https://ukraina.ru/20250214/1061086597.html
Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить
Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить - 14.02.2025 Украина.ру
Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о значении переговоров между Путиным и Трампом, жёстких позициях... Украина.ру, 14.02.2025
2025-02-14T15:39
2025-02-14T15:39
2025-02-14T15:39
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о значении переговоров между Путиным и Трампом, жёстких позициях России при обсуждении мира и подоплёке санкций Зеленского против олигархов. 00:23 – что ждать от переговоров Путина и Трампа; 02:57 – об обмене между США и Россией; 04:21 – о режиме жёсткого торга на переговорах; 05:32 – о вероятности начала войны, если бы Трамп выиграл выборы в 2020; 07:44 – о санкциях Зеленского против Порошенко и других олигархов; 09:28 – о контрактной службе для украинской молодежи; 11:33 – о подростковых батальонах на Украине. * В интервью упоминается Коломойский, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. #США #Трамп #Келлог #мир #переговоры #Путин #ЕС #Европа #президент #Украина #СВО #война #Мюнхен #конференция #ФРГ #Германия #Винник #Фогель #доллары #деньги #наркокартели #Лавров #выборы #активы #ископаемые #Коломойский #Рамштайн #Келлог #СНБО #USAID #Зеленский #Порошенко #контракт #ТЦК #ипотека #Гитлерюгенд #Байден #нацбат #Гитлер #санкции #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Алексея Мухина - https://t.me/AlekseyMukhin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube:https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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видео, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, снбо
Видео, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, СНБО
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о значении переговоров между Путиным и Трампом, жёстких позициях России при обсуждении мира и подоплёке санкций Зеленского против олигархов.
00:23 – что ждать от переговоров Путина и Трампа;
02:57 – об обмене между США
и Россией;
04:21 – о режиме жёсткого торга на переговорах;
05:32 – о вероятности начала войны, если бы Трамп выиграл выборы в 2020;
07:44 – о санкциях Зеленского против Порошенко
и других олигархов;
09:28 – о контрактной службе для украинской молодежи;
11:33 – о подростковых батальонах на Украине.
* В интервью упоминается Коломойский, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
#США #Трамп #Келлог #мир #переговоры #Путин #ЕС
#Европа #президент #Украина #СВО #война #Мюнхен #конференция #ФРГ
#Германия #Винник #Фогель #доллары #деньги #наркокартели #Лавров #выборы #активы #ископаемые #Коломойский #Рамштайн #Келлог #СНБО
#USAID #Зеленский #Порошенко #контракт #ТЦК #ипотека #Гитлерюгенд #Байден #нацбат #Гитлер #санкции #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ
#ВСРФ #Россия #РФ
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