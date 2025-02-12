Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ для чего-то держат войска в приграничье Сумской области. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. По мнению ветерана, в этом районе есть несколько опасных направлений.
"Во-первых, ВСУ могут атаковать Рыльск со стороны Глухова и Путивля. Во-вторых, они действительно могут пойти на Суземку. В-третьих, противник может нанести удар в район "Трех сестер" — пограничного пункта, где пересекаются границы России, Украины и Белоруссии", — подчеркнул Кутырь.
ВСУ для чего-то же держат войска в приграничье. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет", указал эксперт.
Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он.
"Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.