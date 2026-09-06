https://ukraina.ru/20260906/zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-zelenskaya-kormit-detey-morkovkoy-ttsk-torguyut-svobodoy-1083029069.html

Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой

Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой - 06.09.2026 Украина.ру

Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой

Идея бесплатного питания школьников с 1 по 11 классы, предложенная супругой Владимира Зеленского, воплощается с проблемами, которые уже вышли на уровень премьер-министра Украины. В двух областях раскрыли схему торговли должностями

2026-09-06T05:35

2026-09-06T05:35

2026-09-06T05:35

эксклюзив

украина

черновцы

черновицкая область

владимир зеленский

клопотенко

артем осипенко

тцк

сбу

верховная рада

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Морковки для школьников из ЧерновцовНа минувшей неделе в Черновцах разразился скандал, связанный с качеством питания школьников. Скандал уже привычно инициировал военный, на него отреагировали губернатор и премьер, что не удивительно, ведь бесплатное горячее питание школьников – идея "первой леди" Елены Зеленской и её гуру, Евгения Клопотенко.Фото завтрака в лицее №9 города Черновцы, где на пластиковой тарелке лежали целая сырая морковка, ломоть хлеба и кусок творожной запеканки, вечером 2 сентября обнародовал военный Виталий Олейник."Коллеги, друзья, знакомые из других регионов, в ваших школах детям старших классов также подобные бесплатные обеды приготовили от первой леди?" – написал он под снимком.На следующий день на сообщение отреагировал начальник Черновицкой областной военной администрации (ОВА), генерал полиции Руслан Осипенко. Он отметил, что пренебрежение качеством питания недопустимо, поэтому инициировал проверку этого случая и внеплановые мониторинговые визиты в другие учебные заведения Буковины. А департамент образования и науки Черновицкой ОВА начал анонимный опрос об организации школьного питания.После огласки ситуации сам премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что поручил проверить качество организации питания для школьников. Контроль будут осуществлять Госпродпотребслужба, Министерства образования и науки, экономики и аграрной политики.В свою очередь, в управлении образования Черновицкого городского совета сообщили, что впервые организуют бесплатное питание для такого количества детей, поэтому "на старте возникли ошибки"."Бесплатное питание для всех детей в школах – это очень непростая в воплощении инициатива. Вчера в школах питались более 26 тысяч детей, вместо привычных 8-10 тысяч в день, которые были в прошлом году. Нагрузка на школьные кухни и работников колоссальная", – добавили там.Чиновники заявили, что уже связались с подрядчиком, обеспечивающим школьные обеды для лицея №9. Кроме того, пообщались и с администрацией учебного заведения.При этом в фирме, которая обеспечивает питание школьников во многих средних учебных заведениях Черновцов, с претензиями согласились лишь частично."Должен был быть салат из моркови, вышло, что не успели порезать. Это первый день, новые люди, новая локация, новый опыт – где-то не сработало. В то же время, меню мы выдали согласно нормам", – заявил представитель подрядчика Василий Пацарнюк.Стоит напомнить, что идея с 1 сентября 2026 года ввести бесплатное питание всех школьников с 1 по 11 класс (а не только младших классов, как было раньше) принадлежит именно Зеленской.Причём именно в Черновицкую область Зеленская со свитой приезжала в конце июля этого года, чтобы продемонстрировать готовность системы среднего образования к реализации её идеи. Супруга Зеленского тогда посетила Кулинарный хаб в Черновцах, где учатся и повышают квалификацию работники пищеблоков школьных столовых области, а также лицей в селе Горишние Шеровцы, где прошёл фестиваль здорового питания школьников.Поэтому сырая морковка и сливы вместо привычных для детей блюд – это реализация курса на здоровое питание, спущенного из Киева, а не самодеятельность черновицких подрядчиков. При этом ещё до начала учебного года некоторые депутаты Верховной Рады от Западной Украины предупреждали, что замысел Зеленской может провалиться, поскольку школьники средних и старших классов часто капризничают за столом, и очень многие продукты из школьных столовых окажутся на свалке.Это фактически подтвердила журналистам директор черновицкой гимназии №11 Любовь Солтысик."Конечно, были замечания по поводу того, что, например, была каша из булгура. Они булгур не едят. Сегодня гречка – её дети едят. Запеканку вчера съели почти все", – рассказала она 3 сентября.Однако после выхода скандала на самый высокий уровень власти Черновицкой области вынуждены искать виновных – и понятно, что это не будут Зеленская и Клопотенко. Учитывая традиционно натянутые отношения губернатора-варяга (Осипенко родом из Донбасса) с мэром областного центра Романом Кличуком, именно последнего могут сделать крайним в ситуации с питанием школьников в городе – которое на самом деле гораздо лучше, чем в сельских школах области.Местные СМИ акцентируют внимание на том, что на организацию бесплатного питания школьников Черновцы получили из государственного бюджета 77,7 миллиона гривен, а из городского бюджета на это выделено только 22 миллиона гривен. В то же время для всей Черновицкой области целевая дотация составляет 272 миллиона гривен, и сводной информации о расходах общин на питание школьников пока нет.При этом в Тернополе на программе "первой леди" городские власти решили ещё и заработать. Чтобы школьники старших классов смогли получить бесплатное питание, их родители должны сначала оформить специальную электронную карту стоимостью 100 гривен. Бесплатно их оформляют только детям из льготных категорий населения, однако главная проблема – изготовление карты длится 25 дней. Многие родители не успели получить карту до 1 сентября, поэтому не имеющие её школьники питаются в последнюю очередь.ТЦК в регионе активно "продают" тыловые должностиОтветственные сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – Ред.), давно наладившие бизнес на выходе бусифицированных мужчин на свободу, предоставлении отсрочек от мобилизации, снятии с розыска и т.п., в последнее время открыли новую "нишу" – торговлю местами в тыловых подразделениях, в том числе и в самих ТЦК. Такой вывод можно сделать из сообщений правоохранителей в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.В частности, в Прикарпатье задержали 41-летнего чиновника ТЦК, который, по данным следствия, требовал у жены мобилизованного $6500 за то, чтобы её муж проходил службу в роте охраны ТЦК. Об этом 3 сентября сообщили в полиции Ивано-Франковской области и в областном управлении СБУ.Полицейские и оперативники СБУ установили, что 41-летний старший лейтенант, начальник группы по рассмотрению и сопровождению административных правонарушений Снятинского районного ТЦК, предложил жене мобилизованного мужчины "решить вопрос" о его последующей службе.Речь шла о военнообязанном жителе Городенки, которого еще 31 июля сотрудники полиции доставили в ТЦК во время охоты на мужчин (официально – "мер по уведомлению"). Законных оснований для отсрочки от мобилизации у мужчины не было. Об этом знал и старший лейтенант. Чиновник ТЦК позвонил по телефону жене бусифицированного и предложил оставить её мужа проходить службу в роте охраны ТЦК. Но за такое "содействие" он запросил сумму в $6500.В дальнейшем задокументировали четыре эпизода передачи денег. В конце июля в селе Стецево Коломыйского района фигурант получил первые $1500. Встреча состоялась недалеко от местного магазина в автомобиле, которым пользовался сотрудник ТЦК. В августе в Снятине состоялось еще три передачи по $1000 каждая. Сразу после последней полицейские задержали старшего лейтенанта.В общей сложности фигурант получил 4500 долларов США из оговоренных $6500. При задержании правоохранители изъяли средства, полученные как часть неправомерной выгоды, мобильный телефон и другие вещественные доказательства. В ходе обыска в помещении ТЦК следователи также изъяли документы, имеющие значение для уголовного производства.В тот же день, 3 сентября, Управление СБУ в Хмельницкой области сообщило о разоблачении работника районного ТЦК, организовавшего схему незаконного трудоустройства военнообязанных на тыловые должности. За взятку он обещал одному из мобилизованных оставить того в тылу.По данным следствия, 48-летний сотрудник ТЦК за деньги обещал повлиять на должностных лиц и членов медицинской комиссии, чтобы военнообязанного признали пригодным к службе в воинской части, не принимающей непосредственного участия в боевых действиях. За такую услугу он потребовал $7000. Правоохранители задержали военнослужащего после получения всей суммы.В обоих случаях сотрудникам ТЦК объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за использование служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд отстранил их от занимаемых должностей и избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога, сумма которого не названа. Обоим грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.Ивано-Франковский и Хмельницкий областной ТЦК синхронно обнародовали заявления о том, что их руководство "категорически осуждает любые проявления коррупции и злоупотребления служебным положением"."Областной ТЦК полностью открыт в этой ситуации, способствует проведению следствия и оказывает правоохранительным органам всю необходимую помощь, информацию и документы в пределах своих полномочий. Ни одно звание или должность не дают права нарушать закон. Дискредитирующие военную службу своими противоправными действиями должны понести ответственность в установленном законом порядке", – пафосно сказано в заявлениях.Местные комментаторы обращают внимание на "согласованную ценовую политику" сотрудников ТЦК в двух областях – разница в сумме взятки за службу в тылу составляла всего $500. При этом, по информации омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца, коррупционные расценки составляют $10 000 за выход из буса людоловов и $15 000–$20 000 за выход уже из помещения ТЦК. Конечно, такие деньги далеко не у всех бусифицированных мужчин, поэтому для них появилось "бюджетное предложение" – служба в тыловых подразделениях ВСУ.

https://ukraina.ru/20260901/voyna-za-chernovtsy-protiv-avstro-vengrii-110-let-so-vstupleniya-rumynii-v-pervuyu-mirovuyu-voynu-1082921179.html

https://ukraina.ru/20260904/lvovskie-sotrudniki-ttsk-popytalis-zadavit-devushku-snimavshuyu-ikh-oblavu-1083001431.html

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эксклюзив, украина, черновцы, черновицкая область, владимир зеленский, клопотенко, артем осипенко, тцк, сбу, верховная рада, западная украина