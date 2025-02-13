https://ukraina.ru/20250213/1061043804.html

Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров

Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров - 13.02.2025 Украина.ру

Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров

Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, от чего будут зависеть переговоры между Россией и США, как... Украина.ру, 13.02.2025

2025-02-13T12:31

2025-02-13T12:31

2025-02-13T12:31

видео

спиридон килинкаров

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

переговоры

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Депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о том, от чего будут зависеть переговоры между Россией и США, как будут загонять 18-летних в ВСУ и для чего Трампу редкоземельные металлы. 00:31 – О мобилизации 18-летних на Украине; 04:48 – Об ударах России по газотранспортной системе Украины и о её позициях как транзитной страны; 06:44 – Мир в обмен на территории: чем хочет торговать Зеленский на переговорах; 10:39 – О распродаже редкоземельных металлов на Украине; 15:28 – О мирных переговорах по Украине;ТГ-канал Спиридона Килинкарова: https://t.me/KilinkarovSpiridon Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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