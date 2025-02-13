Франция считает, что Трамп и Путин "делают много шума", и требует участия в переговорах по Украине
12:24 13.02.2025 (обновлено: 12:29 13.02.2025)
Переговоры лидеров России и США по украинской проблеме "делают много шума", участвовать в этих переговорах должны представители Евросоюза и руководства Украины. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад,
"Я вижу, что эти телефонные разговоры делают много шума, но важно то, что происходит на земле. Не может быть прочного мира без украинцев и без европейцев. Долгосрочный мир невозможен без европейцев, так как они будут играть ключевую роль в безопасности Украины", - сказал французский чиновник в эфире радиостанции Franceinfo.
Аддад настаивал на том, что Украине необходимо дать гарантии безопасности. При этом, отметило РИА Новости, он ушел от ответа на вопрос, готовы ли Франция и Британия отправить "миротворческие" войска на Украину.
Накануне вечером, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.
После разговора с российским лидером президент США позвонил Владимиру Зеленскому. В Киеве позитивно оценили состоявшийся разговор и выразили надежду на усиление давления на Москву.
Реагируя на прямой диалог Трампа и Путина, желание участвовать в переговорном процессе по Украине заявили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Британия, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия. До этого в западноевропейских столицах официально заявляли о желании видеть Россию побеждённой "на поде боя" и помогать в этом киевскому режиму "столько, сколько нужно".
Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля