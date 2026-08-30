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"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине

"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине - 30.08.2026 Украина.ру

"Это не обсуждается": депутат Госдумы призвал не бояться тактического ядерного удара по Украине

Россия должна бить так, чтобы противник капитулировал. Дискуссии о применении тактического ядерного оружия недопустимы — в случае необходимости его нужно применять. Об этом заявил в своём видеообращении, опубликованном в соцсетях депутат Госдумы Алексей Журавлев

2026-08-30T15:59

2026-08-30T15:59

2026-08-30T16:05

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Комментируя ход боевых действий и дискуссии о возможной эскалации, парламентарий призвал не повторять ошибок прошлого и действовать более решительно.По словам Журавлева, Россия должна наносить удары так, чтобы Украина осознала безнадёжность сопротивления. Он также высказался о спорах вокруг тактического ядерного оружия. "Идут дискуссии о том, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие или не можем. Такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы его обязаны применять", — подчеркнул Журавлев.Парламентарий напомнил, что при развале Советского Союза ВВП Украины был больше, чем в Германии, а все союзные республики жили гораздо лучше, чем РСФСР, однако их нынешнее отношение к России, по его словам, очевидно.Журавлев напомнил, что американцы сбросили ядерные бомбы на Японию. "Американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию — и что же мы видим? Премьер-министр Японии возлагает цветы на могилу лётчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию", — добавил Журавлев.Не надо наступать на одни и те же грабли, уверен он. "Надо бить — будем бить. И это не обсуждается", — резюмировал парламентарий.Однако, по мнению автора издания Украина.ру Василия Стоякина, применение ТЯО в ходе нынешнего конфликта "никаких задач не решает, зато создаёт очень большие проблемы"."Даже если говорить о применении ядерного оружия в глубоком тылу украинских войск, в том же Киеве, речь, так или иначе, идёт об исторически российской территории, населённой людьми, которые по российскому законодательству имеют право претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре", — отметил Стоякин.По мнению эксперта, в конечном счёте "украинцы простят", как когда-то простили японцы американцев, но это произойдёт "когда-нибудь потом". Сейчас же, по мнению Стоякина, усиление украинской пропаганды не нужно, поскольку оно реализуется замедлением сроков операции, потерями российских войск и ударами по российской территории.Подробнее об этом — в материале "Окна Овертона и красные линии. Возможно ли применение ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, япония, алексей журавлёв, госдума, украина.ру, василий стоякин, главные новости, ядерная угроза, ядерная безопасность