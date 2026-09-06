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"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку
"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку - 06.09.2026 Украина.ру
"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку
Работница мэрии Перемышля Моника П.-С. публично оскорбила украинку в Facebook*, призвав её "убираться на Украину". Инцидент получил сильную огласку в соцсетях
2026-09-06T10:39
2026-09-06T10:39
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Сотрудница мэрии обратилась к украинке, написав на польском: "Заткни свою отвратительную украинскую морду и убирайся на Украину".К записи она добавила оскорбительные смайлики, включая средние пальцы и топоры. "Правозащитники" возмутились, однако никакого наказания чиновница не понесла.В Польше в последнее время наблюдается рост антиукраинских настроений, участились случаи нападения на граждан Украины, в том числе на детей. В Варшаве несовершеннолетней украинской девочке выбили два передних зуба из-за акцента. В Плоцке местный ударил и вытолкнул из автобуса подростка из Украины за разговор на родном языке.Варшава на официальном уровне демонстрирует "солидарность" с Киевом, однако бытовом уровне отношение к украинцам становится всё более враждебным. Об этом – в материале В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травлиБольше новостей представлено в обзоре С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической.
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"Заткни украинскую морду": в польском Перемышле чиновница публично унизила украинку
10:39 06.09.2026 (обновлено: 11:11 06.09.2026)
Работница мэрии Перемышля Моника П.-С. публично оскорбила украинку в Facebook*, призвав её "убираться на Украину". Инцидент получил сильную огласку в соцсетях
Сотрудница мэрии обратилась к украинке, написав на польском:
"Заткни свою отвратительную украинскую морду и убирайся на Украину".
К записи она добавила оскорбительные смайлики, включая средние пальцы и топоры. "Правозащитники" возмутились, однако никакого наказания чиновница не понесла.
В Польше в последнее время наблюдается рост антиукраинских настроений, участились случаи нападения на граждан Украины, в том числе на детей. В Варшаве несовершеннолетней украинской девочке выбили два передних зуба из-за акцента. В Плоцке местный ударил и вытолкнул из автобуса подростка из Украины за разговор на родном языке.
Варшава на официальном уровне демонстрирует "солидарность" с Киевом, однако бытовом уровне отношение к украинцам становится всё более враждебным. Об этом – в материале В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической.