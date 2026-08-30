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"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине
"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине - 30.08.2026 Украина.ру
"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине
Россия должна бить так, чтобы противник капитулировал. Дискуссии о применении тактического ядерного оружия недопустимы — в случае необходимости его нужно применять. Об этом заявил в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях депутат Госдумы Алексей Журавлев
2026-08-30T15:59
2026-08-30T15:59
2026-08-30T16:05
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Комментируя ход боевых действий и дискуссии о возможной эскалации, парламентарий призвал не повторять ошибок прошлого и действовать более решительно.По словам Журавлева, Россия должна наносить удары так, чтобы Украина осознала безнадёжность сопротивления. Он также высказался о спорах вокруг тактического ядерного оружия. "Идут дискуссии о том, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или не можем. Такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы его обязаны применять", — подчеркнул Журавлев.Парламентарий напомнил, что при развале Советского Союза ВВП Украины был больше, чем в Германии, а все союзные республики жили гораздо лучше, чем РСФСР, однако их нынешнее отношение к России, по его словам, очевидно.Журавлев напомнил, что американцы сбросили ядерные бомбы на Японию. "Американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию — и что же мы видим? Премьер-министр Японии возлагает цветы на могилу лётчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию", — добавил Журавлев.Не надо наступать на одни и те же грабли, уверен он. "Надо бить — будем бить. И это не обсуждается", — резюмировал парламентарий.Однако, по мнению автора издания Украина.ру Василия Стоякина, применение ТЯО в ходе нынешнего конфликта "никаких задач не решает, зато создаёт очень большие проблемы"."Даже если говорить о применении ядерного оружия в глубоком тылу украинских войск, в том же Киеве, речь, так или иначе, идёт об исторически российской территории, населённой людьми, которые по российскому законодательству имеют право претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре", — отметил Стоякин.По мнению эксперта, в конечном счёте "украинцы простят", как когда-то простили японцы американцев, но это произойдёт "когда-нибудь потом". Сейчас же, по мнению Стоякина, усиление украинской пропаганды не нужно, поскольку оно реализуется замедлением сроков операции, потерями российских войск и ударами по российской территории.Подробнее об этом — в материале "Окна Овертона и красные линии. Возможно ли применение ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, япония, алексей журавлёв, госдума, украина.ру, василий стоякин, главные новости, ядерная угроза, ядерная безопасность
Новости, Украина, Россия, Япония, Алексей Журавлёв, Госдума, Украина.ру, Василий Стоякин, Главные новости, ядерная угроза, ядерная безопасность
"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине
15:59 30.08.2026 (обновлено: 16:05 30.08.2026)
Россия должна бить так, чтобы противник капитулировал. Дискуссии о применении тактического ядерного оружия недопустимы — в случае необходимости его нужно применять. Об этом заявил в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях депутат Госдумы Алексей Журавлев
Комментируя ход боевых действий и дискуссии о возможной эскалации, парламентарий призвал не повторять ошибок прошлого и действовать более решительно.
По словам Журавлева, Россия должна наносить удары так, чтобы Украина осознала безнадёжность сопротивления.
"Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать", — заявил депутат.
Он также высказался о спорах вокруг тактического ядерного оружия.
"Идут дискуссии о том, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или не можем. Такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы его обязаны применять", — подчеркнул Журавлев.
Парламентарий напомнил, что при развале Советского Союза ВВП Украины был больше, чем в Германии, а все союзные республики жили гораздо лучше, чем РСФСР, однако их нынешнее отношение к России, по его словам, очевидно.
Журавлев напомнил, что американцы сбросили ядерные бомбы на Японию.
"Американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию — и что же мы видим? Премьер-министр Японии возлагает цветы на могилу лётчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию", — добавил Журавлев.
Не надо наступать на одни и те же грабли, уверен он.
"Надо бить — будем бить. И это не обсуждается", — резюмировал парламентарий.
Однако, по мнению автора издания Украина.ру Василия Стоякина, применение ТЯО в ходе нынешнего конфликта "никаких задач не решает, зато создаёт очень большие проблемы".
"Даже если говорить о применении ядерного оружия в глубоком тылу украинских войск, в том же Киеве, речь, так или иначе, идёт об исторически российской территории, населённой людьми, которые по российскому законодательству имеют право претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре", — отметил Стоякин.
По мнению эксперта, в конечном счёте "украинцы простят", как когда-то простили японцы американцев, но это произойдёт "когда-нибудь потом". Сейчас же, по мнению Стоякина, усиление украинской пропаганды не нужно, поскольку оно реализуется замедлением сроков операции, потерями российских войск и ударами по российской территории.