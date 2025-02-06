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Торг здесь неуместен: переговоры как сделка

Торг здесь неуместен: переговоры как сделка - 06.02.2025 Украина.ру

Торг здесь неуместен: переговоры как сделка

Работа для организации мирного трека идет полным ходом. Это подтверждают и в США, и в России. Даже Зеленский в последнем интервью британскому СМИ заявил, что готов к дипломатическому урегулированию. Келлог объявил, что планы Трампа по завершению войны в Украине будут представлены 14-16 февраля на Мюнхенской конференции.

2025-02-06T06:25

2025-02-06T06:25

2025-02-06T06:25

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россия

сша

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Если это так, то это будет очень символическим жестом, если помнить знаменитую роль Путина в Мюнхене в 2008 году. Именно эту дату считают началом водораздела по гегемонии США в мире и развороте России. Также Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и США ведут диалог по линии отдельных ведомств и эти контакты интенсифицировались. Какие торги, кого и с кем идут прямо сейчас – в анализе экспертов, в том числе из Украины.Политолог Максим ЖаровПо Украинскому конфликту Трамп ведёт пока что с Киевом и Москвой (именно в таком порядке) бесконтактную медиа-игру, главная цель которой — как можно больше "прогнуть" в свою пользу другого игрока ещё до личного контакта с ним. Поэтому вслед за "пряником" Москве, которого она хотела (выборы на Украине, возможно, без Зеленского) следует "пряник" Киеву, им же предложенный — дальнейшее финансирование вооружения Украины в обмен на ее редкоземельные металлы. А это, между прочим, "план мира Зеленского", если кто забыл. И то, что Трампа в свою очередь Киев и Лондон сейчас "прогибают" (и тоже бесконтактным образом — с помощью медиа-игр!) от "заморозки" к продолжению войны, ранее уже прогнозировалось. Так что зря Кремль молчит сейчас, не двигаясь дальше и не предлагая Трампу ничего, кроме перевыборов. Судя по Мексике, Панаме, Гренландии, Китаю, торгуются сейчас с Трампом все. И делают это в той или иной степени публично.Политический аналитик Александр ЛазаревНовая порция заявлений от Зеленского выглядит цинично и омерзительно.Оказывается, за три года погибло всего 45 тыс человек. То есть остальные сотни тысяч в расчет не берутся. А зачем? Зачем лишние деньги выплачивать семьям. Без вести пропавшие — вот правильная формулировка от режима Зеленского. И статистику не портит и деньги в кармане сохраняет.Новая интерпретация причин войны от Зеленского: "Война началась потому, что Украина собиралась в НАТО… поэтому если в НАТО Украина не пойдет, отдайте территории".Удивительные метаморфозы в связи неминуемым крахом режима. А как же, Владимир Александрович, желание России захватить всю Украину и т.д…?То есть, получается, можно было отказаться от глупых и нереальных стремлений в НАТО и не было бы войны? Так чего ж не отказались, когда была такая возможность? Или кресло и военные потоки боялись потерять? В итоге НАТО как не светило Украине, так и не светит, а война уже три года идет… Какой молодец Зеленский, видно идейный борец за … Владимир Зеленский готов говорить с Владимиром Путиным если нет других вариантов! А какие, простите, варианты были раньше, когда Зеленский запретил указом вести переговоры? Перемога? Да нет же, опять деньги… Вот только теперь руководство России заявляет, что с Зеленским разговаривать не видит смысла. Но это неважно, главное, что Зеленский видит смысл. Владимир Зеленский заявил, что понимает отсутствие возможности вернуть утраченные территории, ведь придется положить миллионы жизней…А раньше он этого не понимал, когда еще месяцами ранее кричал о границах 1991 года? Или когда отправил на неминуемую смерть солдат захватывать Курскую область? В этом всем какую возможность он видел?Страшно то, что он знал об этом изначально, но ему это не мешало перемалывать население Украины. Теперь подумайте, насколько циничный и человеконенавистнический этот режим, как он относится к каждому из вас? Для Зеленского Украина - это территория которую можно безбожно грабить, а народ - всего лишь средство, одно из многих, для достижения своих шкурных целей.И вишенка на торте от “правдоруба” Зеленского! Американские компании благодаря войне в Украине сейчас имеют самые высокие цены на производство оружия за последние 50 лет. Вот вам и главные заказчики войны!Украинский политик Павел РозенкоЧем больше Трамп говорит об "успешных и очень конструктивных переговорах". Чем больше Зеленский говорит о "мы приближены к миру как никогда". Тем выше будет поднимать ставки Путин. Тем более агрессивно он будет "качать" свои позиции, в том числе на поле боя. Тем самым мы дальше от справедливого мира. Тем более дорогим Украине этот мир обойдется.Политтехнолог Карл ВолохУкраина как никогда за годы войны близка к миру" (президент Зеленский). Ага, точно: ежедневно отступая уже в течение года без даже намеков на стабилизацию фронта, месяц за месяцем срывая мобилизацию, уволив со службы опытнейших генералов и деморализуя армию уголовными преследованиями других, провозглашая устами своего главного разведчика, что Украине не продержится дольше, чем до лета, мы имеем просто-таки все козыри на руках для достижения достойного и справедливого мира. По крайней мере, если таковым считать капитуляцию в стамбульском стиле.Военный волонтер Юрий КасьяновОказывается, так можно было – с приходом Трампа к власти мировой порядок стал трещать по швам. Если Трамп хочет присоединить к Америке Канаду и Гренландию, то почему Путину нельзя захватить Украину? Если в Штатах ликвидируется гендерное и трансгендерное равенство (пока только в армии), то почему кремлевскому режиму нельзя воевать с содомией и сатанизмом? Если футуристический бизнесмен Илон Маск, подаривший миру Теслу, Старлинк, многоразовые ракеты и многое другое, имеет доступ к личным данным всех американцев и поддерживает ультраправые движения в Европе, то чем хуже российское … государство, давно осуществляющее тотальный контроль над своими подданными? Остановка (ликвидация) американских гуманитарных программ USAID по всему миру – еще одно подтверждение того, что Америка радикально меняется. Трамп делает то, чего до сих пор не делал ни один американский президент - он уничтожает свободную, демократическую Америку - цитадель Западного мира и основу западных ценностей. Это не плохо и не хорошо – это факт, который от нас не зависит. От нас вообще мало что зависит в мире - мы привыкли к тому, что мы слабы и беспомощны, нам все должны, а мы только и делаем, что ходим с протянутой рукой: дайте нам хаймарсы, дайте нам абрамсы, дайте ф-16, дайте петриоты, дайте атомную бомбу и томагавки. Больше не дадут. Халява кончилась. Теперь будем расплачиваться своими полезными ископаемыми и, возможно, своей страной – перед Россией или Америкой – это уже как Трамп решит с Путиным. Если мы не хотим сами решать. А можем. Хотя это и самое трудное – выдавить из себя раба.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаА теперь я вам опишу иезуитский план РФ... Песков: "Готовность (к переговорам) должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать"... Что хотят? - Отмены Указа... - Но они же сказали, что это НЕ возможно ибо по их мнению Зеленский "не легитимен"... - Да да... поэтому отменить может только Рада... либо постановлением либо Законом и назначением переговорной группы... - Но это же переворот! - Ну да... и именно так запускается первая часть трехфазной схемы США-РФ по итогу которой до выборов Украина физически не доходит... а если и доходит то с обретением идеологического контроля над ней... И тут приезжает министр Британии... Аккурат ПЕРЕД Келлогом... которому уже и нет смысла ехать кроме как объявить о поддержке США оружием, ядеркой и ракетами... Трамп может продолжать "активизировать" переговоры по Украине с РФ... как он это заявил, а в Кремле подтвердили... Ну или объявить войну РФ... Лондон просил передать США... что помнит как маршем с Канады спалил им Вашингтон... и просил не забывать...Украинский политолог Павел НуссПока вы спали, президент США Трамп заверил, что разговаривает с "российским и украинским руководством" об урегулировании войны между Москвой и Киевом. Президент США не стал называть, с кем именно он общается по этой теме, но подчеркнул, что контакты идут хорошо. Надеюсь, Украину представляет не Пушилин и даже не Ермак, или кто-то другой из офиса, потому что, судя по истерическим и деструктивным заявлениям величайшего, с ним диалог администрация Трампа не ведет. Иначе бы не было этих интервью, которые больше напоминают явку с повинной.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский: "Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы, то мы будем говорить с Путиным". Песков прокомментировал заявление Зеленского: "Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать." Всё так. Просто напомню, что люди уже в 2019 году считали, что Украине нужен мир, и ради мира Зеленского, который этот мир обещал, и избрали. И как в 2019 году Зеленский говорил, что готов стать на колени перед каждой матерью, которая потеряла сына в войне, но потом убил в десятки раз больше этих сыновей. И как в 2019 гарантировал, что хоть ему и не нравятся Минские соглашения, он исполнит их "от первой до последней буквы". И как обещал в 2019 "хоть с чёртом" договариваться, лишь бы наступил мир, но потом утопил Украину в войне по приказу своих западных хозяев. И что у Зеленского в 2019 на столе УЖЕ ЛЕЖАЛИ Минские соглашения, которые достаточно было просто исполнить "от первой до последней буквы", чтобы на Украине наступил мир. И как Россия даже давила на Украину, чтобы Минские соглашения она исполнила, а Зеленский отказался от их исполнения. Напомню, что и Стамбульские соглашения Зеленский также отверг ради продолжения войны в 2022 году. И вот сегодня он снова говорит, что он готов. Просто шут. Просто брехливый шут, который говорит одно, а делает только то, что ему хозяин прикажет.О том, как украинская элиты в эти дни ищет подходы к Трампу - в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля"

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