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Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США

Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США - 14.02.2025 Украина.ру

Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США

Открывшаяся 14 февраля 2025 года в 61-й раз Мюнхенская конференция по безопасности вполне может стать опасным местом, где начнется столкновение европейских демократов и глобалистов с новым президентом США Дональдом Трампом.

2025-02-14T19:05

2025-02-14T19:05

2025-02-14T19:05

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Точнее – с его новыми подходами к мировым процессам вообще и к миру в Европе в частности. То есть к прекращению вооруженного конфликта между Россией и Украиной в форме специальной военной операции (СВО), который по сути своей давно уже превратился в планетарное и масштабное противостояние между Москвой и всем коллективным Западом.За два дня до конференции Трамп переговорил с президентом России Владимиром Путиным и анонсировал продолжение мирного урегулирования именно на Мюнхенской конференции, которая должна была бы дружно одобрить инициативы Дональда Фредовича. И бурно ему поаплодировать, сделав мощную заявку на получение им Нобелевской премии мира.Все для этого было сделано. Мировые СМИ, лишенные американской подкормки в лице Агентства по международному развитию США (USAID), поспешили заверить американского президента в верноподданничестве и назвали новую реальность "новым миром Трампа и Путина". А новый министр обороны США Пит Хегсет прямо в Брюсселе, куда он явился немного понагибать своих новых знакомых побратимов-холуев по НАТО, назвал это "новой реальностью". А потом и вообще сказал прямо: "…Это принятие реализма".Так он предложил воспринимать то, что Украину если и пригласят поучаствовать в переговорах, то только для того, чтобы она выслушала информацию о принятых решениях и не требовала ни вступления в НАТО, ни возвращения к границам 2014 года, а просто вязла од козырек и ломанулась выполнять директивы и приказы.Ан нет, что-то пока идет не так и вызывает непонятное бурление в самых непонятных местах в организмах европолитиков. Европейцы, которые поняли, что их заставляют за все платить, но за стол с геополитическими ништяками даже не приглашают, взбунтовались. Ну, как взбунтовались… Заявили: мол, мы тоже хотим, мы же тоже не сабо (примитивные бельгийские деревянные башмаки) щи хлебаем, писающим мальчиком любуясь...Выбрали дурачков и дурочек, которых, видимо, не очень жалко и напустили их полаять на Трампа. Особенно расстарались, разумеется, просроченный полуфюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский, считающий, что он – президент. А протестное подгавкивание европейцев первой возглавила новая глава евродипломатии эстонка Кая Каллас, которая, похоже, получила мозги в наследство от своего предшественника Жозепа Борреля, который считал, что он – садовник в прекрасном евросаду, окруженном дикими мировыми джунглями, и умилял любого мало-мальски профессионального психиатра, который его видел.Зеленский где-то перехватил не успевшего увернуться от такого счастья премьер-министр Польши Дональда Туска и вывалил свое протест на него. По словам Зеленского, переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США. Только втроем они могут одолеть русского медведя и протолкнуться к новому счастью Украины, одолевшей Россию.При этом, что характерно, Зеленский уверен, что оба Дональда – и Туск, и Трамп – с ним согласны. Несмотря даже на то, что Трамп начал переговоры с Путиным без Зеленского и намекнул, что участие Украины необязательно, ей все скажут потом, может быть, если она захочет…А потом гневно зажурчали все европолитики. Каждый на свой лад: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, все остальные, в основном главы МИД, кого прихватили за язык медийщики. А венчала все на плохом английском бывшая комсомольская эстонская мажорка, воспитанная в правоверной коммунистической семье, главная по евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, договоренности между Россией и США не имеют силу без ЕС и Украины. И пообещала, что Европа поддержит Украину, если та не согласится на условия мирного соглашения, заключенного между Россией и США без нее.А самым хитросделанным оказался новый генсек НАТО Марк Рютте. Он на словах тоже постарался демонстрировать воинственную непреклонность, но фактически поддержал Трампа в его нежелании видеть Украину в Альянсе и сказал, что его организация тоже никогда этого не хотела. Призывать и зазывать украинцев, манить их, как дурачков коржиком или ослика морковкой, – это пожалуйста, но вот никто и никогда не обещал Киеву, что, если он будет послушным на переговорах между США и Россией, то его в НАТО возьмут. Переобулся в воздухе, значит…Агентство же Bloomberg меж тем поспешило написать, что судьба Украины фактически предрешена. А Трамп, напомню, распорядился, чтобы американская делегация в Мюнхене встретилась и с украинцами, и с россиянами.Последнее – проблематично в принципе, ибо Россию в Мюнхен не пригласили вообще.Но как бы там ни было, а уже в день открытия конференции. Украина продолжала бузить. Советник Зеленского по вопросам коммуникации какой-то Дмитрий Литвин заявил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности. Но Трампа, похоже, такие мелочи мало интересуют – он приказал: "Будет встреча в Мюнхене… Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США". Все услышали, пиар заработал и надо выполнять.И если Трамп на своем настоит, то все, кому надо, встретятся. И переговорят. И все будет так, как нужно. Трампу, разумеется.Но и сопротивление европейцев будет. Не может не быть. Хотя бы потому, что, с одной стороны, нынешнее руководство Евросоюза и даже НАТО – это еще ставленники, выученики и выкормыши прежней администрации США, представлявшей американскую Демпартию и все мировое леволиберальное крыло глобалистов и общечеловеков с заднеприводным уклоном в морали и гуманитарной повестке. Трампизм – идеология приземленного реализма с четким прагматизмом в политике и экономике – для них смерти подобен – они совсем не нужны в новых схемах мирового задуманного Трампом переустройства и внутри США, и в мире.С другой стороны, общечеловеки, мировая либерда, глобалисты и демократы совсем не знают, что противопоставить новым нарративам и постулатам трампизма, с которым уже выступает новый президент США. И вообще, и в российско-украинском вопросе, что нам, разумеется, ближе.Во-первых, он вообще выступает с позиции миротворца. То есть против войны, как способа решения любых проблем. Он так и говорит, что был бы он президентом вместо Джо Байдена, который в 2021 году украл у него победу на президентских выборах, то не допустил бы никакой войны. Возникшую же войну он называет "глупой" и осуждает ее потому что, по его словам, "гибнут молодые люди, которые не должны гибнуть". Это простая и многим понятная абсолютно гуманная и гуманистическая позиция.Во-вторых, он предлагает мир между Украиной и Россий, максимально освобождая риторику от обвинительных эскапад в адрес России, которая, мол, "начала агрессию" "нарушила границы", "порвала международное право", "отторгла территории" и т. д. и т. п. Потому что впервые из очень влиятельных западных политиков и по статусу, и по должности Трамп признал право России на обеспечение своей безопасности в Украине.То есть признал, что Украина, стремящаяся в НАТО по призыву Запада, – это первопричина начавшейся войны в форме СВО и переросшей в европейский и даже мировой конфликт, потому что на стороне Киеве выступил весь коллективный Запада с союзниками и прилипалами. А это, ни много ни мало, 50 стран.В-третьих, Трамп, добиваясь мира, исходит, похоже, из того, что коллективный Запад (все эти десятки стран) за три года СВО не смог победить Россию ни на поле боя, ни международными санкциями, которые он задействовал против Москвы. Наоборот – благодаря этому, Запада вызвал мобилизацию России, ее государства и общества, чем невероятно укрепил сам себе своего же оппонента. По Трампу, это верх глупости в исполнении западных политиков, а главные роли среди этих дурачков играют демократы Джо Байдена. И Трамп троллит их максимально смешно и беспощадно. Причем еще и обещает посадить на цугундер.В-четвертых, Трамп заманивает Россию на переговоры тем, что он якобы понимает и признает, что конец этого переговорного процесса – не только остановка конфликта или длительное перемирие, а длительный мир, основанный на удовлетворении базового требования России об обеспечении своей безопасности. С устранением указанной выше первопричины – использования Украины для угрозы безопасности России.Во всяком случае, Трамп признал, что именно эти пункты ему поведал Путин во время их разговора 12 февраля. Сейчас уже нельзя сказать, что Трамп не знал, чего хочет Россия. Прежние демократы Байдена, а за ними и нынешние демоеврополитики дуркуют и делают вид, что не понимают озабоченностей России и обвиняют ее в "немотивированной агрессивности", во всем поддерживая Украину и используя ее, как антироссийский таран. А вот Трамп уже все это знает и как бы все понимает. И готов исходить из этого понимания в реальной политике.И это-то и не устраивает глобалистов и прочих демократов, которые по-прежнему бредят нанесением стратегического поражения России.И опасность тут только в том, что Трамп, как американец, который хочет сделать Америку великой и гегемоном в мире, тоже не может не хотеть поражения или хотя бы ослабления России. А значит, важно на переговорах знать, как долго он готов терпеть величие и мощь России. И на сколько лет он готов заключать "вечный мир" а потом придерживаться его положений.И, наконец, в-пятых, многие почему-то верят в то, что Трамп уважает не только реализм с прагматизмом, но и силу, способность к действию. И поэтому не доверяет и даже глубоко презирает европолитиков, которые стелились перед его "врагом" Байденом, но высокомерно смотрели на США и только пользовались их богатствами и могуществом.В принципе, такие мотивы могут быть в отношения Трампа к европейцам и наоборот, это давняя проблема "старушки" Европы, которая считает себя пупом земли, центром цивилизации и высокомерно смотрит и на Россию и на США.Вот Трамп, потомок тех, кто не нашел счастья в Европе и не только бежал в Америку за счастьем, но и нашел его там, может в ответ считать европейцев ничего не значащим гумусом, безвольным и бесперспективным в будущем, где снова великой будет только Америка. И, по его мнению, может быть, Россия. Во всяком случае, Трамп уже заявил, что хотел бы возвращения России в "Большую семерку". Он признал, что исключение России было ошибкой. То есть уже не хочет, чтобы в "Большой семерке" оставались только США и их шестерки…Но как бы там ни было, а Мюнхенская конференция начала работу, и словесной пурги будет много. А "ястребы войны" однозначно используют ее, чтобы отыграть все назад, продлить войну, затормозить наступление мира. Любой ценой.И опять солируют украинские неонацисты, которые нанесли дроновый удар по успокоенным руинам Чернобыльской АЭС. И попытались атаковать российские территории. Минобороны России сообщило, что российские силы только в ночь на пятницу, 14 февраля, перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. И кровавый беспредел неонацистов, увы, границ не знает. От страха в том числе – они чувствуют, что их время выходит…О других нюансах и аспектах начавшейся Мюнхенской конференции по безопасности - в статье Евгении Кондаковой ""Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, мид, мнения