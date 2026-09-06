https://ukraina.ru/20260906/1083018936.html

Александр Носович: Россия не защитит Калининград от НАТО, если не будет готова применить ядерное оружие

Александр Носович: Россия не защитит Калининград от НАТО, если не будет готова применить ядерное оружие - 06.09.2026 Украина.ру

Александр Носович: Россия не защитит Калининград от НАТО, если не будет готова применить ядерное оружие

Захватить Калининградскую область можно за несколько часов. Она очень маленькая и окружена со всех сторон странами НАТО. И если польские НАТО за пару часов доедут до Калининграда, то еще через несколько часов будет ядерный прилет по Варшаве. Надо не стесняться об этом говорить

2026-09-06T07:00

2026-09-06T07:00

2026-09-06T07:00

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калининград

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда, член Совета по внешней и оборонной политике Александр НосовичРанее замминистра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, но без размещения ядерного оружия на территории страны. Хотя до этого на протяжении нескольких лет Польша была заинтересована в том, чтобы разместить у себя американское ядерное оружие. - Александр, почему Польша вдруг резко поменяла свое мировоззрение? - Польша действительно много лет лоббировала через свои структуры, чтобы США перебросили к ней свое ядерное оружие, которое сейчас базируется в Германии. В Варшаве считали, что это усилит их позиции как в Евросоюзе, так и в Восточной Европе. При этом польские политики доказывали собственным избирателям, что это усилит обороноспособность страны и поможет ей "защититься от российской угрозы". Россия же неодконратно заявляла, что ядерные объекты на территории Польши, какой бы стране они не принадлежали, станут нашей законной целью в случае прямого конфликта между Россией и НАТО. В Польше на это никак не реагировали, так как не верили в прямой конфликт между Россией и НАТО. А сейчас у них нет стопроцентной уверенности, что этого конфликта не будет и что Польша не будет в него втянута. На самом деле сейчас все восточноевропейские страны понимают, что в случае эскалации между Россией и Западом следующим полем боя станут они, когда украинские ресурсы исчерпаются. Это касается Прибалтики, Польши и Румынии. Стран, которые непосредственно граничат с Россией или находятся к ней слишком близко. И они хотят с этой темы соскочить, потому что она уже затрагивает их напрямую. Достаточно вспомнить истории с падением беспилотников на территории Румынии и залетами ракет на территорию Польши. - Отношения между Польшей и Украиной испортились именно по этой причине? - Тут дело немного в другом. Польша по-прежнему заинтересована в подрыве позиций России за счет киевского режима, но за все эти годы СВО так и не сложилось стратегического союза Польши и Украины. Хотя осенью 2022 года говорили чуть ли не об унии. Причина тут в следующем. Украинские элиты просто не воспринимают всерьез мысль о том, что внешнее управление над ними могут взять на себя поляки, а не американцы, британцы или немцы. А это бесит польские элиты, которые считают себя старшим братом и проводником европейской интеграции для Украины. К тому же, Украина слишком важна для США, чтобы делегировать Польше внешнее управление над ней. Американцы ни при Байдене, ни при Трампе на такое не согласятся. То же самое касается немцев. Польша всегда вкладывала много сил в Украину, но всегда оставалась ни с чем. Ее затраты никогда не окупались. - Тем временем продолжается тема с пиратством в отношении наших танкеров. Кая Калас отчиталась о том, что Евросоюз взял на абордаж очередное судно. Нужно ли нам отвечать зеркально, как об этом говорил президент? - А никак иначе мы действовать не можем. Если мы зеркально отвечать не будем, и все это окажется последним китайским предупреждением, наше ядерное сдерживание перестанет работать. И если Европа через несколько лет окончательно милитаризируется и вплотную подойдет к обсуждению прямого конфликта с Россией, то сам факт наличия у нас ядерного оружия ее не остановит. "Россия делает страшные заявления, но все это остается только словами". Цена для нашей безопасности будет именно такая. - А вы не думаете, что противник рассматривал сценарий зеркального ответа и готов к таким жертвам? - Конечно, это провокация. Не зря они выпустили на арену Каю Калас. Они прекрасно знают, как в России к ней относятся. Более того, мы не знаем, кому это судно на самом деле принадлежит. Я и не говорю, что надо сразу же начинать войну на море. Отвечать надо по-умному. Надо придумать формулу, когда нам выгодно будет отвечать в нужное время и в нужном месте. Но ответить все равно придется. - И, конечно же, поговорим о ситуации вокруг Калининградской области. Что России надо делать уже сейчас, чтобы купировать все потенциальные угрозы для нашего региона? - Тревожный геополитический фон вокруг Калининграда - это региональная рутина. Это началось еще с 1990х годов, когда Литва вступила в Евросоюз, и у нас начались проблемы с попаданием на территорию Большой России. А сейчас Запад регулярно поднимает тему Калининграда, чтобы дополнительно усилить эту тревожность и для населения, и для Москвы. В качестве примера могу привести недавнюю инициативу МИД Литвы, чтобы ограничить сухопутный транзит через их территорию шестью часами вместо 24 часов, как сейчас. За шесть часов пересечь территорию Литвы на машине все равно проблематично, хоть она и маленькая. И если это решение будет принято, то это еще один шаг к блокаде. То, что Запад делает на море, тоже относится именно к Калининградской области. И если все эти "благородные пираты" будут оставаться безнаказанными, европейцы начнут системно захватывать суда, которые везут грузы в Калининградскую область. Потому что в условиях бесконечных ограничений Литвы в плане железнодорожных и автомобильных перевозок основной грузовой транзит осуществляется по морю, а пассажирский - самолетами. Повторюсь, безнаказанность этого пиратства приведет к тому, что суда, которые следуют в Калининград, регулярно будут "браться на абордаж" для проверки соблюдения европейских санкций. - Как же с этим бороться? - Только военными мерами. Такой мерой этим летом стало размещение пулеметов на одном из судов, которое шло в Калининград. Это четкий сигнал, что ни с какими санкционными пакетами мы сверяться не станем. А за попытку заблокировать доступ в эксклавный регион мы будем просто открывать огонь. Как показывают события 2022 года, когда Литва фактически перекрыла транзит по железной дороге, такие меры работают. Переводить разговор в военно-политическую плоскость европейцы пока боятся. И пока что мы можем этим пользоваться. - Подытожим все то, о чем мы говорили. Вы в недавнем выступлении произнесли жесткую фразу: "Без реальной готовности России применить ядерное оружие у нее не будет Калининграда". А лучший способ показать, что мы готовы его применять - это зеркальный ответ на пираство Запада. - Именно так. Без ядерного оружия Калининградскую область оборонять невозможно. Посмотрите на карту. Это крошечный клочок земли. Я в свое время проезжал от Балтийского моря до восточных границ с Литвой за три часа с одной остановкой. При этом она со всех сторон окружена странами НАТО. Море для нее - это тоже не нейтральная граница. Тут уже можно ставить вопрос о том, правильно ли ее называть полуэксклавом, как до этого ее называли географы. При этом в плане физической географии регион полностью равнинный и низинный. Он со всех сторон окружен странами НАТО и со всех сторон простреливается. То есть как страны Прибалтики оборонять невозможно, так и Калининград невозможно оборонять в отрыве от России. В этом отношении Калининградская область вызывает у Польши и Прибалтики представление, что это легкая добыча и способ самоутвердиться за российский счет. Это очень важно для таких маленьких или комплексующих стран. Более того, тут можно вспомнить вторжение в Курскую область, в котором не было никакого смысла. У Зеленского много раз спрашивали: "Зачем тебе нужна была эта Суджа, если это только ухудшило положение ВСУ на фронте"? И каждый раз он отвечал как в меме: "Во-первых, это красиво. Мы оккупировали часть российской территории". Такая же логика применима и для других наших соседей, которые комплексуют по поводу того, что они маленькие слабые. Встории эстонской государственности был период, когда она сразу после Революции оккупировала два-три райцентра в Псковской области. У нас про это никто не знает, но там это преподносится так "мы тоже побеждали Россию". Повторюсь, по сравнению со всей остальной Россией страны Прибалтики - это военно-стратегическое ничто. Но и Калининград по сравнению с соседними странами НАТО - это военно-стратегическое ничто. Поэтому Москве надо регулярно предупреждать, что Калининградскую область невозможно рассматривать в отрыве от остальной России со всей ее военно-политической мощью. Кстати, специально для этих стран были внесены поправки в ядерную доктрину России несколько лет назад. Там специально для них есть пункт, который я нызываю "пунктом имени Калининградской области". В нем сказано следующее: "Россия может применить ядерное оружие в случае попытки отрезать части ее территорий, заблокировав их по морю или по суше". Захватить Калининградскую область можно за несколько часов. Она очень маленькая и окружена со всех сторон странами НАТО. И если польские НАТО за пару часов доедут до Калининграда, то еще через несколько часов будет ядерный прилет по Варшаве. Надо не стесняться об этом говорить. Полякам надо иметь это в виду при планировании своих действий. Литовцам и эстонцам тоже.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20260817/1082566990.html

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Александр Порунов

интервью, россия, польша, калининград, александр носович, нато, ес, европа, прибалтика, германия, литва, эстония, балтийское море, пираты, ядерное оружие, украина