Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Дональд Трамп понимает, что он обязан своей победой Илону Маску. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Но сейчас у них "медовый месяц", они крайне нужны друг другу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE), просто неизбежен, считает политолог.
"То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. (...) Но сейчас у них "медовый месяц". Они крайне нужны друг другу", — отметил Выдрин.
По его словам, Маск и Трамп будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение, но год времени в запасе у них есть. И они еще совместно удивят мир своими радикальными для Запада заявлениями, добавил он.
"Обоих крайне бесит коррупция. Когда ты в оппозиции, коррупция — это когда воруют у других. Когда ты при власти, коррупция — это, когда воруют у тебя. А наши герои — не "лохи". В отличие от некоторых других самозванцев", — подчеркнул Выдрин.
Хотя некоторые симптомы отчуждения между Трампом и Маском уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда недавно его главный партнер "зажигал" в Овальном кабинете, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.
4 февраля, 10:23Маск-терминаторДо 2015 года Илон Маск заявлял, что не вмешивается в политику и разделял свои пожертвования между республиканцами и демократами. Накануне выборов 2016 года, публично критиковал Трампа и скорее поддерживал Хиллари Клинтон, чем сохранял традиционную беспристрастность. Однако с 2017 года он всё сильнее и сильнее склоняется в сторону республиканцев.