https://ukraina.ru/20260830/kiev-pakhnet-kramatorskom-minoborony-rossii-nazvalo-tseli-gryaduschikh-udarov-itogi-30-avgusta-1082907398.html

"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа

"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа - 30.08.2026 Украина.ру

"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа

Минобороны России назвало цели грядущих ударов ВС РФ. В Киеве сравнили происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе

2026-08-30T17:16

2026-08-30T17:16

2026-08-30T17:18

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Утром 30 августа министерство обороны России заявило о том, что готовятся удары по энергетической инфраструктуре Украины."В соответствии с полученными указаниями, Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", — указывалось в заявлении.Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о целях ночного удара по украинской столице."Ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним", — отмечалось в публикации.Заявление Минобороны прокомментировали и в России, и на Украине."Войскам поставлена задача готовить массированные удары по украинской энергетике. Формулировка сухая, канцелярская — "приступили к подготовке". За ней стоит ответ на то, что Киев делает с нашим топливно-энергетическим комплексом всё лето: НПЗ, нефтебазы, подстанции, гражданские объекты в приграничье. Каждый раз это подавалось как "законные военные цели" — и каждый раз в Европе кивали. Ну хорошо. Логику приняли. Пользуемся", — заявил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он указал на размеры России."Только у нас страна с запасом прочности, а у них — обрубленная энергосистема, которую третий год латают трансформаторами со всей Европы. Разница в весовых категориях там, где её меньше всего хотели бы почувствовать", — отметил Коц.Он также указал на тот факт, что об ударах предупреждают заранее."Возникает резонный вопрос: зачем объявлять заранее? Внезапность на войне дороже денег. А внезапности тут терять почти нечего. Подстанцию не увезёшь в лес, трансформатор на четверть миллиона киловольт-ампер не спрячешь под землю за неделю. Единственное, что противник успеет, — перетасовать батареи ПВО между объектами. Которых у него и так меньше, чем объектов", — написал военкор.По его словам, таким образом простому украинскому обывателю показывают причинно-следственную связь открытым текстом."Подоляк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) давно не скрывает, что удары по нашему тылу рассчитаны на обычного российского горожанина — чтобы почувствовал войну на своей шкуре. Зеленский формулирует то же самое, только чуть аккуратнее: Россия ощутит войну у себя дома. Ну ок", — напомнил Коц о высказываниях представителей украинского режима.Он также описал, что происходит в Киеве."Человек в киевской многоэтажке уже ищет по объявлениям генератор и павербанк, которые за ночь подорожали вдвое. Владелец торгового центра звонит электрику и считает, во что обойдётся дизель. Ни одна ракета ещё не прилетела, а расходы уже пошли", — отметил военкор.По его словам, "пока война шла где-то под Красноармейском, её можно было смотреть в телефоне как сериал"."Пока горели наши Рязань и Волгоград, в телемарафоне это называли "работой по легитимным целям" и хлопали в ладоши. А когда встанет лифт на шестнадцатом этаже, когда насос перестанет качать воду и в квартире будет плюс двенадцать, шоу закончится. Война придёт в прихожую, к счётчику и к батарее. И вот тут человек впервые задумается, кто именно подписал ему этот счёт. Не в Москве. На Банковой, где всё лето рисовали красивые графики ударов по российским нефтезаводам и получали за это аплодисменты в Лондоне", — подчеркнул Коц.По его словам, заявление Минобороны, по сути, отдаёт украинцам время на размышление."Дни, может быть, недели. Ожидание зимы давит сильнее самой зимы", — подытожил военкор.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме."Мы бы советовали подготовится, так как защищать энергетические объекты почти нечем, а значит они будут повреждены/выведены из строя и к зиме точно их уничтожат (или поврежденные не успеют восстановить), а значит многие города страны ждут отключения света по 20 часов в сутки. Готовьтесь к самой страшной чёрной зиме, которую Зеленский хочет использовать для пиара на крови", — отмечали авторы канала.По их словам, остановить такое развитие событий могут лишь переговоры."Остановить её (катастрофическую для украинцев зиму — Ред.) можно только мирными соглашениями, продолжение войны только увеличивает эскалацию, разруху, трагедии и т.д.", — указывалось в сообщении.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил о том, что украинская власть спешно выводит деньги из страны."Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой осознали масштаб эскалационной авантюры и тот факт, что Украина просто не вытянет следующий год. Исходя из ситуации Зеленский решил вытащить в этом году все финансы из ЕС, чтобы успеть вложить в коррупционные схемы и вывести большинство денег. Вот почему спикеры Офиса президента синхронно начали заявлять о дыре в 27 миллиардов долларов", — отмечалось в публикации канала.Тем временем в Киеве начали сравнивать происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе."Киев пахнет Краматорском", — заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.В 16:05 (время совпадает с московским — Ред.) в Киеве объявили уже 8-ую с начала суток воздушную тревогу из-за БПЛА.О том, как на Украине оценивают происходящее — в статье "Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой".

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https://ukraina.ru/20260829/putin-otkryl-novye-shkoly-zelenskiy-poobeschal-nakazat-za-sklad-itogi-29-avgusta-1082893021.html

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эксклюзив, хроники, александр коц, владимир зеленский, михаил подоляк, россия, украина, киев, минобороны, офис президента, нпз