https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html

Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову

Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову - 07.02.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову

У ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.

2025-02-07T12:30

2025-02-07T12:30

2025-02-07T12:30

интервью

курская область

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

генштаб

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.- Сергей, месяц назад ВСУ попытались наступать в сторону хутора Бердин на северном фасе плацдарма. В этот раз избрали южное направление. Чем руководствуется командование противника, выбирая направление для удара?- На южном фасе у них возникла угроза отсечения своей группировки от основных коммуникаций. Поэтому они пошли в контратаку, чтобы избежать негативных последствий для себя. Но в целом я разочарован украинским командованием, потому что их тактические приемы шаблонные.Во-первых, за день до этого по скоплениям их войск наносились ракетно-бомбовые удары. Во-вторых, ВСУ предприняли шаблонные действия с атаками бронегрупп, с попытками высадить десант и закрепиться. В результате понесли потери в бронетехнике, не достигая не то что оперативных, а и тактических успехов.- Накануне Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. На следующий день ВСУ попытались атаковать в Курской области. Есть ли связь между двумя событиями?- Британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. Хотя вот лично мне кажется, что у них это не получится по причине ограниченности их ресурсов. Это уже не могучая Британская империя. Это один из булавочных уколов в адрес России.Он произошел на фоне того, что Азербайджан передал символическую сумму Украине в качестве гумпомощи и послал электрооборудование для преодоления энергетического кризиса. Мы уже видим сложившийся британско-турецко-азербайджанский альянс. Британцы показывают, что что бы там Трамп не говорил, они держат Украину под контролем.- Вы упрекаете командование ВСУ в шаблонности действий. А разве есть у них выбор? Они вынуждены выступать по дорогам или вдоль дорог, где неизбежно попадают под удары нашей артиллерии и дронов?- Выбор есть. Это тактика просачивания. Для приграничных сражений это один из вариантов ведения боевых действий. И он довольно-таки опасный на самом деле. То есть это просачивание малыми группами с разных направлений и нанесение диверсионных ударов. Это может иметь очень большой медийно-провокационный эффект. Прикрыть границу от таких групп по три-четыре человека с портативным противоминным обеспечением сложно. Британцы — это люди долгоиграющие и коварные. Не стоило бы их недооценивать. Они малыми средствами умеют добиваться достаточно многого.- Накануне Минобороны сообщило об освобождении Новомлынска в Харьковской области. Позволит ли этот плацдарм на берегу реки Оскол действовать в направлении тыла тех украинских сил, которые обороняют Волчанск?- С оперативно-тактической точки зрения это создает угрозу и Волчанску, и вообще Харьковскому направлению в целом. Все зависит от количества сил и средств и планируемого масштаба операций.И если этот эпизод имеет значение, то трепыхания ВСУ в Курской области совершенно бессмысленны.- На карте мы видим большой район от Великого Бурлука в Харьковской области и города Валуек в Белгородской между Волчанском и Купянском. Почему ни украинская сторона, ни наша не проводят здесь наступательных действий?- Нет сил и средств для наступления в этом направлении. То есть стороны связали себя боями на значимых для них направлениях. Волчанск — это подступы к Харькову. Сдергивать оттуда войска и двигать оттуда на Валуйки по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона.Валуйки раньше были границей Московского государства и Великой Степи. Там происходил обмен посольствами. За Валуйками начиналось Дикое Поле.- То есть и Донбасс, и Курская область оттягивают резервы у обеих сторон?- Донбасс — это огромная сплошная агломерация. Такая плотность застройки уникальна для европейской части даже для Советского Союза. И 60-70-тысячная группировка, которая действует в Курской области, по масштабам СВО это огромные силы, которые засосала курская воронка.- Почему вы считаете, что нынешние бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области?- У ВСУ не хватит сил на прорыв. Надо отметить, что в августе они смогли прорваться, так как не встречали сопротивления. Если бы они с самого начала при прорыве теряли бы бронетехнику так, как сейчас теряют, то никуда бы не продвинулись. А сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов.Я бы провел аналогию со Средней Азией, все это напоминает налет басмаческой банды. То есть налетели, что-то захватили, но в результате их все равно перебили, выкинули за линию госграницы.- Но и с нашей стороны в Курской области тоже нет каких-то глубоких прорывов.- Наш Генштаб избрал другую глобальную тактику. Это медленное отгрызание кусков территории. Работают дроны, артиллерия, потом понемногу действует пехота.Честно говоря, аналогов в военной истории таким боевым действиям я не встречал, когда каждый день идет медленное выдавливание противника. Это и медийно очень давит на противоположную сторону, когда каждый приходят сообщения о том, что заняли три дома в какой-то деревеньке.Причем противник контратакует с применением бронетехники не только в Курской области, но и в Часов Яре, а исход один и тот же. Их вытягивают на себя, и горит техника, гибнут люди.Идет война с применением малых тактических групп. Такой способ ведения боя в нашей армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых троек. Один поддерживает двоих, двое поддерживают одного, и так они движутся. Тактика захвата зданий так и строилась и использовалась в спецназе.Тактику спецназа сейчас перенесли на обычные мотострелковые войска. То, что происходит сейчас, это не действия по уставам сухопутных войск звена взвод-рота-батальон. Типичная ситуация: группа в два-три человека подбегает и забрасывает в укрытие противника связку противотанковых мин, а затем двигаются дальше.Отчасти это еще опыт Великой Отечественной войны, когда в городских боях использовали штурмовые группы на основе саперных подразделений. Но то, что сейчас это масштабировано на целый фронт, уникальное явление.На месте европейцев я бы присмотрелся, это то, что их может ждать, то есть война на плотно застроенной территории.- Но и темпы наступления таких малых групп невысоки.- Оперативная задача быстро решить ситуацию не стоит. На то она и не война, а специальная военная операция. Военные успехи подгоняются под ожидание политических переговоров. Есть ожидание, что можно договориться и решить вопрос малой кровью. Если эти переговоры не дадут результата, перейдут к масштабным боевым действиям, которые будут вестись по-другому.- Тогда следует ждать массовой мобилизации, развертывания крупных соединений уровня дивизии?- В первую очередь, надо ожидать проведения стратегической воздушной операции. Тогда удары будут наноситься не точечно, а массированно. И не только по объектам энергетики, но и по продовольственным складам, газовым хабам, когда в хаос будет ввергнуто все тыловое хозяйство. Чтобы на Крещатике не пили капучино, а сидели в бомбоубежищах.Подробнее о ситуации в Курской области Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу

https://ukraina.ru/20250207/1060874016.html

https://ukraina.ru/20250205/1060853027.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб