"Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины - 14.02.2025 Украина.ру
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"Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины
"Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины - 14.02.2025 Украина.ру
"Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины
Шаги президента США Дональда Трампа за его первые три недели на посту главы Белого дома стали электрошоком для Европы. Об этом 14 февраля заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. А канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент ввести в стране чрезвычайное положение в связи с последними высказываниями главы Белого дома по Украине
2025-02-14T10:49
2025-02-14T12:02
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По словам французского лидера, происходящее на Западе поможет отрезвить те страны Европы, которые надеялись на сохранение "стратегической зависимости" от США. Макрон отметил, что Евросоюзу нужно забыть об "американском зонтике безопасности", китайском рынке сбыта и дешевом российском газе. Помимо этого, французский президент предположил, что страны Европы должны добиться "стратегического пробуждения", если начнут инвестировать в свою оборону и добьются роста ВВП за счет широкой экономической интеграции и ослабления регулирования.Также Макрон уточнил, что Европе необходима полностью интегрированная оборона ее стран, а еще промышленная и техническая база. В случае же, если ЕС продолжит подпитывать свою зависимости от США, то через 20 лет так и не решит проблему европейского суверенитета, считает лидер Франции. Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил парламенту ввести в Германии чрезвычайное положение. Он считает, что именно такие действия помогут стране выработать новый подход к сложившейся ситуации. Об этом политик заявил в своих соцсетях, комментируя недавний разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, в котором они сошлись на том, что украинский кризис можно решить переговорами.По мнению Шольца, действия главы Белого дома по урегулированию конфликта "ставят под угрозу безопасность Германии и всего континента".О том, в какой панике сейчас находится Украина — в публикации Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина
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Новости, Европа, Германия, Франция, США, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
"Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины

Европа бьет тревогу: Макрон "отрезвляет" ЕС, а Шольц ищет лазейки помочь Киеву

10:49 14.02.2025 (обновлено: 12:02 14.02.2025)
 
© report.az
© report.az
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Шаги президента США Дональда Трампа за его первые три недели на посту главы Белого дома стали электрошоком для Европы. Об этом 14 февраля заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. А канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент ввести в стране чрезвычайное положение в связи с последними высказываниями главы Белого дома по Украине
По словам французского лидера, происходящее на Западе поможет отрезвить те страны Европы, которые надеялись на сохранение "стратегической зависимости" от США. Макрон отметил, что Евросоюзу нужно забыть об "американском зонтике безопасности", китайском рынке сбыта и дешевом российском газе.

"Это электрошок. Нам нужны внешние импульсы… Для Европы это момент для того, чтобы ускориться и действовать. У Евросоюза другого выбора нет", — цитирует президента Франции российское издание "РГ" со ссылкой на интервью Макрона британской газете Financial Times.

Помимо этого, французский президент предположил, что страны Европы должны добиться "стратегического пробуждения", если начнут инвестировать в свою оборону и добьются роста ВВП за счет широкой экономической интеграции и ослабления регулирования.
Также Макрон уточнил, что Европе необходима полностью интегрированная оборона ее стран, а еще промышленная и техническая база. В случае же, если ЕС продолжит подпитывать свою зависимости от США, то через 20 лет так и не решит проблему европейского суверенитета, считает лидер Франции.
09:57
Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJВице президент США Джей Ди Вэнс не исключает отправку американских военнослужащих на Украину. А между тем политик допустил возможность перезагрузки отношений с Россией в случае достижения успешного соглашения украинскому конфликту. Об этом 14 февраля он заявил в интервью газете The Wall Street Journal
Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил парламенту ввести в Германии чрезвычайное положение. Он считает, что именно такие действия помогут стране выработать новый подход к сложившейся ситуации. Об этом политик заявил в своих соцсетях, комментируя недавний разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, в котором они сошлись на том, что украинский кризис можно решить переговорами.
По мнению Шольца, действия главы Белого дома по урегулированию конфликта "ставят под угрозу безопасность Германии и всего континента".

"Я этого не допущу", — написал Шольц, добавив, что объявление чрезвычайного положения позволит направить дополнительные расходы на поддержку Киева, не затрагивая федеральный бюджет.

О том, в какой панике сейчас находится Украина — в публикации Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина
 
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