Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
© Getty Images
Украина требует, чтобы США с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.
По мнению политолога, основные черты этого плана существуют. И мы их представляем в рамках зондажа, который осуществлялся с 20-х чисел января, добавил он.
"Это мгновенная остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения, корейский вариант, территории, которые освобождены Россией, приобретают статус оккупированных", – отметил Суздальцев.
Но есть два аспекта. Один из них касается позиций президента США Дональда Трампа на внутриполитическом рынке, а другой – позиции Киева, отметил он.
Украина истерично требует, чтобы с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев, уточнил эксперт.
Для Трампа это болезненно, потому что стоит ему провести публичные консультации с Зеленским, и весь план будет представлен как украинский. И здесь президент США не будет лидером. Как политик, этот момент он учитывает очень тонко, указал Суздальцев.
"Второй аспект – внутриамериканский. Трамп торопится, потому что на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах, как вернуться к власти", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
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