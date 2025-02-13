https://ukraina.ru/20250213/1061043352.html

Франция считает, что Трамп и Путин "делают много шума", и требует участия в переговорах по Украине

Франция считает, что Трамп и Путин "делают много шума", и требует участия в переговорах по Украине - 13.02.2025 Украина.ру

Франция считает, что Трамп и Путин "делают много шума", и требует участия в переговорах по Украине

Переговоры лидеров России и США по украинской проблеме "делают много шума", участвовать в этих переговорах должны представители Евросоюза и руководства Украины. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад,

2025-02-13T12:24

2025-02-13T12:24

2025-02-13T12:29

новости

украина

франция

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

еврокомиссия

ес

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061043156_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_03f7b916f4264184f93b83542eba6f54.jpg

"Я вижу, что эти телефонные разговоры делают много шума, но важно то, что происходит на земле. Не может быть прочного мира без украинцев и без европейцев. Долгосрочный мир невозможен без европейцев, так как они будут играть ключевую роль в безопасности Украины", - сказал французский чиновник в эфире радиостанции Franceinfo.Аддад настаивал на том, что Украине необходимо дать гарантии безопасности. При этом, отметило РИА Новости, он ушел от ответа на вопрос, готовы ли Франция и Британия отправить "миротворческие" войска на Украину.Накануне вечером, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.После разговора с российским лидером президент США позвонил Владимиру Зеленскому. В Киеве позитивно оценили состоявшийся разговор и выразили надежду на усиление давления на Москву.Реагируя на прямой диалог Трампа и Путина, желание участвовать в переговорном процессе по Украине заявили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Британия, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия. До этого в западноевропейских столицах официально заявляли о желании видеть Россию побеждённой "на поде боя" и помогать в этом киевскому режиму "столько, сколько нужно". Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

https://ukraina.ru/20250213/1061039972.html

украина

франция

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия, ес, украина-ес, переговоры, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия