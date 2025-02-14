https://ukraina.ru/20250214/1061071659.html

Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение

Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение - 14.02.2025 Украина.ру

Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение

Дональд Трамп понимает, что он обязан своей победой Илону Маску. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Но сейчас у них "медовый месяц", они крайне нужны друг другу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-02-14T11:17

2025-02-14T11:17

2025-02-14T11:17

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Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском, который получил должность главы департамента эффективности госуправления (DOGE), просто неизбежен, считает политолог.По его словам, Маск и Трамп будут всеми силами подавлять накапливающееся взаимное раздражение, но год времени в запасе у них есть. И они еще совместно удивят мир своими радикальными для Запада заявлениями, добавил он.От идей задорного Маска о роспуске НАТО до увесистых командорских шагов Трампа в сторону Канады, Мексики и Гренландии, указал политтехнолог."Обоих крайне бесит коррупция. Когда ты в оппозиции, коррупция — это когда воруют у других. Когда ты при власти, коррупция — это, когда воруют у тебя. А наши герои — не "лохи". В отличие от некоторых других самозванцев", — подчеркнул Выдрин.Хотя некоторые симптомы отчуждения между Трампом и Маском уже прослеживаются. Достаточно посмотреть на выражение лица президента США, когда недавно его главный партнер "зажигал" в Овальном кабинете, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250204/1060786781.html

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