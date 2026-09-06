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"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным

"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным - 06.09.2026 Украина.ру

"Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф признался, что встреча с президентом России Владимиром Путиным станет для него одной из самых ярких страниц в карьере

2026-09-06T11:23

2026-09-06T11:23

2026-09-06T11:23

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"Мы ждали этой встречи сегодня. Мы говорили о том, что, когда выйдем на пенсию, у нас будет много историй, которые сможем вспомнить. Общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных", — сказал Уиткофф.Путин, в свою очередь, отметил, что Москве комфортно работать с Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После Кремля американские переговорщики отправятся в Киев.Российский лидер также сообщил: просьба о прекращении огня поступила от Украины по официальным каналам — по линии спецслужб и МИД. С полуночи удары по Киеву не наносились. Украинская сторона, по его словам, значительно снизила атаки по территории России.Однако о широком трёхдневном перемирии Москва не договаривалась. Уиткофф поблагодарил Путина за передачу США осуждённого экс-морпеха Роберта Гилмана. Путин отметил: семья освобождённого американца должна благодарить Трампа.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мид, украина.ру