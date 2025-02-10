Си Цзиньпин и специальный гость из США: кто приедет на Парад Победы в Москву
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Эту информацию подтвердил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия-24"
"Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - отметил дипломат, напомнив, что Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, которые пройдут в сентябре.
В январе во время онлайн встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, два лидера обсудили в том числе подготовку празднования 80-летия Великой Победы.
"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - сказал тогда Путин.
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Кто еще приедет в Москву на Парад Победы?
Также в списке гостей, приглашенных в Москву 9 мая текущего года - президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ожидается, что на Параде Победы будут участвовать также лидеры стран ОДКБ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее американское издание Newsweek также сообщило, что на Парад Победы в Москве 9 мая может приехать "большой гость" из США - представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа или связанный с ней человек.
"Президент России Владимир Путин ожидает специального гостя из США в этот важный день", - отметили в издании.
К слову, в 2020 году, когда президентом США был Дональд Трамп, он мог посетить Москву 9 мая, однако отказался от поездки "из-за политического давления".
О сохранении исторической памяти о цене победы над нацизмом - в материале Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества.