https://ukraina.ru/20260906/proryva-net-no-razgovor-sostoyalsya-kak-mirovye-smi-otsenili-priezd-uitkoffa-i-kushnera-v-moskvu-1083035434.html
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву - 06.09.2026 Украина.ру
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
Визит спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал главной темой мировой прессы. Западные издания гадают, способна ли новая попытка президента Дональда Трампа сдвинуть украинский конфликт с мёртвой точки
2026-09-06T10:03
2026-09-06T10:03
2026-09-06T10:03
новости
москва
россия
вашингтон
дональд трамп
цру
the guardian
bloomberg
стив уиткофф
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_782175afaaab9dfcb152f7572968d940.jpg
The American Conservative считает приезд американской делегации свидетельством возвращения Вашингтона к попыткам остановить конфликт. Издание отмечает: переговорщики посетили Москву сразу после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а администрация Трампа возобновляет усилия по достижению перемирия после дипломатического застоя."Москва заявила, что американские посланники в ходе крайне откровенных переговоров предложили ряд идей о том, как положить конец войне на Украине", — пишет The Guardian.Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу "весьма полезной". Axios подчёркивает: вместе с переговорщиками в Москву прилетел куратор санкций Джин Ланг — значит, обсуждались и ограничения против России.The New York Times констатирует: "Обе стороны сталкиваются с растущим финансовым давлением, но война далека от завершения". Bloomberg оценивает ожидания как крайне низкие: "Предыдущие поездки не принесли результатов".Al Jazeera называет переговоры "очень откровенными и конструктивными", но предупреждает: Москва не пойдёт на уступки по ключевым вопросам. The Independent уточняет: беседа длилась более трёх часов, а Ушаков назвал её "весьма полезной".Пока СМИ спорят, Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже дал свою оценку: "Важный миротворческий визит".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
россия
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ddfcf926ba296799f2e0c6780e068be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, вашингтон, дональд трамп, цру, the guardian, bloomberg, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Москва, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, ЦРУ, The Guardian, bloomberg, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
Визит спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал главной темой мировой прессы. Западные издания гадают, способна ли новая попытка президента Дональда Трампа сдвинуть украинский конфликт с мёртвой точки
The American Conservative считает приезд американской делегации свидетельством возвращения Вашингтона к попыткам остановить конфликт. Издание отмечает: переговорщики посетили Москву сразу после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а администрация Трампа возобновляет усилия по достижению перемирия после дипломатического застоя.
"Москва заявила, что американские посланники в ходе крайне откровенных переговоров предложили ряд идей о том, как положить конец войне на Украине", — пишет The Guardian.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу "весьма полезной". Axios подчёркивает: вместе с переговорщиками в Москву прилетел куратор санкций Джин Ланг — значит, обсуждались и ограничения против России.
The New York Times констатирует: "Обе стороны сталкиваются с растущим финансовым давлением, но война далека от завершения".
Bloomberg оценивает ожидания как крайне низкие: "Предыдущие поездки не принесли результатов".
Al Jazeera называет переговоры "очень откровенными и конструктивными", но предупреждает: Москва не пойдёт на уступки по ключевым вопросам. The Independent уточняет: беседа длилась более трёх часов, а Ушаков назвал её "весьма полезной".
Пока СМИ спорят, Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже дал свою оценку: "Важный миротворческий визит".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.