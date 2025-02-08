https://ukraina.ru/20250208/1060914902.html

Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине

Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине - 08.02.2025 Украина.ру

Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине

От Сумской области до Москвы всего 400 километров. Ее нельзя оставлять за противником. Чем бы ни закончились переговоры между Путиным и Трампом, эта территория не должна быть враждебна нам, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

интервью

сумская область

украина

курская область

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

иосиф сталин

дроны

техника

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ Курской области спустя месяц после провалившегося наступления на хутор Бердин ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от оккупированной территории в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, чтобы отсечь российскую группировку, которая зацепилась за окраины Суджи. Однако бойцы группировки "Север" вскрыли планы противника и за несколько часов сожгли его бронетехнику из fpv-дронов. Сами военнослужащие в социальных сетях делятся эмоциональными комментариями: "Такого леща они не получали давно".- Виктор Борисович, не хотелось бы говорить, что противник действовал топорно. Давайте сначала похвалим наших бойцов за этот успех.- Это стало возможным благодаря опыту, выучке и стальным нервам. Не каждом человеку, который видит, что на него идет бронетехника, ведущая огонь, хватает мужества вступить с ней в бой. Многие просто сдуваются. А наши воины просто молодцы.Чтобы понять, почему ВСУ пришлось идти на такой шаг, надо учесть все факторы.Первое. Мы подрезаем основание их выступа и нарушаем логистику. Противнику надо отодвинуть наши войска, чтобы восстановить снабжение своей группировки, которая стоит севернее Суджи.Второе. Киевскому режиму, зная позицию нового президента США, нужно было перед ним как-то выслужиться и показать, что они могут наступать.Третье. Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику.Для этой атаки ВСУ воспользовались плохой погодой, когда наши БПЛА не могли активно работать. Провели разведку. Подумали, что еще можно сделать и сделали. Как это у них получилось – другой вопрос. Да, технику мы пожгли, но десант-то высадился на многих участках. Нам теперь придется все эти леса зачищать.С одной стороны, такой шаг противника был ожидаем. С другой стороны, нельзя исключать попытки ударов в других местах.Говорят, что когда Сталин посмотрел один фильм про Великую Отечественную войну, ему не понравилось, что фашистов там изобразили идиотами: "Если они такие идиоты, почему с ними четыре года воевали". То же самое касается Украины. Противник умеет думать и действовать.Повторюсь, самое главное, что наши бойцы не дрогнули и выстояли.- По поводу отрезания логистики. Есть мнение, что это не удастся сделать до тех пор, пока мы не возьмем сами Сумы. Есть у нас какие-то промежуточные варианты действий?- Конечно. В Донбассе мы берем населенные пункты в клещи, осуществляем огневое воздействие на логистику, и враг отходит. Хотя мотивация у ВСУ под Курском и в Донбассе абсолютно другая. Да, в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно он эту территорию потеряет. А вот Курскую область он точно терять не хочет, потому что это предмет торга. Для него здесь на порядок выше ставки. Посмотрите на кадры сожженной вражеской техники. Там же целый "зверинец". Украина под Курск стратегические резервы бросает, чтобы этот козырь не потерять.- Я, честно говоря, не совсем понимаю, на что Зеленский рассчитывает обменять этот кусок территории в Курской области.- Ну а как понять логику человека, у которого затуманено сознание? К тому же, в Европе полно людей, которые внушают ему, что он великий. Вы же помните, какую глупость сказал британский министр про "киевских принцесс". Зеленский в это верит.- Про переговоры чуть позже поговорим. Вернемся к Курску. Получается, мы и дальше будем стараться нарезать оккупированную территорию и окружать ВСУ по частям?- Конечно. Эта тактика себя хорошо показала. Если мотоцикл едет, зачем его ремонтирует? Мы планомерно и методично выдавливаем врага. Несмотря на то, что Украина "поубивала" хуситов, северокорейцев и всех, кого мы привели в Курскую область (смеется).- Прямо сейчас мы сможем на плечах отступающего противника заскочить в Суджу?- Можем. Но это должен быть очень массированный удар. Если бы мы могли его нанести, мы бы уже нанесли. К сожалению, из-за новых технических возможностей разведки сконцентрировать такой ударный кулак нельзя. Все выявляется. Мы жжем колонны ВСУ, противник поражает наши колонны. Каких-то видов вооружений больше у нас, каких-то – у них. Это все шахматы. Надо просчитывать каждый свой ход.- Если дело только в возможностях разведки, почему же тогда кадры боев под Курском отличаются от боев в Донбассе? В Донбассе мы видим "типичную" СВО, когда два-три бойца штурмуют одинокий опорник в посадке, а под Курском мы видим танковые атаки и полноценные стрелковые бои.- Потому что Украина бросила под Курск очень много сил. А почему? Потому что киевский режим свято верит в то, что это их победа. Они же распространяли нарративы, что с "22 июня 1941 года ни одна армия не вторгалась на исконные российские территории". Хотя мы прекрасно знаем, что исконно российские территории находятся на территории современной Польши. Но они готовы ради веры в это сжечь свою технику и своих военнослужащих.- Тогда переходим к Сумской области. Военкор Александр Коц сообщает, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки. Выходит, мы не можем исключать попытку наступления ВСУ на Суземку и Севск?- Там есть несколько опасных для нас направлений.Во-первых, ВСУ могут атаковать Рыльск со стороны Глухова и Путивля.Во-вторых, они действительно могут пойти на Суземку.В-третьих, противник может нанести удар в район "Трех сестер" - пограничного пункта, где пересекаются границы России, Украины и Белоруссии.Они же держат войска в приграничье. Может быть, они только обозначают угрозу. А, может быть, действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что нас пронесет. Иначе будет, как в первые дни вторжения под Курск, когда кто-то сдался, а мы уже полгода не можем их оттуда выбить. Несмотря на то, что мы в целом побеждаем.- По этим резервам мы пытаемся наносить удары. Вам встречалась информация, чтобы какой-то из них был медийно резонансным?- Медийно значимых не встречал, потому что на Украине хорошо работает контрразведка. То, что попадает в телеграм-каналы, попадает туда дозировано. Но прилеты есть. Иногда прилетает очень существенно. Об этом можно судить по косвенным признакам.Например, недавно я наткнулся на новость что "проклятые русские разрушили школу". Да школах там уже три года никто не учится. Там проживает определенный контингент. Еще они иногда пишут, что русский снаряд якобы мимо пролетел и покажут какой-то горящий дом. Но как местный житель я прекрасно знаю, где этот дом находится и что снаряд прилетел куда надо.А самое главное – читать некрологи. Когда ты их читаешь, тебе сразу понятно, кому прилетело, куда прилетело и зачем прилетело.- Военкор Коц также пишет, что ВСУ начали строить фортификационные сооружения по линии Сумы-Конотоп-Батурин (это уже Черниговская область). Означает ли это, что противник в крайнем случае пожертвует нам значительный кусок территории, чтобы выстроить оборону по реке Сейм и другим естественным преградам?- Вернемся к теме переговоров. Давайте скажем честно. От Сумской области до Москвы всего 400 километров. Ее нельзя оставлять за противником. Эта территория не должна быть враждебна нам.Возможно, киевский режим возводит там какие-то укрепления. Построят или нет – другой вопрос. Мы же знаем, что на Украине как не в себя воруют на постройке фортификационных сооружений. Да что там укрепления. В Сумской области есть места, где дороги еще до СВО ни разу не ремонтировали. Ты едешь по ней, а там будто война прошла. А теперь Киев вдруг выделяет на их ремонт деньги. Понятно же, для чего это делается. Если туда попадет снаряд, никто не докажет, сколько материалов туда засыпали.Конечно, по рекам всегда тяжело наступать. К тому же, Сумская область – это не только реки, но леса и болота. Все упирается в дороги. Если вокруг них понастроить укрепрайоны, обороняться долго. Более того, мой любимый Ковпак партизанил в этих Спадщанских лесах. С ним даже вермахт ничего не мог сделать. Одно дело – рассредоточить людей в поле. Другое – наступать по лесной дороге.Не берусь прогнозировать, будет ли туда наш прорыв.Теоретически мы можем взять Сумы только в том случае, если ударим в стык Харьковской и Сумской областей, потому что там более степная местность. А север Сумской области всегда был медвежьим углом.- Ну и насчет переговоров. Вас тревожили вбросы Келлога насчет мирного плана: то он представит его на конференции в Мюнхене, то нет?- Меня вообще ничего не тревожит (смеется).Мы же понимаем, что это популистские заявления. Кто рассказывает о своих планах на переговоры? Представьте, мы с вами садимся за стол переговоров, а вы знаете, что я хочу и что стану делать, если вы откажетесь.Сейчас политика — это шоу, встать, нахмурить брови, показать, какой сильный и смелый. Но мы знаем, что ряд заявлений были уже забыты, как в отношении Панамы и Гренландии. Сейчас Трамп собирается строить Ривьеру в Секторе Газа, завтра скажет, что Ким Чен Ын его лучший друг.Настоящие контрольные точки — это Мюнхенская встреча, какие-то события в апреле судя по слитому в сеть "мирному плану" Трампа, согласно которому война закончится к 20 апреля, и с нашей стороны – празднование 80-летия Великой Победы. И для другой стороны это значимая дата, хотя и на день раньше – 8 мая.Здесь подгадывать под даты не стоит, но реперные точки есть. По тому, кто приедет на День Победы к нам, будет видно, как идет процесс переговоров. Переговоры это не только, когда два лидера межу собой созваниваются. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы.Но первым этапом будет Мюнхенская конференция.- А до этого будем воевать с прежней интенсивностью?- Да. Даже если скажут, что перемирие будет объявлено через два-три месяца, думаете, сложат оружие? Советую людям почитать "На западном фронте без перемен". Там все четко описано, что происходило на фронте, когда все уже договорились.Все должно закончиться полной капитуляцией. Вспомните, 2 мая капитулировал гарнизон Берлина, а потом нам пришлось освобождать Прагу. Это долгий процесс, который нельзя остановить щелчком рубильника.- Боитесь заморозки по всей линии боевого соприкосновения?- Для нас это худший вариант - оставлять недобитого врага, который надеется на реванш. Они нам его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но силы они накапливать будут. Нужна безоговорочная капитуляция, вторая "Ялта", чтобы мир был поделен на зоны влияния. В противном случае враг на наших границах продолжит существовать.Также по теме - в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20250207/1060874016.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сумская область, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, иосиф сталин, дроны, техника, сумы, суджа, конотоп, переговоры, дипломатия, сво