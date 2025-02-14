https://ukraina.ru/20250214/1061069703.html

Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина

Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина - 14.02.2025 Украина.ру

Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и Путина

Украина ответила на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы. Об этом 14 февраля заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале

2025-02-14T10:16

2025-02-14T10:16

2025-02-14T10:16

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По его словам, Владимиру Зеленскому и "ястребиной коалиции" стран-партнеров Украины не по душе стартовавший диалог России и США."Попытки Киева [этот диалог] сорвать будут проявляться в различных вариантах, в первую очередь, нарушающих нормы и принципы международного права — терроризм, диверсии, попытки оказания давления на гражданское население", — заявил российский дипломат. Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения за ночь на пятницу, 14 февраля, перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Дежурные средствами ПВО ВС РФ сбили 41 дрон над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской областью, отметили в военном ведомстве.А накануне в Минобороны РФ заявили о 83 сбитых беспилотниках ВСУ, 37 из которых были уничтожены над территорией Брянской области. Подробности в публикации Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраляМежду тем в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Главы государств пришли к тому, что украинский конфликт можно решить переговорами. Российский лидер при этом указал на необходимость устранения его первопричин. О том, что из этого диалога вынесли президенты — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают

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новости, россия, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, вс рф, пво