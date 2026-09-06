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"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву

"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву - 06.09.2026 Украина.ру

"Прорыва нет, но разговор состоялся": как мировые СМИ оценили приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву

Визит спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стал главной темой мировой прессы. Западные издания гадают, способна ли новая попытка президента Дональда Трампа сдвинуть украинский конфликт с мёртвой точки

2026-09-06T10:03

2026-09-06T10:03

2026-09-06T10:03

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The American Conservative считает приезд американской делегации свидетельством возвращения Вашингтона к попыткам остановить конфликт. Издание отмечает: переговорщики посетили Москву сразу после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, а администрация Трампа возобновляет усилия по достижению перемирия после дипломатического застоя."Москва заявила, что американские посланники в ходе крайне откровенных переговоров предложили ряд идей о том, как положить конец войне на Украине", — пишет The Guardian.Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу "весьма полезной". Axios подчёркивает: вместе с переговорщиками в Москву прилетел куратор санкций Джин Ланг — значит, обсуждались и ограничения против России.The New York Times констатирует: "Обе стороны сталкиваются с растущим финансовым давлением, но война далека от завершения". Bloomberg оценивает ожидания как крайне низкие: "Предыдущие поездки не принесли результатов".Al Jazeera называет переговоры "очень откровенными и конструктивными", но предупреждает: Москва не пойдёт на уступки по ключевым вопросам. The Independent уточняет: беседа длилась более трёх часов, а Ушаков назвал её "весьма полезной".Пока СМИ спорят, Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже дал свою оценку: "Важный миротворческий визит".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, россия, вашингтон, дональд трамп, цру, the guardian, bloomberg, стив уиткофф, джаред кушнер