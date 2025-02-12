https://ukraina.ru/20250212/1060985835.html

Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру

Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру - 12.02.2025 Украина.ру

Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру

ВСУ для чего-то держат войска в приграничье Сумской области. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-12T05:30

2025-02-12T05:30

2025-02-12T05:30

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сумская область

украина

александр коц

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логистика

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Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. По мнению ветерана, в этом районе есть несколько опасных направлений.ВСУ для чего-то же держат войска в приграничье. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет", указал эксперт.Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он."Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060967255.html

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новости, сумская область, украина, александр коц, россия, наступление, вс рф, суджа, курская область, логистика, снабжение, всу, сво, спецоперация