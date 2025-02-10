Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги - 10.02.2025 Украина.ру
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Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги - 10.02.2025 Украина.ру
Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
Власти отдельных европейских стран всё сильнее раскручивают маховик русофобии среди местных жителей. Однако есть организации, которые борются за историческую... Украина.ру, 10.02.2025
2025-02-10T17:55
2025-02-10T17:55
видео
чехия
украина
россия
павел волков
ес
"азов"
ссср
прага
русофобия
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Власти отдельных европейских стран всё сильнее раскручивают маховик русофобии среди местных жителей. Однако есть организации, которые борются за историческую справедливость и объективность информации, которая подаётся о России за рубежом. Журналист Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы раскрыть проблемы прав человека и поговорить о политических узниках на Украине с представителями коммунистической партии Богемии и Моравии. Вашему вниманию - эксклюзивное интервью из Праги. 00:04 - О проблемах прав человека на Украине при киевском режиме; 02:55 – О политических узниках на Украине; 04:04 – О преследовании православной церкви на Украине; 04:54 – О пропаганде, осуществляемой чешскими властями; 07:45 – Где черпать объективную информацию? 09:20 – О насилии во время мобилизации на Украине; 10:45 - Зачем часть народа Чехии поддерживает Украину? 13:50 - О военных поставках из Чехии на Украину; 17:12 - О российских туристах в Чехии; 18:28 - О русофобии в Чехии; 23:26 - О переименовании улиц в Чехии; 30:15 - Как чехи относятся к беженцам с Украины? 35:57 - О левых взглядах в Чехии; 37:51 - Как разрешить украинский конфликт? *в интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, чехия, украина, россия, павел волков, ес, "азов", ссср, прага, русофобия, сми, пропаганда, сво, фашизм, неонацисты, украинский неонацизм, туристы, топонимы, переименование, политзаключенные, видео
Видео, Чехия, Украина, Россия, Павел Волков, ЕС, "Азов", СССР, Прага, Русофобия, СМИ, пропаганда, СВО, фашизм, неонацисты, украинский неонацизм, туристы, топонимы, переименование, политзаключенные

Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги

17:55 10.02.2025
 
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Власти отдельных европейских стран всё сильнее раскручивают маховик русофобии среди местных жителей. Однако есть организации, которые борются за историческую справедливость и объективность информации, которая подаётся о России за рубежом.
Журналист Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы раскрыть проблемы прав человека и поговорить о политических узниках на Украине с представителями коммунистической партии Богемии и Моравии.
Вашему вниманию - эксклюзивное интервью из Праги.
00:04 - О проблемах прав человека на Украине при киевском режиме;
02:55 – О политических узниках на Украине;
04:04 – О преследовании православной церкви на Украине;
04:54 – О пропаганде, осуществляемой чешскими властями;
07:45 – Где черпать объективную информацию?
09:20 – О насилии во время мобилизации на Украине;
10:45 - Зачем часть народа Чехии поддерживает Украину?
13:50 - О военных поставках из Чехии на Украину;
17:12 - О российских туристах в Чехии;
18:28 - О русофобии в Чехии;
23:26 - О переименовании улиц в Чехии;
30:15 - Как чехи относятся к беженцам с Украины?
35:57 - О левых взглядах в Чехии;
37:51 - Как разрешить украинский конфликт?
*в интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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