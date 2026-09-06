https://ukraina.ru/20260906/iz-deputatskogo-kresla-v-spetsnaz-komandir-saperov-zarya--o-strakhe-dronakh-i-mechtakh-1083034546.html

Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах

Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах - 06.09.2026 Украина.ру

Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах

О боевых задачах, противнике, страхах, преодолении трудностей, а также о мечтах, планах на будущее, наградах и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир группы минирования 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", лейтенант с позывным "Заря"

2026-09-06T09:31

2026-09-06T09:31

2026-09-06T09:31

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- Расскажите, пожалуйста, о себе. Давно ли воюете? Как попали на СВО?- Родом я из города Москвы. Юрист по образованию, а также у меня за плечами магистратура по специальности "государственное и муниципальное управление". Прежде чем уйти служить, трудился руководителем учреждения культуры пять лет. Являюсь действующим депутатом муниципального округа города Москвы, член партии "Единая Россия". А в 2023 году решил пойти служить сюда, в Донбасс. Попал в спецподразделение. Начинал рядовым. Был радиоминером-разведчиком. В какой-то момент командование стало замечать, за что им спасибо. Сделали командиром отделения, а после назначили командиром группы.- Зачем депутату уезжать на войну?- Ну… участие я решил принять еще в 2022 году, но у меня там как раз были выборы. Были определенные обязательства, но уже тогда я решил, что пойду в любом случае, поскольку это… у каждого свое мнение, конечно, но я уверен, что мужчина обязан защищать интересы своей страны, свою семью защищать. А в данный момент есть проблема. Как не пойти? Закрыл все насущные вопросы, собрался и пошел.- Какие задачи выполняете в зоне проведения спецоперации?- По специальности мы инженеры, а инженер, как известно, ошибается всего раз: когда выбирает специальность. В основном сейчас работаем с различными боеприпасами. Упор все больше идет на FPV-дроны, БПЛА самолетного типа. Готовим боеприпасы. Бывали случаи, когда нужно было выходить для проведения разминирования, расчищать тропы для союзных подразделений от мин противника. Работа у нас опасная, зато коллектив дружный. Никто ничего не боится, все доверяют друг другу. Я доверяю свою жизнь бойцам, а они доверяют свои жизни мне. И это очень много значит, поверьте. Главное – мы друг в друге уверены, а потому никто ни в ком не сомневается, когда выходим работать. Когда все заряжены, работать становится проще.- Какие истории вы наверняка унесете с собой на гражданку?- Да случаев много. Тут вся служба – это одно сплошное яркое мероприятие. В крайний раз двигались на выполнение задачи на двух автомобилях. Практически уже в районе точки высадки нас атаковали БПЛА самолетного типа. Троих ранило. Поскольку двигаться вперед мы уже не могли, пришлось откатиться. Ребят вернули, оказали всю необходимую помощь. А нам с еще одним товарищем пришлось вдвоем доставлять необходимое оборудование, выполнять поставленную задачу. Но справились.- Чего стоит бояться на войне?- Бояться на войне следует самого страха. Ничего страшнее просто не существует. Если ты испугался, значит, ты уже потерян. Ты уже не контролируешь себя, не отвечаешь за свои действия. Страх здесь равен смерти.- Саперы противоборствующих сторон всегда стараются переиграть друг друга, играют в "кошки-мышки", так сказать. Что вы можете сказать о противнике?- Противника недооценивать глупо. Как и мы, он постоянно развивается. Но мы, честно говоря, развиваемся быстрее, поскольку личный состав мотивированный. У нас ведь люди сами принимают решение – идти воевать, а у них… сами же видите, как ребят силой заставляют служить. А это не может не играть негативную роль. Публика там куда менее мотивированная.Чего-то радикально нового я по теме сказать не могу. Вот сейчас началась война дронов. Это очень серьезный военный инструмент. Сейчас, мне кажется, при помощи десяти расчетов БПЛА можно остановить любое наступление и с помощью тех же десяти расчетов можно осуществить наступление так, что никто даже носа показать не решится. Технологии развиваются быстро, а для нас это и хорошо, и плохо.- Давно уже воюете. Не устали?- Да мне тут как-то всего хватает. Я человек непривередливый. Скажут, что десять лет в этой яме для выполнения боевой задачи нужно просидеть, значит, буду сидеть.- Почему так?- Жизнь. Начиная с подросткового возраста и лет, наверное, до 24-х, благодаря определенным прожитым моментам, сейчас мне просто здесь находиться. Были определенные трудности. У меня мозг так сформировался, что в непростых ситуациях ощущаю себя комфортно. Чем больше адреналина, тем лучше я ориентируюсь. Это помогает в работе. Поэтому, наверное, меня и назначили командиром группы. Можно сказать, что прошлое сделало меня тем, кто я есть. И слава богу, что так.- Какие цели ставите перед собой на "после войны"?- Хочется сделать что-то важное. Это, наверное, какая-то общественная работа. Можно заниматься с молодежью, воспитывать ее. Сейчас ведь мы здесь, а для них это как новые страницы в учебнике истории. Мы вернемся, и молодежь перестанет тянуться за какими-то "говорящими головами". Молодежь потянется к настоящим мужчинам, которые готовы пойти вперед и совершить поступок. Я смотрю на подростков и вижу, что интерес у них есть. Им явно не хватает адреналина. Хочется направить это в какое-то здравое русло.Либо же по линии Министерства обороны продолжить работу в части беспилотных систем. Но каких-то конкретных планов, как вы уже догадались, не строил. Даст бог дожить до этого времени, а там уж сориентируемся. Я, к примеру, в 2021 году и представить не мог, что здесь окажусь. Жизнь – это непредсказуемая штука. Сколько ни строй планы, а получится так, как получится. Но эти два направления мне интересны. А так… разве что в космос полететь. Это, по-моему, единственное, чего я еще не сделал. В остальном Бог мне все дал, все у меня хорошо. Нет даже какой-то мечты. Вот в космос бы слетать, чтобы закрыть по жизни уже все-все свои гештальты (смеется).- Чего тут по-настоящему не хватает? Что прежде всего сделаете, когда вернетесь домой?- Первым делом я бы, наверное, месяцок просто отоспался. Чтобы ни ранних подъемов, ничего. Хотя, когда в отпуск хожу, вроде и хочется выспаться, а все равно в пять утра, в четыре, в шесть уже вскакиваешь. Ладно, не месяцок. Это уж слишком. Но хотя бы недельку отоспался точно. И занялся бы спортом.- Был ли у вас какой-то военный опыт за плечами, когда принимали решение об участии в СВО?- Служил срочку в Воздушно-десантных войсках. Тоже сам пошел. В 17 лет принял решение, а уже через год уехал служить.- Вы из поколения молодых офицеров эпохи СВО. Какой путь вы прошли?- Ну вот я был радиоминером-разведчиком в группе минирования. Через год стал командиром отделения. А спустя десять месяцев у нас командир поменялся. Он увидел во мне потенциал, поставил определенные задачи, и я их выполнил. И он подал меня уже на командира группы. Я получил свое первое офицерское звание, чем очень горжусь. Это, наверное, самая большая награда.Знаете, сейчас многие понятия немножечко стерлись. Что такое награда? Что такое хорошо? Что такое плохо? Что такое честь? Я раньше и представить не мог, что стану российским офицером и буду служить в батальоне спецназа. Это честь и это главная награда. Чего еще пожелать? Только чтоб все близкие здоровы были.А из наград у меня медаль Жукова, медаль Суворова, ведомственная "За боевые отличия". И еще есть награда от главы ДНР – "За заслуги перед Республикой" третьей степени. Ну и медаль "Участник СВО". Эта – самая главная.

https://ukraina.ru/20260904/rossiyskaya-armiya-lomaet-oboronu-vsu-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1083018215.html

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Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, москва, донбасс, донецкая народная республика, сво