https://ukraina.ru/20250207/1060912279.html

Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует

Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует - 07.02.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует

Современная Британия выглядит как американская колония, это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста. Украина для них играет роль форпоста, защитника западных ценностей.

2025-02-07T19:30

2025-02-07T19:30

2025-02-07T19:30

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- Андрей Иванович, на днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп. Что в таком случае означало появление этой информации в СМИ?- Основные черты этого плана существуют. И мы их представляем в рамках зондажа, который осуществлялся с 20-х чисел января. Это мгновенная обстановка боевых действий по линии боевого соприкосновения, корейский вариант, территории, которые освобождены Россией, приобретают статус оккупированных.Но есть два аспекта. Одни из них касается позиций Трампа на внутриполитическом рынке, а другой позиции Киева. Украина истерично требует, чтобы с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев.Для Трампа это болезненно, потому что стоит провести публичные консультации с Зеленским, весь план будет представлен как украинский. И здесь Трамп не будет лидером. Он этот момент учитывает очень тонок, он политик.Второй аспект - внутриамериканский. Трамп торопится, потому что на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах, как вернуться к власти. Они начнут нападать на Трампа по все его позициям, по всем указам. Поэтому Трампу нужны победы, хотя бы отложенные.То, что должен привезти Келлог в Мюнхен, это как раз отложенная победа – перемирие, а там через четыре года будет видно, Трамп исходит из этого. Он в сложном положении, потому что если Москва отвергнет такой формат, то, можно будет обвинить русских в милитаризме, но вопрос решен не будет. Нужны такие условия, которые Москва примет, но таких вариантов нет. Их невозможно согласовать в любом формате, это тупик, на самом деле.С Россией никто не советуется по этим вопросам, а так в международных отношениях не делается, тем более по таким сложным проблемам. Это традиционная трамповская политика: ставить перед фактом. Но с Москвой это не пройдет, там это не понимают. Люди, которые сейчас сидят в администрации США, Россию знают неплохо. И относят к ней очень прагматично.Если Трамп потерпит поражение, огромная часть его пропаганды будет обесценена. Демократы скажут американцам, что Трамп вас обманул, он предлагает то, что Россия никогда не примет.- В публичной сфере чаще обсуждаются телодвижения американской администрации, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита главы британского МИД в Киев ВСУ 6 февраля пошли в наступление в Курской области. Какова сейчас мера влияния Лондона на возможный мирный процесс?- Британцы сидят за теми же столами в штабах ВСУ, что и украинские генералы. Они активны на поле боя. Мы ощущаем их руку, это не скрывается нашими военными специалистами. Мы почувствовали британское влияние в марте 2022 года в Стамбуле. Британия будет разжигать эту войну. Эта война позволяет вспомнить о Британии как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться.Скажу страшную вещь, за которую меня обругает наше экспертное сообщество: современная Британия выглядит как американская колония, это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, союзы, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста. Украина для них играет роль форпоста, защитника западных ценностей.Но у них это не получится. Даже оказавшись в числе победителей вместе с Францией в Первой мировой войне, Британия все провалила и привела ко Второй мировой войне. Вспомним, политику умиротворения Гитлера. Нынешняя роль Британии дестабилизирующая.Мы можем рассчитывать на эффективность наших взаимоотношений с западом только по прямой линии, то есть по линии двусторонних переговоров Вашингтон-Москва. Если там окажется Киев, то за его спиной будет Евросоюз, Британия, и они сделают из этой линии треугольник. При участии Великобритании все возможности переговоров будут смяты, уничтожены.Но с другой стороны, если мы почувствуем, что соглашение нам невыгодно, британские подрывные действия можно использовать нам же на пользу.- Каким образом?- Допустить их до переговорного процесса, и все будет развалено, если нам будет необходимо этот процесс развалить. В политической деятельности из минуса делается плюс. Любой участник процесса несет либо положительный заряд, либо отрицательный. Надо это использовать. В этом состоит искусство политической деятельности.- Трамп, что было вполне ожидаемо, усилил санкционное давление на Иран. Как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке?- Иран, опять скажу категорично, не очень устойчивый союзник и партнер. В нынешней ситуации, когда Иран получил ощутимый удар от Запада руками ЕС и откатился из Сирии, он может пойти на очень радикальные и плохо прогнозируемые шаги, которые вряд ли будут на пользу России. Иран рвется из режима изоляции, мы можем ожидать совершенно неожиданных решений со стороны Тегерана.- То есть Иран может занять более прозападную позицию?- Да. Тем более нынешний президент и пришел к власти с расчетом на то, что вопросы с западом будут урегулированы, поэтому иранское общество его активно поддерживало.Также на эту тему Торг здесь неуместен: переговоры как сделка

https://ukraina.ru/20250207/1060896732.html

https://ukraina.ru/20250207/1060874016.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, британия, россия, иран, дональд трамп, кит келлог, андрей суздальцев, ес, вооруженные силы украины, нато