Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России - 30.08.2026 Украина.ру
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Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России
Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России - 30.08.2026 Украина.ру
Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России
Европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
2026-08-30T16:56
2026-08-30T16:56
россия
европа
кремль
дмитрий песков
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По словам Пескова, сейчас европейцы лишились "очень дешёвого американского зонтика" в области безопасности, строят сейчас свою "оборонную идентичность".Поскольку это требует значительных средств, европейским властям необходимо убедить налогоплательщиков увеличить отчисления. Однако избиратели не готовы к этому добровольно, отметил Песков."Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный", — сказал представитель Кремля.В последние годы Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе объясняют усиление военного присутствия необходимостью сдерживания России. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что на Западе намеренно создают "страшилку" о якобы готовящемся "российском вторжении", чтобы манипулировать общественным мнением.Столкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Подробнее об этом — в интервью "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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россия, европа, кремль, дмитрий песков, нато, владимир путин, главное, главные новости, враги, налоги, избиратели, украина.ру дзен, новости, новости украина ру, новости россии
Россия, Европа, Кремль, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Путин, главное, Главные новости, враги, налоги, Избиратели, Украина.ру Дзен, Новости, новости Украина ру, новости России

Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России

16:56 30.08.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину
По словам Пескова, сейчас европейцы лишились "очень дешёвого американского зонтика" в области безопасности, строят сейчас свою "оборонную идентичность".
Поскольку это требует значительных средств, европейским властям необходимо убедить налогоплательщиков увеличить отчисления. Однако избиратели не готовы к этому добровольно, отметил Песков.
"Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный", — сказал представитель Кремля.
В последние годы Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе объясняют усиление военного присутствия необходимостью сдерживания России. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что на Западе намеренно создают "страшилку" о якобы готовящемся "российском вторжении", чтобы манипулировать общественным мнением.
Столкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Подробнее об этом — в интервью "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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