Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы - 12.02.2025 Украина.ру
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Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы - 12.02.2025 Украина.ру
Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. ВС РФ могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T04:45
2025-02-12T04:45
новости
сумская область
россия
сумы
всу
харьковская область
укрепления
вс рф
наступление
сво
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Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. Также пишет о том, что ВСУ начали строить фортификационные сооружения по линии Сумы-Конотоп-Батурин (это уже Черниговская область).Давайте скажем честно: от границы Сумской области до Москвы всего 400 километров. Поэтому эту территорию нельзя оставлять за противником, она не должна быть враждебна России, отмечает эксперт.Возможно, киевский режим возводит там какие-то укрепления. Построят или нет – другой вопрос. Давно известно, что на Украине "как не в себя" воруют на постройке фортификационных сооружений, указал ветеран.Одно дело – рассредоточить людей в поле. Другое – наступать по лесной дороге. Сложно прогнозировать, будет ли туда совершен прорыв, отметил он.Теоретически войска могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. А север Сумской области всегда был медвежьим углом, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
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сумская область
россия
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новости, сумская область, россия, сумы, всу, харьковская область, укрепления, вс рф, наступление, сво, спецоперация, лес, степь, дороги
Новости, Сумская область, Россия, Сумы, ВСУ, Харьковская область, укрепления, ВС РФ, наступление, СВО, Спецоперация, Лес, степь, дороги

Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы

04:45 12.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. ВС РФ могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. Также пишет о том, что ВСУ начали строить фортификационные сооружения по линии Сумы-Конотоп-Батурин (это уже Черниговская область).
Давайте скажем честно: от границы Сумской области до Москвы всего 400 километров. Поэтому эту территорию нельзя оставлять за противником, она не должна быть враждебна России, отмечает эксперт.
Возможно, киевский режим возводит там какие-то укрепления. Построят или нет – другой вопрос. Давно известно, что на Украине "как не в себя" воруют на постройке фортификационных сооружений, указал ветеран.

"Конечно, по рекам всегда тяжело наступать. К тому же, Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. Если вокруг них понастроить укрепрайоны, обороняться [можно] долго", — подчеркнул Кутырь.

Одно дело – рассредоточить людей в поле. Другое – наступать по лесной дороге. Сложно прогнозировать, будет ли туда совершен прорыв, отметил он.
Теоретически войска могут взять Сумы только в том случае, если нанести удар в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там степная местность. А север Сумской области всегда был медвежьим углом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:53
Миллион ритуальных венковНа первый взгляд продолжающееся сопротивление Украины абсурдно. Запад своё от этого конфликта уже получил. Как использовал полученное и как ещё сможет использовать – отдельный вопрос.
 
НовостиСумская областьРоссияСумыВСУХарьковская областьукрепленияВС РФнаступлениеСВОСпецоперацияЛесстепьдороги
 
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