https://ukraina.ru/20260830/kiev-pakhnet-kramatorskom-minoborony-rossii-nazvalo-tseli-gryaduschikh-udarov-itogi-30-avgusta-1082907398.html
"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа
"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа - 30.08.2026 Украина.ру
"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа
Минобороны России назвало цели грядущих ударов ВС РФ. В Киеве сравнили происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе
2026-08-30T17:16
2026-08-30T17:16
2026-08-30T17:18
эксклюзив
хроники
александр коц
владимир зеленский
михаил подоляк
россия
украина
киев
минобороны
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1e/1082907274_0:0:626:353_1920x0_80_0_0_eb6c8d7e34977a74544d253f2942a62e.jpg
Утром 30 августа министерство обороны России заявило о том, что готовятся удары по энергетической инфраструктуре Украины."В соответствии с полученными указаниями, Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", — указывалось в заявлении.Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о целях ночного удара по украинской столице."Ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним", — отмечалось в публикации.Заявление Минобороны прокомментировали и в России, и на Украине."Войскам поставлена задача готовить массированные удары по украинской энергетике. Формулировка сухая, канцелярская — "приступили к подготовке". За ней стоит ответ на то, что Киев делает с нашим топливно-энергетическим комплексом всё лето: НПЗ, нефтебазы, подстанции, гражданские объекты в приграничье. Каждый раз это подавалось как "законные военные цели" — и каждый раз в Европе кивали. Ну хорошо. Логику приняли. Пользуемся", — заявил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.Он указал на размеры России."Только у нас страна с запасом прочности, а у них — обрубленная энергосистема, которую третий год латают трансформаторами со всей Европы. Разница в весовых категориях там, где её меньше всего хотели бы почувствовать", — отметил Коц.Он также указал на тот факт, что об ударах предупреждают заранее."Возникает резонный вопрос: зачем объявлять заранее? Внезапность на войне дороже денег. А внезапности тут терять почти нечего. Подстанцию не увезёшь в лес, трансформатор на четверть миллиона киловольт-ампер не спрячешь под землю за неделю. Единственное, что противник успеет, — перетасовать батареи ПВО между объектами. Которых у него и так меньше, чем объектов", — написал военкор.По его словам, таким образом простому украинскому обывателю показывают причинно-следственную связь открытым текстом."Подоляк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) давно не скрывает, что удары по нашему тылу рассчитаны на обычного российского горожанина — чтобы почувствовал войну на своей шкуре. Зеленский формулирует то же самое, только чуть аккуратнее: Россия ощутит войну у себя дома. Ну ок", — напомнил Коц о высказываниях представителей украинского режима.Он также описал, что происходит в Киеве."Человек в киевской многоэтажке уже ищет по объявлениям генератор и павербанк, которые за ночь подорожали вдвое. Владелец торгового центра звонит электрику и считает, во что обойдётся дизель. Ни одна ракета ещё не прилетела, а расходы уже пошли", — отметил военкор.По его словам, "пока война шла где-то под Красноармейском, её можно было смотреть в телефоне как сериал"."Пока горели наши Рязань и Волгоград, в телемарафоне это называли "работой по легитимным целям" и хлопали в ладоши. А когда встанет лифт на шестнадцатом этаже, когда насос перестанет качать воду и в квартире будет плюс двенадцать, шоу закончится. Война придёт в прихожую, к счётчику и к батарее. И вот тут человек впервые задумается, кто именно подписал ему этот счёт. Не в Москве. На Банковой, где всё лето рисовали красивые графики ударов по российским нефтезаводам и получали за это аплодисменты в Лондоне", — подчеркнул Коц.По его словам, заявление Минобороны, по сути, отдаёт украинцам время на размышление."Дни, может быть, недели. Ожидание зимы давит сильнее самой зимы", — подытожил военкор.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме."Мы бы советовали подготовится, так как защищать энергетические объекты почти нечем, а значит они будут повреждены/выведены из строя и к зиме точно их уничтожат (или поврежденные не успеют восстановить), а значит многие города страны ждут отключения света по 20 часов в сутки. Готовьтесь к самой страшной чёрной зиме, которую Зеленский хочет использовать для пиара на крови", — отмечали авторы канала.По их словам, остановить такое развитие событий могут лишь переговоры."Остановить её (катастрофическую для украинцев зиму — Ред.) можно только мирными соглашениями, продолжение войны только увеличивает эскалацию, разруху, трагедии и т.д.", — указывалось в сообщении.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент" — со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил о том, что украинская власть спешно выводит деньги из страны."Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой осознали масштаб эскалационной авантюры и тот факт, что Украина просто не вытянет следующий год. Исходя из ситуации Зеленский решил вытащить в этом году все финансы из ЕС, чтобы успеть вложить в коррупционные схемы и вывести большинство денег. Вот почему спикеры Офиса президента синхронно начали заявлять о дыре в 27 миллиардов долларов", — отмечалось в публикации канала.Тем временем в Киеве начали сравнивать происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе."Киев пахнет Краматорском", — заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.В 16:05 (время совпадает с московским — Ред.) в Киеве объявили уже 8-ую с начала суток воздушную тревогу из-за БПЛА.О том, как на Украине оценивают происходящее — в статье "Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой".
https://ukraina.ru/20260830/trkhstoronnyaya-vstrecha-ataka-na-leningradskuyu-oblast-khronika-sobytiy-na-utro-30-avgusta-1082901242.html
https://ukraina.ru/20260829/putin-otkryl-novye-shkoly-zelenskiy-poobeschal-nakazat-za-sklad-itogi-29-avgusta-1082893021.html
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1e/1082907274_0:0:626:471_1920x0_80_0_0_1de6da38ab0ea784db2b2a2551c8e99b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, александр коц, владимир зеленский, михаил подоляк, россия, украина, киев, минобороны, офис президента, нпз
"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа
17:16 30.08.2026 (обновлено: 17:18 30.08.2026)
Минобороны России назвало цели грядущих ударов ВС РФ. В Киеве сравнили происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе
Утром 30 августа министерство обороны России заявило
о том, что готовятся удары по энергетической инфраструктуре Украины.
"В соответствии с полученными указаниями, Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", — указывалось в заявлении.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о целях ночного удара по украинской столице.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним", — отмечалось в публикации.
Заявление Минобороны прокомментировали и в России, и на Украине.
"Войскам поставлена задача готовить массированные удары по украинской энергетике. Формулировка сухая, канцелярская — "приступили к подготовке". За ней стоит ответ на то, что Киев делает с нашим топливно-энергетическим комплексом всё лето: НПЗ, нефтебазы, подстанции, гражданские объекты в приграничье. Каждый раз это подавалось как "законные военные цели" — и каждый раз в Европе кивали. Ну хорошо. Логику приняли. Пользуемся
", — заявил
член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц
.
Он указал на размеры России.
"Только у нас страна с запасом прочности, а у них — обрубленная энергосистема, которую третий год латают трансформаторами со всей Европы. Разница в весовых категориях там, где её меньше всего хотели бы почувствовать", — отметил Коц.
Он также указал на тот факт, что об ударах предупреждают заранее.
"Возникает резонный вопрос: зачем объявлять заранее? Внезапность на войне дороже денег. А внезапности тут терять почти нечего. Подстанцию не увезёшь в лес, трансформатор на четверть миллиона киловольт-ампер не спрячешь под землю за неделю. Единственное, что противник успеет, — перетасовать батареи ПВО между объектами. Которых у него и так меньше, чем объектов", — написал военкор.
По его словам, таким образом простому украинскому обывателю показывают причинно-следственную связь открытым текстом.
"Подоляк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) давно не скрывает, что удары по нашему тылу рассчитаны на обычного российского горожанина — чтобы почувствовал войну на своей шкуре. Зеленский формулирует то же самое, только чуть аккуратнее: Россия ощутит войну у себя дома. Ну ок", — напомнил Коц о высказываниях представителей украинского режима.
Он также описал, что происходит в Киеве.
"Человек в киевской многоэтажке уже ищет по объявлениям генератор и павербанк, которые за ночь подорожали вдвое. Владелец торгового центра звонит электрику и считает, во что обойдётся дизель. Ни одна ракета ещё не прилетела, а расходы уже пошли", — отметил военкор.
По его словам, "пока война шла где-то под Красноармейском, её можно было смотреть в телефоне как сериал".
"Пока горели наши Рязань и Волгоград, в телемарафоне это называли "работой по легитимным целям" и хлопали в ладоши. А когда встанет лифт на шестнадцатом этаже, когда насос перестанет качать воду и в квартире будет плюс двенадцать, шоу закончится. Война придёт в прихожую, к счётчику и к батарее. И вот тут человек впервые задумается, кто именно подписал ему этот счёт. Не в Москве. На Банковой, где всё лето рисовали красивые графики ударов по российским нефтезаводам и получали за это аплодисменты в Лондоне", — подчеркнул Коц.
По его словам, заявление Минобороны, по сути, отдаёт украинцам время на размышление.
"Дни, может быть, недели. Ожидание зимы давит сильнее самой зимы", — подытожил военкор.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
" призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме.
"Мы бы советовали подготовится, так как защищать энергетические объекты почти нечем, а значит они будут повреждены/выведены из строя и к зиме точно их уничтожат (или поврежденные не успеют восстановить), а значит многие города страны ждут отключения света по 20 часов в сутки. Готовьтесь к самой страшной чёрной зиме, которую Зеленский хочет использовать для пиара на крови", — отмечали авторы канала.
По их словам, остановить такое развитие событий могут лишь переговоры.
"Остановить её (катастрофическую для украинцев зиму — Ред.) можно только мирными соглашениями, продолжение войны только увеличивает эскалацию, разруху, трагедии и т.д.", — указывалось в сообщении.
Ещё один популярный на Украине телеграм-канал — "Резидент
" — со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил о том, что украинская власть спешно выводит деньги из страны.
"Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой осознали масштаб эскалационной авантюры и тот факт, что Украина просто не вытянет следующий год. Исходя из ситуации Зеленский решил вытащить в этом году все финансы из ЕС, чтобы успеть вложить в коррупционные схемы и вывести большинство денег. Вот почему спикеры Офиса президента синхронно начали заявлять о дыре в 27 миллиардов долларов", — отмечалось в публикации канала.
Тем временем в Киеве начали сравнивать происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе.
"Киев пахнет Краматорском
", — заявила
народный депутат Украины Марьяна Безуглая
.
В 16:05 (время совпадает с московским — Ред.) в Киеве объявили уже 8-ую с начала суток воздушную тревогу из-за БПЛА.