"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам - 30.08.2026 Украина.ру
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"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам
"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам - 30.08.2026 Украина.ру
"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам
Украинский рэпер и Алексей Потапенко (Потап) предложил добровольно отказаться от звания заслуженного артиста Украины в обмен на сохранение за ним звания народного артиста. С соответствующим заявлением он выступил в социальных сетях
2026-08-30T16:31
2026-08-30T16:36
новости
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потап
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потап и настя
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русский язык
главное
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Причиной нового скандала стала петиция, зарегистрированная на сайте президента Украины 28 августа. На данный момент она набрала более 4,8 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Авторы инициативы потребовали лишить артиста звания за его публичные высказывания об украинском языке и культуре."Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам", – написал рэпер.При этом Потап выдвинул встречное предложение: он готов добровольно сдать звание заслуженного в обмен на народное.Конфликт вокруг музыканта усилился после того, как он и Настя Каменских опубликовали видео с отдыха на яхте, сопроводив ролик подписью: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие как... Свобода". Украинские пользователи осудили экс-супругов за демонстративное отстаивание права на русский язык в условиях боевых действий.В комментариях украинцы резко отреагировали на заявление артиста, напомнив ему о его прежних высказываниях о языке и жизни за границей. Ранее Потап уже сталкивался с критикой, когда во время прямого эфира отшутился от вопросов о возвращении в Украину, ответив "периодически да" и "скоро".В последних заявлениях Потап и Настя Каменских называли Россию страной-агрессором и говорили, что не отказываются от Украины, даже если "Родина отказалась от нас". Однако из‑за скандального видео на яхте, в котором они иронично извинялись за русский язык, на Украине их обвинили в цинизме. В ответ Каменских заявила, что "больше не поддерживает то, что происходит в Украине", и не хочет играть в "ура‑патриотизм".Ранее, 9 июня, украинское издание "Страна.ua" сообщало, что таблички с именами Потапа и Каменских были убраны с аллеи звёзд в центре Киева.Ситуация разворачивается на фоне системной политики Киева по искоренению русского языка и культуры. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающий использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят закон о нацменьшинствах, который ужесточил ограничения на использование русского языка, тогда как языки других нацменьшинств получили поблажки.Ранее в новостях: "На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем" на сайте Укриана.ру.
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новости, украина, киев, россия, потап, настя каменских, потап и настя, верховная рада, русский язык, главное, главные новости, аналитика, музыка, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Украина, Киев, Россия, Потап, Настя Каменских, Потап и Настя, Верховная Рада, Русский язык, главное, Главные новости, Аналитика, музыка, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам

16:31 30.08.2026 (обновлено: 16:36 30.08.2026)
 
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Украинский рэпер и Алексей Потапенко (Потап) предложил добровольно отказаться от звания заслуженного артиста Украины в обмен на сохранение за ним звания народного артиста. С соответствующим заявлением он выступил в социальных сетях
Причиной нового скандала стала петиция, зарегистрированная на сайте президента Украины 28 августа. На данный момент она набрала более 4,8 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Авторы инициативы потребовали лишить артиста звания за его публичные высказывания об украинском языке и культуре.
"Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам", – написал рэпер.
При этом Потап выдвинул встречное предложение: он готов добровольно сдать звание заслуженного в обмен на народное.
Конфликт вокруг музыканта усилился после того, как он и Настя Каменских опубликовали видео с отдыха на яхте, сопроводив ролик подписью: "Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие как... Свобода". Украинские пользователи осудили экс-супругов за демонстративное отстаивание права на русский язык в условиях боевых действий.
В комментариях украинцы резко отреагировали на заявление артиста, напомнив ему о его прежних высказываниях о языке и жизни за границей. Ранее Потап уже сталкивался с критикой, когда во время прямого эфира отшутился от вопросов о возвращении в Украину, ответив "периодически да" и "скоро".
В последних заявлениях Потап и Настя Каменских называли Россию страной-агрессором и говорили, что не отказываются от Украины, даже если "Родина отказалась от нас".
Однако из‑за скандального видео на яхте, в котором они иронично извинялись за русский язык, на Украине их обвинили в цинизме. В ответ Каменских заявила, что "больше не поддерживает то, что происходит в Украине", и не хочет играть в "ура‑патриотизм".
Ранее, 9 июня, украинское издание "Страна.ua" сообщало, что таблички с именами Потапа и Каменских были убраны с аллеи звёзд в центре Киева.
Ситуация разворачивается на фоне системной политики Киева по искоренению русского языка и культуры. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающий использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят закон о нацменьшинствах, который ужесточил ограничения на использование русского языка, тогда как языки других нацменьшинств получили поблажки.
Ранее в новостях: "На Украине обсуждают слова певицы Поляковой, сравнившей страну с концлагерем" на сайте Укриана.ру.
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