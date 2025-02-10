"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска - 10.02.2025 Украина.ру
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"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска
"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска - 10.02.2025 Украина.ру
"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска
Один из жителей города Красноармейск (Покровск), который пока остается оккупированным ВСУ, 10 февраля рассказал европейским журналистам канала Euronews, что в городе все население русское
2025-02-10T10:11
2025-02-10T10:11
новости
покровск/красноармейск
днр
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Европейский канал снимал репортаж о жизни местных граждан в Красноармейске. Один из них заявил журналистам, что все горожане являются русскими. Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написало о том, что ВСУ вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска. "У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", — сообщил командующий одним из взводов ВСУ.Между тем, из США продолжают поступать новости о том, что американский президент Дональд Трамп желает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Какой момент глава Белого дома считает наиболее удачным для такой встречи — в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным
https://ukraina.ru/20250206/1060875521.html
покровск/красноармейск
днр
донецкая народная республика
донбасс
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Новости
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новости, покровск/красноармейск, днр, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, европа
Новости, Покровск/Красноармейск, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Европа

"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска

10:11 10.02.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Один из жителей города Красноармейск (Покровск), который пока остается оккупированным ВСУ, 10 февраля рассказал европейским журналистам канала Euronews, что в городе все население русское
Европейский канал снимал репортаж о жизни местных граждан в Красноармейске. Один из них заявил журналистам, что все горожане являются русскими.
"По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все", — цитирует его слова издание "Российская газета".
Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написало о том, что ВСУ вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска.
"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", — сообщил командующий одним из взводов ВСУ.
Работа батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 16:47
Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронтеРоссийские войска взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продолжают работу по сдавливанию противника в котле, перерезая транспортные коммуникации ВСУ. Об этом 6 февраля сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы РВ Виктор Водолацкий
Между тем, из США продолжают поступать новости о том, что американский президент Дональд Трамп желает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Какой момент глава Белого дома считает наиболее удачным для такой встречи — в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным
 
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