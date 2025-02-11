https://ukraina.ru/20250211/1060994969.html

Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп

Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп - 11.02.2025 Украина.ру

Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп с завидной регулярностью объявляет об успехах в работе по урегулированию украинского конфликта. Это могло бы очень радовать, только нестыковок слишком много

2025-02-11T18:22

2025-02-11T18:22

2025-02-11T18:22

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

вооружения

кит келлог

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"На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится", – сказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, выразив надежду, что усадить обе стороны конфликта за стол переговоров удастся.О каком таком прогрессе может идти речь? План мирного урегулирования кризиса не то, чтобы не разработан, этот процесс поставлен на паузу: спецпосланник по Украине Кит Келлог хочет для начала выслушать европейских политиков, с которыми встретится во время своих визитов и на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а конкретнее – обсудить их готовность взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для выполнения условий возможного мирного соглашения, и только потом представит свои варианты Трампу.Владимир Зеленский тем временем утверждает, что в Киев на этой неделе ещё до конференции прибудут некие "серьёзные люди из команды президента Трампа". Кто же эти люди? С вице-президентом США Джей Ди Вэнсом украинский лидер сам встретится 14 февраля уже в Мюнхене. Может, госсекретарь Марко Рубио или глава Пентагона Пит Хегсет успеют до пятницы махнуть в украинскую столицу – всё равно находятся в Европе? А вот кто точно в Киеве будет, так это Келлог, Трамп уже анонсировал его визит. Но, по сведениям Agence France Presse, это произойдёт лишь 20-го числа, к этому моменту они с Зеленским уже встретятся на Мюнхенской конференции. После этого было бы логично отправиться в Москву, чтобы подробнее ознакомиться с позицией российской стороны, но нет, визит в РФ в рамках нынешнего европейского турне Келлога не запланирован, сообщает Bloomberg.Это было бы логично для посредника, преследующего реально миротворческие цели, американский спецпосланник же, по информации источников Reuters, будет пытаться подтолкнуть европейских союзников к закупке большего объёма американского оружия для Украины в преддверии потенциальных мирных переговоров с Москвой, поскольку это укрепляет экономику Соединённых Штатов, а ещё и переговорную позицию Киева.Сейчас Киев продолжает получать вооружение от Штатов, но это ещё те пакеты военной помощи, которые утвердила предыдущая администрация. Трамп же не планирует выделять средства для продолжения этого проекта."Это Киев крайне беспокоит. Поэтому главный упор сейчас делается на убеждение администрации Трампа поставки продолжить. Эта просьба доносится по разным каналам и с разными аргументами. В том числе через лобби ВПК в Республиканской партии, а также через убеждение команды Трампа, что сейчас на переговоры с Путиным идти ни в коем случае нельзя, потому что нужно "усилить позицию" за счёт наращивания поставок оружия, иначе "все в мире будут считать Трампа слабаком, а Путина – главным альфа-самцом планеты", – пишет издание "Страна" по итогам беседы с несколькими собеседниками, близкими к Офису президента Украины и окружению Зеленского.Команда 47-го президента США проводит масштабную работу по оптимизации расходов, а передавать Киеву оружие безвозмездно явно не входит в эту стратегию, но за деньги, вероятно, они готовы обеспечить поставки. К тому же Трамп не исключал, что может пойти на этот шаг. Американский ВПК хорошо обогатился на украинском конфликте, поэтому эту статью дохода президент-бизнесмен, очень вероятно, сохранить не отказался бы.Пока Келлог готовится ко встречам с европейцами и украинцами, 11 февраля появилась информация, что утром в московском Внуково, где есть правительственный терминал, совершил посадку бизнес-джет Gulfstream G650ER из Вашингтона. На его борту предположительно находился спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (он сыграл ключевую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС, а недавно журналист из пула Белого дома Джарретт Реншоу объявил о его назначении спецпредставителем США по России и Украине, связав это со стремлением Трампа к завершению конфликта, но позже сказал, что ошибся). И практически одновременно источники ряда СМИ сообщили, что посол США в РФ Линн Трейси прибыла в здание российского МИД.Всё это сразу породило массу домыслов. Но представители внешнеполитического ведомства сообщили, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков провёл запланированную встречу с главой американской дипмиссии, посвящённую деятельности загранучреждений. А вопросов здесь действительно накопилось немало: прежде всего о не выданном до сих пор агремане новому послу РФ в США (на секундочку, Анатолий Антонов вернулся в Москву ещё 6 октября, т.е. 4 месяца назад), дипломатическая недвижимость России заморожена вообще уже несколько лет.Насчёт визита Уиткоффа Кремлю ничего неизвестно и никаких контактов с ним не запланировано, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А Росавиация, комментируя эту ситуацию, сообщила, что из Вашингтона в Москву утром был выполнен разовый технический рейс санитарного характера, отметив, что это обычная практика гуманитарного взаимодействия.Звучит всё логично и выглядит реалистично (хотя исключать, что всё же Уиткофф действительно прибыл в Москву с украинской миссией, например, привёз некое послание от своего друга, хозяина Белого дома, полностью нельзя). С другой стороны, большая дипломатия по чувствительным вопросам любит тишину. Так и не ясно, состоялся ли разговор Трампа и Путина, о чём американский лидер упомянул в интервью The New York Post, причём цитату газета не привела. И Песков, и Майк Уолц, советник президента США по национальной безопасности, не подтверждали факт общения глав государств, но и не опровергали его: между "да" и "нет" они нашли другие варианты ответа на вопрос в лоб. Если бы общения не было, то что мешало пресс-секретарю российского лидера сказать "мы открыты к диалогу, ждём сигнала от Белого дома", как это было прежде? К тому же Песков сам признаёт, что контакты между Москвой и Вашингтоном осуществляются по разным каналам, причём интенсифицировались. Более того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил, что подготовка к встрече на высшем уровне "находится на продвинутой стадии", а состояться она может уже в феврале или марте.Как известно, Зеленский очень хочет встретиться с Трампом раньше, чем Путин, и спешит рассказать общественности, что стороны уже работают над организацией его переговоров с американским лидером. Президент США, кстати, обмолвился, что может встретиться с Зеленским уже на этой неделе в Вашингтоне. Впрочем, насколько это точно – непонятно, это было больше похоже на импровизированное или образное высказывание.Банковая успокаивает себя тем, что западные союзники руководствуются принципом "ничего про Украину без Украины", но на практике не всегда это так. А телеканал CNN, близкий к Демократической партии, активно поддерживающей Киев, уверен, что все решения Путин и Трамп будут принимать сами, без оглядки на мнение нелегитимного украинского лидера."Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трёх лет", – говорится в публикации.Свидетельством того, что американцы готовы просто использовать Зеленского для подготовки мирного процесса, а затем поставить во главе Украины другого человека, CNN называет звучащие из Вашингтона требования о проведении президентских выборов: посол Украины в США Оксана Маркарова даже заявила о готовности Киева обсуждать этот вопрос."Трудно не интерпретировать призыв к выборам как способ заставить Зеленского медленно отойти в сторону и, возможно, предложить подсластитель, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. <…> Прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа (процедура импичмента после их разговора – Ред.), договориться о более широкой сделке", – полагает американский телеканал.А в качестве того самого нового президента называет посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, лидирующего в соцопросах о победителе потенциальных выборов.Чтобы Зеленский, для которого выборы – это страшнее любого кошмара, сам ушёл с поста да ещё и уступил место Залужного, которого специально отослал подальше, в Лондонград? Это же просто фантастика.Как бы то ни было, давление на него со стороны Запада растёт: параллельно с призывами Вашингтона глава генерального директората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман призвал Украину уже сейчас задуматься над смягчением военного положения и пересмотром действующих в связи с этим ограничений. Он не вдавался в детали, но с большой долей вероятности речь идёт о запрете на проведение голосования в период боевых действий.В общем, бравурные заявления Трампа, стремящегося поставить точку в украинской эпопее, с каждым днём множатся, но вопросов остаётся ещё больше. Очевидно, что активность на этом треке после смены американской власти увеличилась, выносить на широкую публику что именно происходит занятые в этом процессе не хотят, а это наводит на самые разные мысли: играет ли новая администрация США в подковёрные игры, говоря о мире, но продолжая поддерживать Киева для сдерживания Москвы? Хочет ли Трамп убрать с авансцены Зеленского, тесно связанного с демократами и подпортившего лично ему первый президентский срок, чтобы решить всё вдвоём с Путиным? Либо же он просто хочет переложить на Европу ответственность за Украину, чтобы не тратиться на неё и выполнять свои предвыборные обещания, данные согражданам?Посмотрим, внесут ли хоть какую-то ясность заседание в формате Рамштайн и Мюнхенская конференция по безопасности, которые начинаются на днях.Читайте также "Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину

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эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, вооружения, кит келлог