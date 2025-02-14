Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
© Фото : Открытые источники
Президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности
"Будет встреча в Мюнхене... (в пятницу - ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", - сказал Трамп
В то же время советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отметил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", - сказал Литвин.
Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу в 61-й раз.
О событиях перед конференцией - в материале Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS на сайте Украина.ру.