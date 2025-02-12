Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США - 12.02.2025 Украина.ру
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Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США - 12.02.2025 Украина.ру
Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2025-02-12T03:30
2025-02-12T03:30
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
андрей суздальцев
кит келлог
переговоры
мир
перемирие
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На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.По мнению эксперта, Трамп торопится решить вопрос с Украиной, потому что в США на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах и как им вернуться к власти.Они начнут нападать на Трампа по все его позициям, по всем указам, добавил он.Президент США в сложном положении, потому что если Москва отвергнет такой формат, то, можно будет обвинить русских в милитаризме, но вопрос решен не будет, указал политолог."С Россией никто не советуется по этим вопросам, а так в международных отношениях не делается, тем более по таким сложным проблемам. Это традиционная трамповская политика: ставить перед фактом. Но с Москвой это не пройдет, там это не понимают", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, андрей суздальцев, кит келлог, переговоры, мир, перемирие, победа, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Кит Келлог, переговоры, мир, перемирие, победа, СВО, Спецоперация

Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США

03:30 12.02.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.
По мнению эксперта, Трамп торопится решить вопрос с Украиной, потому что в США на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах и как им вернуться к власти.
Они начнут нападать на Трампа по все его позициям, по всем указам, добавил он.
"Поэтому Трампу нужны победы, хотя бы отложенные. То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно, Трамп исходит из этого", – подчеркнул Суздальцев.
Президент США в сложном положении, потому что если Москва отвергнет такой формат, то, можно будет обвинить русских в милитаризме, но вопрос решен не будет, указал политолог.
"С Россией никто не советуется по этим вопросам, а так в международных отношениях не делается, тем более по таким сложным проблемам. Это традиционная трамповская политика: ставить перед фактом. Но с Москвой это не пройдет, там это не понимают", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Вчера, 18:22
Ничего не понятно, но очень интересно. О каком таком прогрессе по Украине говорит ТрампПрезидент США Дональд Трамп с завидной регулярностью объявляет об успехах в работе по урегулированию украинского конфликта. Это могло бы очень радовать, только нестыковок слишком много
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАндрей СуздальцевКит КеллогпереговорымирперемириепобедаСВОСпецоперация
 
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