https://ukraina.ru/20250212/1061010148.html

Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио

Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио - 12.02.2025 Украина.ру

Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио

Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России

2025-02-12T11:17

2025-02-12T11:17

2025-02-12T11:17

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_4cef98e98cb087411ecdaf996d3b8617.jpg

"Освобождение Марка (Фогеля) также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - заверил Рубио.Летом 2021 года Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель полностью признал свою вину.Недавно спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.Подробнее о Трампе - в материале Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио