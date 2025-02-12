Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061010148.html
Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио - 12.02.2025 Украина.ру
Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России
2025-02-12T11:17
2025-02-12T11:17
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
марко рубио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_4cef98e98cb087411ecdaf996d3b8617.jpg
"Освобождение Марка (Фогеля) также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - заверил Рубио.Летом 2021 года Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель полностью признал свою вину.Недавно спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.Подробнее о Трампе - в материале Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425074_54:0:1761:1280_1920x0_80_0_0_cc8b636ad4b3da367d830562363453f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио

Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио

11:17 12.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
Читать в
ДзенTelegram
Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России
"Освобождение Марка (Фогеля) также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - заверил Рубио.
Летом 2021 года Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. Бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель полностью признал свою вину.
Недавно спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля.
А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.
Подробнее о Трампе - в материале Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМарко Рубио
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ
13:36Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:24"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
13:11"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой
13:08Шойгу высказался о нововведениях Трампа
13:04Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих
13:01Госсекретарь США не видит конца СВО
13:00Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:58Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
12:47После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"
12:33"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
12:27Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:06Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
11:58"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:49Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
11:49Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
11:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
11:32Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
11:17Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
11:17Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Лента новостейМолния