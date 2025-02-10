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"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска

"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска - 10.02.2025 Украина.ру

"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска

Один из жителей города Красноармейск (Покровск), который пока остается оккупированным ВСУ, 10 февраля рассказал европейским журналистам канала Euronews, что в городе все население русское

2025-02-10T10:11

2025-02-10T10:11

2025-02-10T10:11

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Европейский канал снимал репортаж о жизни местных граждан в Красноармейске. Один из них заявил журналистам, что все горожане являются русскими. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написало о том, что ВСУ вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска. "У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", — сообщил командующий одним из взводов ВСУ.Между тем, из США продолжают поступать новости о том, что американский президент Дональд Трамп желает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Какой момент глава Белого дома считает наиболее удачным для такой встречи — в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным

https://ukraina.ru/20250206/1060875521.html

покровск/красноармейск

днр

донецкая народная республика

донбасс

европа

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новости, покровск/красноармейск, днр, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, европа