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Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался

Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался - 14.02.2025 Украина.ру

Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался

Президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

2025-02-14T08:31

2025-02-14T08:31

2025-02-14T08:31

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"Будет встреча в Мюнхене... (в пятницу - ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", - сказал ТрампВ то же время советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отметил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности.Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу в 61-й раз.О событиях перед конференцией - в материале Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, россия, сша, литвин, владимир зеленский