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Дмитрий Суслов: Позиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной

Дмитрий Суслов: Позиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной - 15.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Суслов: Позиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной

Позиция США в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной. В свою очередь, страны Балтии и Польши вместе с американскими демократами, глубинным государством оказывают давление на администрацию Трампа, выставляя их капитулянтами.

2025-02-15T00:18

2025-02-15T00:18

2025-02-15T00:18

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

брикс

мюнхенская конференция

джей ди вэнс

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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал итоги первого дня Мюнхенской конференции.В Мюнхене 14 февраля открылась конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны на Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.— Дмитрий Вячеславович, как бы вы охарактеризовали первый день Мюнхенской конференции? В частности, заявления, сделанные вице-президентом США Вэнсом.— Вэнс не сказал в своем основном выступлении что-то содержательное по урегулированию украинского конфликта. Это само по себе показательно.В то же время он сделал очень недвусмысленное заявление в адрес Европейского Союза о том, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не рассматривают их в качестве дружественного союзника.То есть, конечно, Европа остается союзником Соединенных Штатов, но должна измениться, если и дальше хочет сохранять прежние отношения с Вашингтоном, хочет, чтобы Америка несла бремя по европейской обороне. Но то, куда движется Европейский Союз на сегодняшний день, какие идеологические, политические течения там превалируют, Соединенным Штатам, безусловно, не нравится.Ну, и, конечно, главный посыл, который Вэнс делает Евросоюзу: что он должен существенным образом раскошелиться, должен в большей степени обслуживать геополитические интересы Соединенных Штатов в обмен на продолжение американского присутствия в Европе. ЕС должен наращивать оборонные расходы и тем самым позволить США передислоцировать часть своих сил, в том числе военных, на борьбу с Китаем. И, конечно, Европа должна взять на себя полностью жизненное обеспечение Украины без какого-либо прямого участия в этом Америки.То есть позиция Соединенных Штатов в отношении Европы становится все более колониальной и все менее уважительной. США рассматривают Европу как часть своей пищевой цепочки, как ресурс, из которого они выкачивают жизненные соки для самих себя, и считают, что ЕС находится в таком положении, когда будет вынужден согласиться на все. Потому что уход американцев для европейцев — это самый большой кошмар.— Страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США, написал обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион, оценивая телефонный разговор глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа. А ведь эти страны из кожи вон лезли, чтобы угодить США. Что теперь с ними будет и какую линию поведения они изберут?— Польша и Прибалтика, конечно же, находятся в сложной ситуации, потому что они делали большую ставку на попытку нанести России поражение. Это очень важно. И они увидели в конфликте между Россией и Западом, в специальной военной операции, вообще в военном конфликте на Украине, исторический шанс обрушить Россию.Они надеялись, что России нанесут такое поражение, такой силы, такой мощи, от которого она бы не оправилась. Как максимум, речь шла о развале России.Видные представители, например, балтийских политических элит в Эстонии писали статьи о необходимости деколонизации России, об обустройстве построссийского пространства, и так далее. Для них это голубая мечта.Как минимум, они хотели сохранить Украину в качестве муниципального поля, жесткого военного форпоста на российских границах; сохранить длительный конфликт, поскольку считают, что это минимизирует какие-либо опасности со стороны России в отношении непосредственно их самих.Но сейчас совершенно очевидно, что администрация Трампа решила пойти другим путем. Администрация Трампа отказалась официально и формально от попыток нанести России военное поражение и общее стратегическое поражение. Этот вопрос снят с повестки дня.Страны Балтии и Польши сделали не ту ставку. То есть она не сработала, проиграла.Также администрация Трампа четко и недвусмысленно дает понять, что она готова обсуждать с Россией пределы расширения НАТО и учитывать хотя бы частично российский интерес.Для Польши и стран Балтии это взрыв мозга. Это обрушение парадигмы. Ведь они-то как раз рассчитывали, что диалог с Россией недопустим, как и учет ее интересов. Они считали верным концентрироваться на том, чтобы России наносить поражение, дальше воевать с ней до последнего украинца, и так далее.А теперь этот вопрос вообще полностью снимается, и страны Балтии и Польши чувствуют себя "кинутыми".Администрация Трампа четко и недвусмысленно дает понять, что она не будет нести ответственность за послевоенную Украину — что это сугубо европейские дела и их зона ответственности; пускай европейцы сами разбираются. А для этого ЕС, по мнению США, нужно наращивать оборонные расходы, и так далее.Это совсем не то, на что рассчитывали страны Балтии и Польши. Они хотели больше Америки в Европе и не скрывали этого.Например, об этом говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский — что не хочет автономии Европы, а желает больше Америки. Сейчас все движется в обратном направлении. Естественно, они в панике от этого пребывают.— А что страны Балтии и Польша могут сделать?— Они, во-первых, активизируют риторику, пропаганду. Как, например, это делает экс-премьер Швеции Карл Бильдт. Он из этой же когорты. Они уже обвиняют Трампа в том, что он хуже Невилла Чимберлена, что происходящее хуже Мюнхенского сговора 1938 года.То же самое следует из заявлений Каи Каллас, бывшего премьер-министра Эстонии, а сейчас высокого представителя ЕС. Она говорит, что Евросоюз не примет условия, о которых Трамп договорится с Путиным и будет их саботировать, будет наускивать Украину продолжать войну, несмотря ни на что. Это, собственно, они сейчас и делают.Конечно, они будут вместе с американскими демократами, глубинным государством всячески оказывать давление на администрацию Трампа и представлять их как предателей, как капитулянтов в надежде на то, что будет создана некая критическая масса этого давления извне и внутри США. И это, мол, как-то скорректирует поведение Трампа. Вот, что они пытаются делать.— Британия и США считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине, заявил глава британского МИД после встречи с Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции. Сам же Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только после того, как будет разработан совместный план (с США и Европой) требований к России. Какова роль Зеленского в этой истории?— Естественно, Зеленский не хочет остаться за бортом. Он оскорблен и испуган тем, что Трамп сначала переговорил с Путиным, а потом позвонил ему уведомить о содержании разговора с президентом России.То есть Зеленский поставлен перед свершившимся фактом о том, что российско-американские переговоры начались и именно Путин рассматривается Трампом в качестве главного контрагента.Естественно, Зеленский находится в стадии отрицания. Он говорит о том, что должен быть полномасштабным и полноценным участником переговоров. И сначала именно он должен о чем-то договориться с Трампом, и поэтому нужна совместная позиция — в идеале Украина – Европа – США. И только потом эта позиция должна быть доведена до Путина. То есть президент России в итоге должен быть поставлен перед фактом, что есть такое-то мнение Запада и Украины.Но Трамп не так это все видит. Это ясно по итогам его разговора с Путиным.— Вэнс перенес встречу с Зеленским по поводу передачи США редкоземельных металлов. При этом, как сообщает Washington Post, США в Мюнхене предложили Зеленскому подписать документ, предоставляющий Вашингтону права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, тот отказался. В чем тут особенность ситуации?— Ситуация такова, что позиции США и Украины в этом вопросе существенно расходятся. Позиция Киева заключается в том, что она готова предоставить Америке большую часть своих ресурсов в обмен на будущие гарантии безопасности, на то, что Соединенные Штаты все-таки возьмут на себя ответственность за обеспечение послевоенной Украины в области безопасности.Позиция администрации Трампа заключается в том, что они должны взять украинские ресурсы в обмен на уже оказанные обязательства. При этом не брать на себя никакие договоренности на будущее. Тем более не распространять на Украину американские гарантии безопасности. Тем более не размещать на территорию Украины американские войска.А Зеленский именно этого хочет. Я не думаю, что ему будет легко на этот счет договориться.— Представители США, РФ и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии, заявил Трамп. Как вы считаете, почему именно там?— Потому что Саудовская Аравия — это очень удобный вариант для проведения саммита. Поскольку она является, с одной стороны, союзником Соединенных Штатов. Но пока не юридическим, а политическим.С другой стороны, это дружественное России государство, которое занимает взвешенную и нейтральную позицию по украинскому конфликту. Саудовская Аравия не присоединилась к антироссийской борьбе, не ввела антироссийские санкции, поддерживает Россию и наращивает с ней теплые, дружественные, партнерские отношения. И по нефти, и по украинскому конфликту тоже.То есть саудиты выполняют важную роль посредников в практических делах России и Украины. Освобождение, обмены пленными.Таким образом, Саудовская Аравия приемлема как площадка и для Соединенных Штатов, и для России, которые заинтересованы в дальнейшем укреплении отношений.Для самой Саудовской Аравии, конечно же, престижно и почетно быть площадкой подобной встречи, в перспективе саммита.— Есть мнение, что Трамп предлагает фактически России и Китаю разделить сферы влияния в мире. США себе забирают Канаду и Панаму, России отдают постсоветское пространство, Китаю — влияние в Юго-Восточной Азии. Как вы относитесь к такой точке зрения?— Я не разделяю эту точку зрения. Трамп борется за американское первенство, восстановление американской гегемонии. Он категорически против многополярного мира и раздела сфер влияния с другими великими державами. Об этом говорит очень многое в американской политике.Во-первых, Трамп добивается скорейшей приостановки военных действий на Украине не только потому, что ВСУ терпят поражение, а еще и потому, что это ему необходимо перебросить силы на борьбу с Китаем. Не на признание китайской сферы влияния, а на усиление борьбы с Китаем!И американцы об этом говорят открытым текстом — что им нужно частично вывести американские войска из Европы, чтобы перебросить их в Азию, и так далее. Китай — главный стратегический противник США.Европа должна взять на себя большие расходы по Украине именно потому, что для США главный противник — Китай, и они будут с ним бороться.Второе. Соединенные Штаты стремятся укреплять свои позиции в Арктике и в западном полушарии. Все эти разговоры о Канаде, Гренландии, Панаме Трампу нужны не для того, чтобы создать крепость под названием "Америка", а для того, чтобы использовать западное полушарие как плацдарм в борьбе за глобальное доминирование, в борьбе против Китая.Трамп недвусмысленно говорит о том, что доллар должен оставаться мировой валютой, а все, кто не согласны с этим, получают стопроцентный тариф. Доллар — это один из главных инструментов американского доминирования.Третье. Трамп резко негативно настроен к БРИКС. А БРИКС — это вообще главное проявление многополярности в современном мире и главный антигегемонистический институт, который работает над созданием нового мирового политического и экономического порядка.Трамп считает, что БРИКС — это зло, с которым нужно бороться. Он постоянно это повторяет. Из последнего, на недавней встрече с премьер-министром Индии Моди Трамп сказал, что БРИКС должен умереть. Разве это многополярность? Разве это раздел сфер влияния? Ни в коем роде. Это борьба за лидерство.Еще момент. Искусственный интеллект. Исключительно важная сфера, которая определит будущий расклад сил в мире. Какую позицию здесь Соединенные Штаты занимают? Вице-президент Вэнс, выступая на саммите в Париже, сказал, что США должны доминировать (именно это слово он использовал) в области искусственного интеллекта.Поэтому, резюмирую, Соединенные Штаты, в том числе пытаясь завершить украинский конфликт, стремятся укрепить свои позиции в борьбе за глобальное первенство и гегемонию. И даже заявление Трампа о том, что Россию нужно возвращать в "Большую Восьмерку" тоже про это. Потому что они тем самым пытаются ослабить российско-китайское партнерство, ослабить БРИКС, ослабить мировое большинство.О том, почему Мюнхенская конференция по безопасности может стать опасным местом, где начнется столкновение европейских демократов и глобалистов с новым президентом США Дональдом Трампом, в материале Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, брикс, мюнхенская конференция, джей ди вэнс, китай, ес