Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение - 14.02.2025 Украина.ру
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Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение
Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение - 14.02.2025 Украина.ру
Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение
Дональд Трамп понимает, что он обязан своей победой Илону Маску. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Но сейчас у них "медовый месяц", они крайне нужны друг другу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-02-14T11:17
2025-02-14T11:17
новости
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дональд трамп
илон маск
дмитрий выдрин
гренландия
власть
победа
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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE), просто неизбежен, считает политолог.По его словам, Маск и Трамп будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение, но год времени в запасе у них есть. И они еще совместно удивят мир своими радикальными для Запада заявлениями, добавил он.От идей задорного Маска о роспуске НАТО до увесистых командорских шагов Трампа в сторону Канады, Мексики и Гренландии, указал политтехнолог."Обоих крайне бесит коррупция. Когда ты в оппозиции, коррупция — это когда воруют у других. Когда ты при власти, коррупция — это, когда воруют у тебя. А наши герои — не "лохи". В отличие от некоторых других самозванцев", — подчеркнул Выдрин.Хотя некоторые симптомы отчуждения между Трампом и Маском уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда недавно его главный партнер "зажигал" в Овальном кабинете, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, запад, канада, дональд трамп, илон маск, дмитрий выдрин, гренландия, власть, победа, коррупция
Новости, США, Запад, Канада, Дональд Трамп, Илон Маск, Дмитрий Выдрин, Гренландия, власть, победа, коррупция

Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение

11:17 14.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Дональд Трамп понимает, что он обязан своей победой Илону Маску. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Но сейчас у них "медовый месяц", они крайне нужны друг другу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE), просто неизбежен, считает политолог.
"То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. (...) Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу", — отметил Выдрин.
По его словам, Маск и Трамп будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение, но год времени в запасе у них есть. И они еще совместно удивят мир своими радикальными для Запада заявлениями, добавил он.
От идей задорного Маска о роспуске НАТО до увесистых командорских шагов Трампа в сторону Канады, Мексики и Гренландии, указал политтехнолог.
"Обоих крайне бесит коррупция. Когда ты в оппозиции, коррупция — это когда воруют у других. Когда ты при власти, коррупция — это, когда воруют у тебя. А наши герои — не "лохи". В отличие от некоторых других самозванцев", — подчеркнул Выдрин.
Хотя некоторые симптомы отчуждения между Трампом и Маском уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда недавно его главный партнер "зажигал" в Овальном кабинете, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Маск и Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 10:23
Маск-терминаторДо 2015 года Илон Маск заявлял, что не вмешивается в политику и разделял свои пожертвования между республиканцами и демократами. Накануне выборов 2016 года, публично критиковал Трампа и скорее поддерживал Хиллари Клинтон, чем сохранял традиционную беспристрастность. Однако с 2017 года он всё сильнее и сильнее склоняется в сторону республиканцев.
 
НовостиСШАЗападКанадаДональд ТрампИлон МаскДмитрий ВыдринГренландиявластьпобедакоррупция
 
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