https://ukraina.ru/20260906/vokrug-bulgakova-shizofreniya-kak-i-bylo-skazano-1082942200.html

"Вокруг Булгакова": "шизофрения, как и было сказано"

"Вокруг Булгакова": "шизофрения, как и было сказано" - 06.09.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "шизофрения, как и было сказано"

В описании бредовых видений мастера трудно не увидеть клинической картины – это не просто страх, это страх злокачественный. Естественно, интерпретировать это могут только врачи. С Иваном Бездомным несколько иначе – если не считать его маниакальной убеждённости в том, что Воланд лично знал Пилата, то вроде бы и признаков шизофрении нет…

2026-09-06T12:00

2026-09-06T12:00

2026-09-06T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

москва

роман

мастер и маргарита

психиатрия

писатель

русская литература

шизофрения

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Описание мастером его болезни выглядит так:"А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнём. (…)Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали два часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я стал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой как безумный".Потом он находит источник своего скверного самочувствия – роман – и уничтожает его (окончательно он его возненавидит уже в лечебнице). Правда это не сильно помогает, потому что причина его безумия другая и в романе содержится намёк на это: "рука её стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью". Это рука Геллы из сценки в кабинете Римского – не родственница ли эта вытягивающаяся рука воображаемому щупальцу мастера? Не почувствовал ли он вторжения в свою жизнь нечистой силы? Тем более, что нечисть особенно вольготно себя чувствует в темноте, которой боится мастер…На что тут следует обратить внимание с точки зрения обычного здравого смысла (автор медиком не является, потому ставить диагнозы не будет)?Во-первых, мастер осознаёт, что он болен. Считается, что психически больной человек (так же, как алкоголики и наркоманы), себя больными не считает или, по крайней мере, думает, что всё под контролем. Это не совсем так, но признание ненормальности происходящего – показатель улучшения.Т.е., на психически больного он не очень похож. По крайней мере – на момент встречи с Бездомным. Хотя, конечно, ненормальность есть – мастер отказывается говорить о своём имени, но то скорее следствие глубокой разочарованности в себе.Во-вторых, осознавая ненормальность происходящего мастер пытается бороться. И если события в подвальчике демонстрируют лихорадочную и не вполне рациональную активность (бежать хоть куда-то), то через три месяца, вернувшись из-под ареста, мастер действует уже вполне рационально – двигает в сторону психиатрической лечебницы.Мысль логичная, кстати, даже и для здорового человека – не к Маргарите же ему идти? Мастер ведь полностью удалился от общества. Его социализация ограничилась его любовницей и секретарями редакций на определённом этапе… Жилья у него нет, попроситься к кому-то в гости он не может – он ни с кем не общался в последнее время, остаться ночевать на скамейке, как автобиографическому герою рассказа Булгакова "Воспоминание…", значит – не проснуться утром (он и так мог замёрзнуть по дороге – хорошо, что его подвезли). Так что обращение в клинику – неплохой выбор. Альтернатива – вернуться назад в тюрьму, но приняли бы его туда только в случае совершения преступления, а мастер на это, видимо, не способен.В-третьих, приступы страха мастера похожи на таковые же у самого Булгакова, который одно время страдал агорафобией в такой степени, что не мог выйти из дома без сопровождения жены. Он, правда, лечился амбулаторно и восстановил более или менее нормальное состояние.В июле 1934 года он писал Викентию Вересаеву:"К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества, то есть, точнее говоря, боязнь оставаться одному. Такая гадость, что я предпочел бы, чтобы мне отрезали ногу! Ну, конечно, врачи, бромистый натрий и тому подобное. Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают, газет видеть не могу, хожу с Еленой Сергеевной под ручку… одному – смерть!"А Елена Сергеевна 19 ноября того же года писала:"После гипноза – у М.А. начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь – если бы он мог ещё ходить один по улице".По поводу болезни мастера психолог Александр Шувалов пишет: "мы видим характерное описание фобического невроза (не психоза – Авт.), когда пациент испытывает страхи и при этом вполне критично относится к ним, ищет помощи". По его мнению, речь идёт о депрессивном варианте шизоаффективного расстройства.Диагноз такой обычно ставят, когда у человека есть признаки как шизофрении, так и аффективного расстройства (расстройства настроения) — таких, как биполярное расстройство или депрессия. Данное состояние тяжелее, чем биполярное расстройство, но легче шизофрении (не сопровождается разрушением личности).В принципе этот диагноз соответствует введённому в 1960-х диагнозу "вялотекущая шизофрения", которым чаще всего награждали диссидентов. Мастер тоже диссидент – он не может (и не хочет) вписаться в советскую действительность, выключен из общества, пишет роман, который не соответствует актуальной литературной повестке, а при желании может быть рассмотрен как намёк на какие-то советские обстоятельства (да вот хотя бы издевательство над атеистами в первой же главе). В постсоветское время диагноз часто трактовался как инструмент "карательной психиатрии", но: а) для США также была характерна расширительная трактовка шизофрении; б) дело не в названии, а в сути – невроз типа того, который был у мастера, тоже нуждается в лечении.Прописывают в таких случаях психотерапию и медикоментозные средства (успокаивающие и антидепрессанты). В случае с мастером, не смотря на позитивную динамику, госпитализация вполне оправдана именно потому, что у него нет жилья (обычно она предлагается в случаях негативной динамики или если дома ненормальная ситуация – отсутствие дома в последнюю ситуацию вполне вписывается).А что же у Бездомного? С Бездомным сложнее и проще одновременно.В ранней реакции ему ставят диагноз "mania furibunda" и глава 6 именно так и называется. "Мania furibunda", буквально – "мания ярости", т.е. – буйное помешательство.Собственно, первоначальный диагноз действительно мог быть таким учитывая неадекватное поведение Бездомного, который сначала метался по Москве, преследуя иностранного консультанта (которого кроме него видел только покойный Берлиоз), потом устроил мерзкую драку в грибоедове и, наконец, подрался с персоналом психиатрической лечебницы. Воспоминание об этом диагнозе читается в конечной редакции 13-й главы, в которой мастер интересуется, не будет ли поэт буянить.Однако потом писатель сменил гнев на милость* – не убирая симптоматики переквалифицировал дело в шизофрению. Поставленный Стравинским диагноз настолько очевиден, что возникают сомнения в правильности трактовки – уж слишком он не по-булгаковски прозрачен.Ну а что ещё, кроме раздвоения личности, может быть в случае с человеком, который с утра ещё беседовал с редактором толстого литературного журнала о своей антирелигиозной поэме, а вечером того же дня рассуждает о Понтии Пилате?Есть тут, конечно, элемент сатиры – очень многие творческие единицы писали условные "антирелигиозные поэмы", совершенно не веря в идеи большевистской власти (в ранней редакции Воланд говорит, что Бездомный Иисуса любит – слишком прямой ход был потом удалён). Собственно, Бездомный об этом и говорит, разоблачая Рюхина, и тем самым укрепляя дежурного врача в мнении, что это именно шизофрения – с чего бы обычный приспособленец стал так буянить?Впрочем, есть вспомнить атмосферу 1930-х, года одни бывшие троцкисты обвиняли в троцкизме других бывших троцкистов, а потом сами оказывались под следствием по обвинению в троцкизме… Бывало и буянили – больше на словах, конечно. Чем не разборки двух поэтов?И вот что самое интересное… Шизофрения Ивана действительно настигает, но именно там, где его должны от этого лечить! Глава 11 называется "Раздвоение Ивана", и он действительно "раздваивается" – он уже не переживает из-за смерти Берлиоза, а хочет побольше узнать о Понтии Пилате… Потом правда, как мы узнаём из Эпилога, его всё же в относительную норму приводят, но он до конца жизни остаётся инвалидом (о его жене – "бедная женщина, связанная с тяжко больным"), нуждающимся в поддерживающей терапии ("ампула с жидкостью густого чайного цвета! – это, наверное, то самое "впыскивание по Стравинскому).* Вероятно потому, что ознакомился с клиническим случаем шизофрении в "Судебно-психиатрических очерках" одного из прототипов Стравинского Евгения Краснушкина – там описывался поэт, который гнался по Москве за чёртом. Книга была издана в 1925 году, но когда с ней ознакомился Булгаков мы не знаем.

https://ukraina.ru/20250323/1061973552.html

https://ukraina.ru/20200613/1027955894.html

https://ukraina.ru/20260830/vokrug-bulgakova-strakh-v-moskve-i-ershalaime-1082712350.html

https://ukraina.ru/20251109/vokrug-bulgakova-professor-stravinskiy-1071103340.html

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история, михаил булгаков, москва, роман, мастер и маргарита, психиатрия, писатель, русская литература, шизофрения