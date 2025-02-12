https://ukraina.ru/20250212/1060996323.html

Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"

Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского" - 12.02.2025 Украина.ру

Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"

Украина требует, чтобы США с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2025-02-12T04:15

2025-02-12T04:15

2025-02-12T04:15

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На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.По мнению политолога, основные черты этого плана существуют. И мы их представляем в рамках зондажа, который осуществлялся с 20-х чисел января, добавил он.Но есть два аспекта. Один из них касается позиций президента США Дональда Трампа на внутриполитическом рынке, а другой – позиции Киева, отметил он.Украина истерично требует, чтобы с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев, уточнил эксперт.Для Трампа это болезненно, потому что стоит ему провести публичные консультации с Зеленским, и весь план будет представлен как украинский. И здесь президент США не будет лидером. Как политик, этот момент он учитывает очень тонко, указал Суздальцев."Второй аспект – внутриамериканский. Трамп торопится, потому что на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах, как вернуться к власти", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html

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