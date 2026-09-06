Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом - 06.09.2026 Украина.ру
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Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом
Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом - 06.09.2026 Украина.ру
Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом
Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал совместные фотографии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав их приезд "важным визитом миротворцев"
2026-09-06T09:23
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"Важный миротворческий визит", — написал Дмитриев в X, прикрепив фотографии с представителями президента США Дональда Трампа. На снимках он провожает их до самолёта после окончания переговоров в КремлеАмериканские переговорщики прибыли в Москву 5 сентября. После аэропорта они посетили резиденцию посла США, затем деловой обед, после чего состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.Российская сторона демонстрирует открытость к диалогу, однако детали переговоров пока не раскрываются.Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что челночная дипломатия США способна дать "хороший шанс" на урегулирование конфликта. Он подтвердил, что Уиткофф и Кушнер едут с новой миссией, а у Вашингтона есть представление о возможных мирных договорённостях.Подробнее – в материале А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
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новости, сша, россия, кремль, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев
Новости, США, Россия, Кремль, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев

Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом

09:23 06.09.2026 (обновлено: 10:02 06.09.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира:
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира: - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
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Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал совместные фотографии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав их приезд "важным визитом миротворцев"
"Важный миротворческий визит", — написал Дмитриев в X, прикрепив фотографии с представителями президента США Дональда Трампа.
На снимках он провожает их до самолёта после окончания переговоров в Кремле
Американские переговорщики прибыли в Москву 5 сентября. После аэропорта они посетили резиденцию посла США, затем деловой обед, после чего состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Российская сторона демонстрирует открытость к диалогу, однако детали переговоров пока не раскрываются.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что челночная дипломатия США способна дать "хороший шанс" на урегулирование конфликта. Он подтвердил, что Уиткофф и Кушнер едут с новой миссией, а у Вашингтона есть представление о возможных мирных договорённостях.
Подробнее – в материале А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
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