Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру - 12.02.2025 Украина.ру
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Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру - 12.02.2025 Украина.ру
Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
ВСУ для чего-то держат войска в приграничье Сумской области. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T05:30
2025-02-12T05:30
новости
сумская область
украина
александр коц
россия
наступление
вс рф
суджа
курская область
логистика
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Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. По мнению ветерана, в этом районе есть несколько опасных направлений.ВСУ для чего-то же держат войска в приграничье. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет", указал эксперт.Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он."Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, украина, александр коц, россия, наступление, вс рф, суджа, курская область, логистика, снабжение, всу, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Украина, Александр Коц, Россия, наступление, ВС РФ, Суджа, Курская область, логистика, снабжение, ВСУ, СВО, Спецоперация

Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру

05:30 12.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ для чего-то держат войска в приграничье Сумской области. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что противник перебрасывает технику и личный состав в район Глухова и Шостки Сумской области. По мнению ветерана, в этом районе есть несколько опасных направлений.
"Во-первых, ВСУ могут атаковать Рыльск со стороны Глухова и Путивля. Во-вторых, они действительно могут пойти на Суземку. В-третьих, противник может нанести удар в район "Трех сестер" — пограничного пункта, где пересекаются границы России, Украины и Белоруссии", — подчеркнул Кутырь.
ВСУ для чего-то же держат войска в приграничье. Может быть, они только обозначают угрозу или действительно готовят новую авантюру. Самое главное – не надо надеяться, что "нас пронесет", указал эксперт.
Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он.
"Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
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