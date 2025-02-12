Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. ВС РФ могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. Также пишет о том, что ВСУ начали строить фортификационные сооружения по линии Сумы-Конотоп-Батурин (это уже Черниговская область).
Давайте скажем честно: от границы Сумской области до Москвы всего 400 километров. Поэтому эту территорию нельзя оставлять за противником, она не должна быть враждебна России, отмечает эксперт.
Возможно, киевский режим возводит там какие-то укрепления. Построят или нет – другой вопрос. Давно известно, что на Украине "как не в себя" воруют на постройке фортификационных сооружений, указал ветеран.
"Конечно, по рекам всегда тяжело наступать. К тому же, Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. Если вокруг них понастроить укрепрайоны, обороняться [можно] долго", — подчеркнул Кутырь.
Одно дело – рассредоточить людей в поле. Другое – наступать по лесной дороге. Сложно прогнозировать, будет ли туда совершен прорыв, отметил он.
Теоретически войска могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. А север Сумской области всегда был медвежьим углом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.