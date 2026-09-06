"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву - 06.09.2026 Украина.ру
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"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву - 06.09.2026 Украина.ру
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
Визит спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал главной темой мировой прессы. Западные издания гадают, способна ли новая попытка президента Дональда Трампа сдвинуть украинский конфликт с мёртвой точки
2026-09-06T10:03
2026-09-06T10:03
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The American Conservative считает приезд американской делегации свидетельством возвращения Вашингтона к попыткам остановить конфликт. Издание отмечает: переговорщики посетили Москву сразу после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а администрация Трампа возобновляет усилия по достижению перемирия после дипломатического застоя."Москва заявила, что американские посланники в ходе крайне откровенных переговоров предложили ряд идей о том, как положить конец войне на Украине", — пишет The Guardian.Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу "весьма полезной". Axios подчёркивает: вместе с переговорщиками в Москву прилетел куратор санкций Джин Ланг — значит, обсуждались и ограничения против России.The New York Times констатирует: "Обе стороны сталкиваются с растущим финансовым давлением, но война далека от завершения". Bloomberg оценивает ожидания как крайне низкие: "Предыдущие поездки не принесли результатов".Al Jazeera называет переговоры "очень откровенными и конструктивными", но предупреждает: Москва не пойдёт на уступки по ключевым вопросам. The Independent уточняет: беседа длилась более трёх часов, а Ушаков назвал её "весьма полезной".Пока СМИ спорят, Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже дал свою оценку: "Важный миротворческий визит".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, москва, россия, вашингтон, дональд трамп, цру, the guardian, bloomberg, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Москва, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, ЦРУ, The Guardian, bloomberg, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву

10:03 06.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruУиткофф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время, сообщил Кирилл Дмитриев
Уиткофф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время, сообщил Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Визит спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал главной темой мировой прессы. Западные издания гадают, способна ли новая попытка президента Дональда Трампа сдвинуть украинский конфликт с мёртвой точки
The American Conservative считает приезд американской делегации свидетельством возвращения Вашингтона к попыткам остановить конфликт. Издание отмечает: переговорщики посетили Москву сразу после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а администрация Трампа возобновляет усилия по достижению перемирия после дипломатического застоя.
"Москва заявила, что американские посланники в ходе крайне откровенных переговоров предложили ряд идей о том, как положить конец войне на Украине", — пишет The Guardian.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу "весьма полезной". Axios подчёркивает: вместе с переговорщиками в Москву прилетел куратор санкций Джин Ланг — значит, обсуждались и ограничения против России.
The New York Times констатирует: "Обе стороны сталкиваются с растущим финансовым давлением, но война далека от завершения".
Bloomberg оценивает ожидания как крайне низкие: "Предыдущие поездки не принесли результатов".
Al Jazeera называет переговоры "очень откровенными и конструктивными", но предупреждает: Москва не пойдёт на уступки по ключевым вопросам. The Independent уточняет: беседа длилась более трёх часов, а Ушаков назвал её "весьма полезной".
Пока СМИ спорят, Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже дал свою оценку: "Важный миротворческий визит".
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