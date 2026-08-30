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Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России

Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России - 30.08.2026 Украина.ру

Песков объяснил, зачем Европа придумала "большого и мощного" врага в виде России

Европейские страны придумали врага в образе России, чтобы убедить собственное население платить больше налогов на оборону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину

2026-08-30T16:56

2026-08-30T16:56

2026-08-30T16:56

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По словам Пескова, сейчас европейцы лишились "очень дешёвого американского зонтика" в области безопасности, строят сейчас свою "оборонную идентичность".Поскольку это требует значительных средств, европейским властям необходимо убедить налогоплательщиков увеличить отчисления. Однако избиратели не готовы к этому добровольно, отметил Песков."Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный", — сказал представитель Кремля.В последние годы Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе объясняют усиление военного присутствия необходимостью сдерживания России. Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что на Западе намеренно создают "страшилку" о якобы готовящемся "российском вторжении", чтобы манипулировать общественным мнением.Столкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Подробнее об этом — в интервью "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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