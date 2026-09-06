https://ukraina.ru/20260906/dmitriev-vizit-uitkoffa-i-kushnera-v-rf-stal-vazhnym-mirotvorcheskim-shagom-1083034860.html

Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом

Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом - 06.09.2026 Украина.ру

Дмитриев: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ стал важным миротворческим шагом

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал совместные фотографии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав их приезд "важным визитом миротворцев"

2026-09-06T09:23

2026-09-06T09:23

2026-09-06T10:02

новости

сша

россия

кремль

стив уиткофф

джаред кушнер

кирилл дмитриев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072511967_49:0:751:395_1920x0_80_0_0_a3ef2393549ba8619721dc6f290fa96e.jpg

"Важный миротворческий визит", — написал Дмитриев в X, прикрепив фотографии с представителями президента США Дональда Трампа. На снимках он провожает их до самолёта после окончания переговоров в КремлеАмериканские переговорщики прибыли в Москву 5 сентября. После аэропорта они посетили резиденцию посла США, затем деловой обед, после чего состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.Российская сторона демонстрирует открытость к диалогу, однако детали переговоров пока не раскрываются.Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что челночная дипломатия США способна дать "хороший шанс" на урегулирование конфликта. Он подтвердил, что Уиткофф и Кушнер едут с новой миссией, а у Вашингтона есть представление о возможных мирных договорённостях.Подробнее – в материале А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

сша

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, кремль, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев