерийского училища был открыт Центр беспилотной авиации. Почему же, несмотря на это, у нас были такие проблемы с БПЛА в начале СВО? Тут только руками развести. У нас же не было на тот момент ни одной линейки дронов. Были только отдельные экспонаты. И то, только разведывательные, ударных вообще не было.Я вообще не знаю, почему у нас никто не сел за это.Да, иранцы поставили нам какие-то технологии. Да, мне в Иране очень понравилось. Я теперь могу часами на эту тему разговаривать. Но надо понимать, что Иран – это очень бедная страна, у которой ресурсов на порядок меньше, чем у России.В Иране бензин стоит всего 5 рублей, а у нас – 60. У нас акциз на него введен, потому что у нас платежеспособное население, а в Иране люди вообще за него платить не могут. То есть денег у нас больше. Почему мы эти деньги не трансформировали в новейшее вооружение – я не понимаю.- В случае с "Геранями" у нас получилось локализовать их производство. Что надо сделать, чтобы локализовать его в случае с этими беспилотниками-РЭБами?- Работать надо. А если у нас нет каких-то технологий, надо находить людей, которые за деньги вам достанут все.Мой друг Аббас Джума рассказывал мне о знакомстве с одним иранским миллиардером, который разбогател как раз на реверс-инжиниринге, когда технологии, которых нет в стране, завозятся туда по теневым схемам.Или делать так, как это было с беспилотником "Шахед 136".Почему он очень похож на американский Reaper? Иранцы посадили Reaper своими средствами РЭБ, разобрали его и сделали еще лучше. То же самое сделал Иран со своими средствами ПВО. Особенно с радарами. Им поставили советские радары, они поняли, как это работает, и модернизировали их.Тегеран это делает, потому что его поставили в такие условия. Россию, видимо, в такие условия еще не поставили, а сами мы в них ставиться не хотим. Мы по-прежнему хотим вывозить деньги за рубеж. Мы по-прежнему хотим продавать сырье вместо продукции высокого передела. Поэтому у нас нет высоких технологий в плане беспилотной авиации. Это же звенья одной цепи.Пока мы не изменим это свое сознание, в области дронов у нас ничего не изменится.- По поводу бригад КСИР на СВО. Шутки шутками, но, говорят, что нам действительно нужно было бы принять закон об интербригадах, чтобы спокойно вербовать иностранных добровольцев, не оглядываясь на международные юридические нюансы. Мне рассказывали, что у нас их сейчас максимум – взвод. Реально ли это сделать?- Иностранных добровольцев у нас больше, чем взвод. Они приезжают из разных уголков мира. В частности, за нас сражается на СВО внук президента Мали с позывным "Путин". Я вообще эту тему очень люблю. Я даже фильм снимал про латиноамериканских и испанских добровольцев. Это прекрасные ребята социалистических, коммунистических и антиглобалистских взглядов.Они действительно воюют за идею. Потому что невозможно испанца заставить поехать на СВО за 2 тысячи евро, если он может получить в качестве пособия 1,5 тысячи евро и ничего не делать.Я полностью поддерживаю принятие закона об интербригадах. Я бы сам снимал агитационные ролики, ездил по странам и привлекал на нашу сторону людей. Это делала наша партия Лимонова. Через нас даже приезжали ирландцы и британцы.Например, есть такой британский коммунист Бен Стимсон. Он приехал в Донбасс еще в 2014 году, потом вернулся назад. В Великобритании его за это осудили на 3,5 года, хотя у них не было доказательств, что он принимал участие в боевых действия. Бен отсидел три года, вышел, потом ему впаяли еще один такой же срок за нарушение правил досрочного освобождения. Он опять отсидел 3,5 года, а потом снова приехал в Россию и сейчас сражается на СВО.Посмотрите, какой это мотивированный человек. Почему мы их не ищем – не знаю. Это бы серьезно усилило нашу пропаганду на Западе.Кстати, испанские добровольцы рассказали мне очень интересную вещь.У них был свой отряд, который воевал в Иранском Курдистане против турков и террористов из одной запрещенной организации. Когда началась СВО, многие из них хотели поехать воевать на стороне России. Но поскольку сделать это было тяжело, к нам поехали только двое. А семь человек из их отряда поехали воевать за Украину, потому что это было сделать проще.Когда я спросил у них: "Как вы поступите, если встретите на поле боя кого-то из ваших однополчан"? Они ответили: "Мы эту тему заранее обсудили. Будем стрелять друг в друга на поражение. Потому что украинский конфликт для нас – это не просто работа. Мы тут воюем по идейным соображениям. И сейчас мы по разные стороны баррикад".Повторюсь, в этом направлении работать надо.- Тем более, если мы хотим избежать мобилизации.- Лично я считаю, что мобилизацию мы не проводим по другим причинам. Просто то же количество пороховых заводов в России не позволяет нам резко увеличить количество бойцов на фронте. Если мы одномоментно призовем 300 тысяч человек, одеть их и раздать стрелковое оружие мы, конечно, сможем. А артиллерия? А снаряды? А транспорт? Мы с этим можем не справиться.Я понимаю, что информация о строительстве оборонных заводов вещь закрытая. И это хорошо. Но, хотелось бы, чтобы они строились. Потому что судя по данным из открытых источников, нам через эти полтора-два года будет нечем воевать и СВО закончится чисто по техническим причинам.То же самое касается противника. Потому что активные боевые действия – это очень затратно.Да, на СВО не столько людей, как это было в Первую и Вторую мировые войны. Но и сейчас снаряды тоже нужны в большом количестве. Моральный дух и людские ресурсы – это прекрасно. Но оружия на такой длительный период может не хватить.- Может, тогда через два года обе стороны будут воевать стрелковым оружием, как раньше?- Это же как почти как у Эйнштейна: "Не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но в Четвертой будут использоваться палки и камни". Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Потому что это может привести к событиям 1916-1918 годов, когда солдаты воюющих сторон начинали брататься и армии разваливались. Зачем до этого доводить? Надеюсь, наше руководство это понимает.- Переходим к текущим делам на фронте. Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск)-Константиновка. Я бы связал эти успехи воедино, потому что мы пытаемся уничтожить одну крупную группировку ВСУ.- Сейчас в кармане находится поселок Улаклы между Дачным и Константинополем. Чтобы его зачистить, мы завершаем освобождение Андреевки с севера, а с юга поднимаемся от Зеленовки. Артерия между Константинополем и Улаклы уже под нашим плотным огневым контролем.Мы опять держим ВСУ в клещах, специально не давая замкнуться этому котлу, потому что у нас нет столько личного состава, чтобы тратить его на окружения. Мы по-прежнему дадим противнику уходить, уничтожая на выходе. В нынешних условиях это правильно.Если говорить о Красноармейском направлении в целом, то мы видим наше продвижение широким фронтом в сторону Днепропетровской области от Андреевки до Удачного. Где-то до нее осталось 2 километра, где-то – 4 километра, но в целом фланги наши друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, уже идут бои за Новоалександровку.Да, ВСУ пытаются атаковать нам в тыл в районе Песчаного со стороны Зверево. Я видел вбросы о том, что враг якобы подвез туда 12 бригад, которые якобы схлопнут этот Шевченковский выступ. Понятно, что 12 бригад (50 тысяч человек) – это бред. Но мои источники действительно фиксируют переброску вражеской техники из Харьковской области в Донбасс. Хотя до этого они фиксировали переброску сил только в Курскую область.Конечно, нацистам придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, учитывая, что бои идут уже в его пригороде. Особенно забавно читать новости, как местные гауляйтеры закупают цветы на 99 тысяч гривен (да им цветы на могилу надо закупать уже). Повторюсь, 12 бригад – это бред, но какой-то антикриз после разговора Путина и Трампа киевский режим здесь делать будет.Мне как раз интересно другое - посмотреть, что Днепропетровской области у них накопано.По информации телеграм-канала "Инженерные сооружения ВСУ", который опирается на данные спутниковых снимков, Павлоград они стали обстраивать оборонительными сооружениями в декабре 2024 года. Судя по тому, как организована линия обороны, нас должны были встречать не там. Они думали, что мы не пройдем с востока Донбасса на запад. Они рассчитывали встречать нас с юга со стороны моря. Это как раз то, что мы двигаемся широким фронтом, обходя эти фортификации, дает нам очень серьезные перспективы захода в Днепропетровскую область.Да, нам там легко не будет. Там степная местность. Поскольку небо не находится под нашим контролем, и мы не можем заглушить РЭБ украинские беспилотники, это может замедлить наши войска. Но не остановить. А серьезные фортификационные сооружения могут не только задержать, но и сорвать наступление.С другой стороны, в Новой Ильинке был выстроен целый город, взводные и ротные опорные пункты были соединены подземными ходами, все было обделано сеткой-рабицей. Но противник все это бросил и убежал. Но там оборонялись так называемые 150-е бригады с бусифицированным личным составом. И не факт, что прибывшие из Харьковской области "12 бригад" не такие же.- Сейчас у нас идет перегруппировка. Есть общий подход Герасимова, который заключается в том, что наши самые сильные подразделения должны бить самые слабые подразделения противника. Удастся ли нам и дальше следовать такому подходу?- Установка правильная, где тонко там и рвется. Это же не кровавый спорт, где сражаются самые сильные соперники. И не шахматы, где нужно играть с более опытным соперником, чтобы свой уровень повысить. Это война - путь коварства и обмана. Другое дело, что Украина эту нашу логику тоже понимает.Уже поступают сообщения, что нацист Мадьяр прибыл под Красноармейск со своими "птахами". То есть они понимают, что у них там тонко. Они будут туда накидывать и мобилизованное "мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала".С другой стороны, нацисты из 3-й штурмовой бригады почему-то не на самом острие атаки находятся. Они торчат возле Сватово. Подозреваю, что они ждут, когда мы зайдем в Купянск, они как в Авдеевке туда в последний момент залетят, чтобы посидеть на одном из заводов в окружении, пофоткаться и уехать (смеется).Надеюсь, мы сможем обманными операциями запутать противника. Это у нас получалось. Мы уже это делали в конце 2023-начале 2024 годов, когда демонстрировали движение на Купянском участке, а на самом деле перебрасывали войска под Авдеевку.Наши группировки "Восток" и "Центр" сейчас самые боеспособные. Генерал Мордвичев показывает прекрасный уровень. Потому что выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача. Это не только наш политический успех. Это выход в тыл группировкам ВСУ под Славянском и Краматорском. Желательно их там окружить, потому что давать там генеральное сражение - плохая затея. Это будет покруче Мариуполя.Подытожим. Нас ждут тревожные месяцы. Будет много вбросов относительно того, что сказал Трамп и о чем промолчал. Не надо на это реагировать. Сосредоточьтесь на помощи бойцам и поменьше читайте новостей про переговоры. Всех их нужно делить на восемь.О других аспектах СВО - в интервью Геннадия Подлесного: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины

https://ukraina.ru/20241229/1060057344.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, иран, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, беспилотники, днепропетровская область, покровск/красноармейск, купянск, снаряды, добровольцы, мобилизация, сво