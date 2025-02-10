"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска
Один из жителей города Красноармейск (Покровск), который пока остается оккупированным ВСУ, 10 февраля рассказал европейским журналистам канала Euronews, что в городе все население русское
Европейский канал снимал репортаж о жизни местных граждан в Красноармейске. Один из них заявил журналистам, что все горожане являются русскими.
"По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все", — цитирует его слова издание "Российская газета".
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написало о том, что ВСУ вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска.
"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", — сообщил командующий одним из взводов ВСУ.
6 февраля, 16:47Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронтеРоссийские войска взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продолжают работу по сдавливанию противника в котле, перерезая транспортные коммуникации ВСУ. Об этом 6 февраля сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы РВ Виктор Водолацкий
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