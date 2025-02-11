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"Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев

"Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев - 11.02.2025 Украина.ру

"Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев

На Украине подсчитывают, сколько средств преступная организация USAID тратила на подкуп украинских чиновников и думают, не приготовили ли уже для Зеленского петлю.

2025-02-11T05:56

2025-02-11T05:56

2025-02-11T06:04

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дональд трамп

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Украинцам пора бы разобраться, что им принадлежит (и принадлежит ли ещё что-нибудь) в своей стране. Может выясниться, что всё уже продано и не один раз — и земли, и недра, и солдаты, и само будущее страны.Это стало возможным благодаря сформированной и поддерживаемой западными хозяевами коррупционной системе. О масштабах коррупции пишет находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, объём средств, которые USAID тратило в Украине ежегодно на подкуп чиновников - 10 млрд $."Конечно, здесь продали и разворовали тупо всё", - констатирует нардеп. По его словам, все утверждения, что "условия МВФ о продаже национальных интересов (ресурсов — Ред.) - это ради инвестиций" оказались такой же ерундой (нецензурное слово), "как и все остальные "европейские стандарты", к которым мы якобы стремимся (и закончили пыточными в ТЦК)".Дубинский отметил в своём телеграм-канале, что деньги за продажу Украины действительно поступали большие, но - "прямо в карман "агентов змін" ("агентов перемен" — Ред.).Среди таких "агентов" (впрочем, можно и без кавычек) — и известный артист политического жанра Зеленский. Кто-то полагает, что он уже обеспечил себе безбедную старость где-нибудь в Лондоне, а кто-то сомневается в том, что он до старости доживёт.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал в эфире канала PolitWera недавнее сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России о том, что на Западе готовятся дискредитировать Зеленского, что в штаб-квартире НАТО подумывают о смене власти на Украине.По поступающей в СВР информации, для этого на Западе могут обнародовать сведения о присвоении Зеленским и членами его команды более полутора миллиардов долларов из средств, предназначавшихся на закупку боеприпасов для ВСУ. Кроме того, в штаб-квартире НАТО планируют вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тысяч украинских военнослужащих, которые погибли, но продолжают числиться в живых.По мнению Ларри Джонсона, таким образом президент США Дональд Трамп вместо прямой конфронтации решил "дать Зеленскому повеситься самому"."Известно, что сотни миллиардов долларов были направлены на Украину и большая доля из них была украдена, одним из главных бенефициаров был, конечно же, Зеленский. Поэтому — да, это такой способ от него избавиться. Его дни сочтены", - сказал бывший аналитик ЦРУ.С этим согласился экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, "у Зеленского положение шаткое и тревожное, скорее всего, его будут убирать".И не только по той причине, что он слишком много знает, но и потому, что для Запада Зеленский очень удобная фигура, на которую можно повесить все неудачи, просчеты, в том числе и вопросы коррупции", продолжил эксперт. Он пояснил, что Зеленский наверняка в этом разграблении выделенных Киеву средств действовал не один - "без поддержки высокопоставленных американских лиц не обошлось". Поэтому его и уберут, заметая следы.Ранее Зеленский в интервью AP заявил, что в Киеве не видели и половины тех денег, которые выделили США."Когда говорят: что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это неправда. Я не знаю, где все эти деньги", - сказал глава киевского режима.В США удивились. Спецпосланник США по россии и Украине Кит Келлог напомнил, что США дали Украине более 174 миллиардов долларов и что есть подробный отчёт о расходах.С этим теперь придётся что-то делать. Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей колонке на портале "Смотрим.ру" отметил, что "на сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор".По мнению политика, чтобы уцелеть, Зеленскому надо сдать новому руководству США всех подельников — и в ЦРУ, и в британской MI-6, и в руководстве Евросоюза и НАТО."В самом деле, почему Зеленский должен один отвечать за коррупционные схемы, которые привели к войне и непоправимым последствиям для Украины? Да, когда ему предложили на выбор жизнь и благополучие украинских граждан или коррупционные схемы, он выбрал деньги, понимая, что на них будет кровь и страдания сограждан. Но ведь эту схему ему предложили, разработали, запустили, и она, кстати, до сих пор работает", - заявил Медведчук.Напомним, в сообщении пресс-бюро СВР России также указывалось, что "в руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма" и предлагают для этого "заморозить" конфликт путём вывода противоборствующих сторон на диалог "о начале его урегулирования".Кстати, об урегулировании. Ларри Джонсон считает, что у Трампа нет никаких рычагов влияния на Путина. Он считал, что рычаги будут, что экономика России будет развалена и будет огромное количество погибших, но - "это не так". По мнению экс-аналитика, если слушать заявления российских официальных лиц, то становится понятно, что РФ не заинтересована в заморозке конфликта по тем линиям, что сегодня сложились.Бывший разведчик также сказал, что если бы он мог дать совет (главе МИД РФ — Ред.) Лаврову или Путину, то посоветовал бы ни в чём не доверять США.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга"

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, нато, цру, служба внешней разведки , эксклюзив