Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров - 13.02.2025 Украина.ру
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Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров
Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров - 13.02.2025 Украина.ру
Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров
Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, от чего будут зависеть переговоры между Россией и США, как... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T12:31
2025-02-13T12:31
видео
спиридон килинкаров
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
переговоры
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, от чего будут зависеть переговоры между Россией и США, как будут загонять 18-летних в ВСУ и для чего Трампу редкоземельные металлы. 00:31 – О мобилизации 18-летних на Украине; 04:48 – Об ударах России по газотранспортной системе Украины и о её позициях как транзитной страны; 06:44 – Мир в обмен на территории: чем хочет торговать Зеленский на переговорах; 10:39 – О распродаже редкоземельных металлов на Украине; 15:28 – О мирных переговорах по Украине;ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/KilinkarovSpiridon Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, спиридон килинкаров, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, переговоры, сво, мобилизация, всу, дипломатия, ес, разработка недр, металл, транзит, кнр (китай), британия, латинская америка, газ, инфраструктура, видео
Видео, Спиридон Килинкаров, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, переговоры, СВО, мобилизация, ВСУ, дипломатия, ЕС, разработка недр, металл, транзит, КНР (Китай), Британия, Латинская Америка, газ, инфраструктура

Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров

12:31 13.02.2025
 
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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, от чего будут зависеть переговоры между Россией и США, как будут загонять 18-летних в ВСУ и для чего Трампу редкоземельные металлы.
00:31 – О мобилизации 18-летних на Украине;
04:48 – Об ударах России по газотранспортной системе Украины и о её позициях как транзитной страны;
06:44 – Мир в обмен на территории: чем хочет торговать Зеленский на переговорах;
10:39 – О распродаже редкоземельных металлов на Украине;
15:28 – О мирных переговорах по Украине;
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/KilinkarovSpiridon
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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