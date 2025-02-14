Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Украина ответила на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы. Об этом 14 февраля заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале
"Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы", — считает Мирошник.
По его словам, Владимиру Зеленскому и "ястребиной коалиции" стран-партнеров Украины не по душе стартовавший диалог России и США.
"Попытки Киева [этот диалог] сорвать будут проявляться в различных вариантах, в первую очередь, нарушающих нормы и принципы международного права — терроризм, диверсии, попытки оказания давления на гражданское население", — заявил российский дипломат.
Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения за ночь на пятницу, 14 февраля, перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Дежурные средствами ПВО ВС РФ сбили 41 дрон над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской областью, отметили в военном ведомстве.
А накануне в Минобороны РФ заявили о 83 сбитых беспилотниках ВСУ, 37 из которых были уничтожены над территорией Брянской области. Подробности в публикации Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля
Между тем в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Главы государств пришли к тому, что украинский конфликт можно решить переговорами. Российский лидер при этом указал на необходимость устранения его первопричин. О том, что из этого диалога вынесли президенты — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают