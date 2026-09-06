https://ukraina.ru/20260906/luchshe-turok-chem-papist-kak-suleyman-velikolepnyy-pereustraival-evropu-1083027658.html

"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу

"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу - 06.09.2026 Украина.ру

"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу

460 лет назад, в ночь с 6 на 7 сентября 1566 года, умер османский султан Сулейман I. В европейской традиции его и по сей день именуют "Великолепным". Причины очевидны – военно-политическое могущество, культурный расцвет Османской империи, ошеломляющая роскошь султанского двора. Но этого монарха можно характеризовать ещё и как переустроителя Европы

2026-09-06T08:00

2026-09-06T08:00

2026-09-06T08:00

история

история

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венгрия

франция

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турция

стамбул

восточная европа

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Знаменитый правитель ушёл из жизни на 72-м году жизни в военном лагере у венгерского города Сигетвара, за сутки до его взятия турками. Если учитывать, что покорение Белграда в 1521 году произошло в ходе первого военного похода молодого султана, то можно утверждать: на Дунае началась и завершилась внешняя политика Сулеймана.Успешная для турок Белградская кампания 1521 года была частью Османо-венгерской войны 1521-26 годов. Белград, кстати, тогда принадлежал венграм и носил мадьярское название Нандорфехервар.Капитуляция немногочисленного и истощённого гарнизона крепости при впадении Савы в Дунай означала установление османского владычества над всеми сербскими землями, которое продлилось более 300 лет.Белградский триумф открыл армии Сулеймана дорогу во внутренние районы Венгрии. Битва при Мохаче 29 августа 1526 года, где погиб 20-летний венгерский король Лайош (Людовик) II и почти вся его армия, привела к утрате независимости некогда могущественного королевства.В то время как Центральная Венгрия превратилась в османский пашалык (провинцию под прямым управлением Порты), северная часть страны оказалась во власти австрийских Габсбургов. Так было положено начало интеграции венгерских элит в австрийское государство, которая со временем привела к австрийско-венгерскому политическому дуализму – Австро-Венгерской империи.Гибель от рук воинов Сулеймана венгерского монарха прервала формирование "Ягеллоновской державы". Ведь погибший Людовик Ягеллон кроме Венгрии правил ещё и в Чехии, а его дядя Сигизмунд I Ягеллон являлся монархом Польши и Литвы. Их династическая коалиция создавала перспективы для интеграционного проекта в регионе между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями (идея которого регулярно переживала ренессанс). Однако турецкая экспансия сделала такую интеграцию невозможной и в то же время изолировала Польско-Литовское государство от Центральной Европы.После вхождения Трансильвании в сферу османского влияния в этом автономном княжестве быстро изменился этнический и конфессиональный баланс. Если к началу турецкого завоевания там преобладали венгры, то к середине XVII века румыноязычные валахи составили этническое большинство. Причиной тому были репрессии Порты в отношении мадьяр и массовое переселение из Дунайских княжеств, жители которых страдали от непосильного налогового бремени (обусловленного османским игом) и вторжений степняков.Валашские пастухи и крестьяне в Трансильванском княжестве были бесправными, но в дальнейшем их численное преобладание предопределило присоединение провинции к Румынскому государству.Благодаря стараниям Сулеймана I Трансильвания превратилась в настоящий оплот протестантизма в Европе. При протурецкой власти католическая церковь там лишилась земельных владений и монашеских орденов, всячески стимулировался переход жителей в протестантское вероисповедание. Материальным стимулом этого являлась отмена церковной десятины, являвшейся фактически обязательной для венгров и немцев при прежней власти.Мотив османских властей состоял в восприятии католических священников как агентов влияния Габсбургов, фактически ставших лидерами католической Европы, противостоявшей османской экспансии.Можно увидеть закономерность в том, что первая осада турками Вены произошла именно в тот момент, когда император Карл V готовился нанести удар по Реформации в Германии. Вторжение огромной османской армии вынудило Габсбурга отложить свои репрессивные планы в отношении сторонников Мартина Лютера. Второе пришествие турок под стены Вены вынудило лидера Священной Римской империи в 1532 году хоть и временно, но легализовать протестантские богослужения. Ведь для отражения вторжения он нуждался в деньгах и солдатах от протестантских князей Германии.Действуя по принципу "враг моего врага — мой друг", Сулейман оказывал поддержку протестантам в тылу предстоявших ему Габсбургов. Его агенты обещали помощь заговорщикам во Фландрии в случае восстания против католического владычества. Весьма символично, что Иконоборческое восстание, положившее начало войне за независимость Нидерландов, произошло в год смерти Сулеймана.Питательную почву для восстания создавал налоговый гнёт, установленный католической Испанией для противостояния османам в Средиземноморье. Кроме того, боевые действия против турок на территории Венгрии отвлекали силы Габсбургов от введения их против мятежников во Фландрии.Преемники Сулеймана продолжили его политику содействия протестантскому восстанию. Не случайно голландские гёзы чеканили свои серебряные медали в форме полумесяца, нанося на них надпись: "Лучше турок, чем папист".Своими успехами в борьбе с Габсбургами османской поддержке была обязана и Франция. "Святотатственный альянс Лилии с Полумесяцем", заключённый в 1536 году, наделял французских купцов большими привилегиями при торговле на территории Османской империи. Благодаря коалиции с Портой Франция одержала в Средиземноморье ряд крупных побед, в том числе отняв у Генуи стратегически значимый остров Корсика. Со временем же для Стамбула стала жизненно важна военно-техническая помощь Версаля.Данная геополитическая связка просуществовала вплоть до конца XVIII века, и успехи России в борьбе за Северное Причерноморье во многом обусловлены ослаблением Франции, утратившей возможность деятельно поддерживать своего союзника на востоке.Наконец, победа войск Сулеймана окончательно лишила Молдавию выхода к морю. В 1538 году у княжества было отнято Нижнее Поднестровье и причерноморская степь. На Днестре по указу султана началось строительство мощной крепости Бендеры, а степные районы были пожалованы Крымскому ханству. За счёт миграции османского населения в бывшие молдавские города на Чёрном море происходило "потурчение" региона, которое было остановлено усилиями Екатерины II и Александра I.В историю султан Сулейман I вошёл как образец прагматичной суверенной политики, ставящей во главу угла интересы своего государства. Свидетельством этого является соотношение его европейских устремлений с интересами Российского государства. Москва выигрывала от ослабления династии Ягеллонов, стоявшей во главе Польши и Литвы. Но усиление Крыма за счёт Буджака, где возникла боеспособная ногайская орда, создавало угрозу России.В то же время деяния Сулеймана наглядно показывают, что традиции определения политического ландшафта Европы неевропейскими политиками имеют глубокие корни.

https://ukraina.ru/20240414/1045322940.html

https://ukraina.ru/20260611/predslav-lyantskoronskiy-495-let-so-dnya-smerti-shlyakhticha-stavshego-pervym-atamanom-zaporozhskikh-kazakov-1080040198.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, европа, венгрия, франция, xvi век, османская империя, турция, стамбул, восточная европа, черное море, крым