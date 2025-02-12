https://ukraina.ru/20250212/1060999642.html

Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США

Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США - 12.02.2025 Украина.ру

Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США

Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2025-02-12T03:30

2025-02-12T03:30

2025-02-12T03:30

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На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.По мнению эксперта, Трамп торопится решить вопрос с Украиной, потому что в США на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах и как им вернуться к власти.Они начнут нападать на Трампа по все его позициям, по всем указам, добавил он.Президент США в сложном положении, потому что если Москва отвергнет такой формат, то, можно будет обвинить русских в милитаризме, но вопрос решен не будет, указал политолог."С Россией никто не советуется по этим вопросам, а так в международных отношениях не делается, тем более по таким сложным проблемам. Это традиционная трамповская политика: ставить перед фактом. Но с Москвой это не пройдет, там это не понимают", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060994969.html

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