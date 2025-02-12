Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского" - 12.02.2025 Украина.ру
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Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"
Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского" - 12.02.2025 Украина.ру
Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"
Украина требует, чтобы США с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2025-02-12T04:15
2025-02-12T04:15
новости
украина
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дональд трамп
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россия
кит келлог
евросоюз
переговоры
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На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.По мнению политолога, основные черты этого плана существуют. И мы их представляем в рамках зондажа, который осуществлялся с 20-х чисел января, добавил он.Но есть два аспекта. Один из них касается позиций президента США Дональда Трампа на внутриполитическом рынке, а другой – позиции Киева, отметил он.Украина истерично требует, чтобы с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев, уточнил эксперт.Для Трампа это болезненно, потому что стоит ему провести публичные консультации с Зеленским, и весь план будет представлен как украинский. И здесь президент США не будет лидером. Как политик, этот момент он учитывает очень тонко, указал Суздальцев."Второй аспект – внутриамериканский. Трамп торопится, потому что на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах, как вернуться к власти", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ес, нато, дональд трамп, киев, россия, кит келлог, евросоюз, переговоры, соглашение, владимир зеленский, андрей суздальцев, сво, спецоперация, конфликт
Новости, Украина, ЕС, НАТО, Дональд Трамп, Киев, Россия, Кит Келлог, Евросоюз, переговоры, соглашение, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, СВО, Спецоперация, конфликт

Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"

04:15 12.02.2025
 
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
Фото: Трамп и Зеленский
© Getty Images
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Украина требует, чтобы США с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
На днях в СМИ появилось сообщение, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля "мирный план". Однако накануне сам же Келлог заявил, что такой план может обнародовать только Дональд Трамп.
По мнению политолога, основные черты этого плана существуют. И мы их представляем в рамках зондажа, который осуществлялся с 20-х чисел января, добавил он.
"Это мгновенная остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения, корейский вариант, территории, которые освобождены Россией, приобретают статус оккупированных", – отметил Суздальцев.
Но есть два аспекта. Один из них касается позиций президента США Дональда Трампа на внутриполитическом рынке, а другой – позиции Киева, отметил он.
Украина истерично требует, чтобы с ней посоветовались. Она остается на той позиции, когда хвост крутит собакой, то есть параметры мирного соглашения будет определять не Евросоюз и НАТО, а Киев, уточнил эксперт.
Для Трампа это болезненно, потому что стоит ему провести публичные консультации с Зеленским, и весь план будет представлен как украинский. И здесь президент США не будет лидером. Как политик, этот момент он учитывает очень тонко, указал Суздальцев.
"Второй аспект – внутриамериканский. Трамп торопится, потому что на глазах оживает демократический лагерь, там идут дискуссии о том, как получился такой провал на выборах, как вернуться к власти", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 19:30
Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.
 
НовостиУкраинаЕСНАТОДональд ТрампКиевРоссияКит КеллогЕвросоюзпереговорысоглашениеВладимир ЗеленскийАндрей СуздальцевСВОСпецоперацияконфликт
 
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