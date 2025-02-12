Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.
По мнению эксперта, Трамп торопится решить вопрос с Украиной, потому что в США на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах и как им вернуться к власти.
Они начнут нападать на Трампа по все его позициям, по всем указам, добавил он.
"Поэтому Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно, Трамп исходит из этого", – подчеркнул Суздальцев.
Президент США в сложном положении, потому что если Москва отвергнет такой формат, то, можно будет обвинить русских в милитаризме, но вопрос решен не будет, указал политолог.
"С Россией никто не советуется по этим вопросам, а так в международных отношениях не делается, тем более по таким сложным проблемам. Это традиционная трамповская политика: ставить перед фактом. Но с Москвой это не пройдет, там это не понимают", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.