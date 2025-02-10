https://ukraina.ru/20250210/1060968702.html

Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги

Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги - 10.02.2025 Украина.ру

Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги

Власти отдельных европейских стран всё сильнее раскручивают маховик русофобии среди местных жителей. Однако есть организации, которые борются за историческую... Украина.ру, 10.02.2025

2025-02-10T17:55

2025-02-10T17:55

2025-02-10T17:55

видео

чехия

украина

россия

павел волков

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"азов"

ссср

прага

русофобия

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Власти отдельных европейских стран всё сильнее раскручивают маховик русофобии среди местных жителей. Однако есть организации, которые борются за историческую справедливость и объективность информации, которая подаётся о России за рубежом. Журналист Украина.ру Павел Волков отправился в Чехию, чтобы раскрыть проблемы прав человека и поговорить о политических узниках на Украине с представителями коммунистической партии Богемии и Моравии. Вашему вниманию - эксклюзивное интервью из Праги. 00:04 - О проблемах прав человека на Украине при киевском режиме; 02:55 – О политических узниках на Украине; 04:04 – О преследовании православной церкви на Украине; 04:54 – О пропаганде, осуществляемой чешскими властями; 07:45 – Где черпать объективную информацию? 09:20 – О насилии во время мобилизации на Украине; 10:45 - Зачем часть народа Чехии поддерживает Украину? 13:50 - О военных поставках из Чехии на Украину; 17:12 - О российских туристах в Чехии; 18:28 - О русофобии в Чехии; 23:26 - О переименовании улиц в Чехии; 30:15 - Как чехи относятся к беженцам с Украины? 35:57 - О левых взглядах в Чехии; 37:51 - Как разрешить украинский конфликт? *в интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в России Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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